Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor

Tam Boyutta Gör

Teknik sorunlar Boeing’in yakasını bir türlü bırakmak bilmiyor. Şimdi de şirketin 737 NG serisi uçaklarında başka bir sorun baş gösterdi. Sorun, belli havalimanı pistlerine batı istikametinde inmeye çalışan uçakların gösterge panellerinin karararak devre dışı kalması olarak ortaya çıkıyor.

Amerikan Federal Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamaya göre söz konusu problem, otomatik pilotun ilgili piste “aletle yaklaşma” yapması için programlanmasının ardından meydana geliyor. Söz konusu arızanın yaşandığı yedi adet pist olduğu ifade ediliyor. Bu pistlerden beş tanesi ABD’de bulunurken diğer ikisi ise Kolombiya ve Guyana’da yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Boeing, bu sefer de 737-800 NG uçaklarla sorun yaşıyor

Ayrıca Bkz. "Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi"

FAA’nın uçuşa elverişlilik direktifinde yer alan açıklamalara göre ilgili pistlere 270 derecelik hakiki istikamette, aletle yaklaşma yapan uçaklarda bulunan altı gösterge ekranının tamanının karanlığa gömüldüğü tespit edilmiş. Raporda, ekranların ancak iniş için başka bir pist seçildiğinde normale döndüğü belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Tüm teknik detaylar paylaşılmasa da söz konusu hatanın bahsi geçen pistlerin enlem-boylam değerleri ile uçak sistemleri arasındaki uyumsuzlukla ilgili olabileceği ve uçak bilgisayarlarının farklı bir pist seçilene kadar gösterge ekranlarını kararttığı ifade ediliyor. Bahsi geçen arıza, şirkete ait 737-600, -700, -700C, -800, -900 -900ER model uçakları etkiliyor. Bu uçaklarda kullanılan ekranlarda CDSBP 15 ve uçuş yönetim bilgisayarında ise U12 yazılımının kurulu olduğu belirtiliyor.

Uçuş yönetim bilgisayarlarının uçuş planını kontrol ettiği ve böylelikle uçakları noktalar arası yönlendirdiği biliniyor. Gösterge ekranları ise uçakla ilgili hayati bilgilerin paylaşıldığı cihazlar. FAA tarafında yayınlanan direktifte, hataya neden olan ekran yazılımının ABD’deki pistlere iniş yapan uçaklardan kaldırıldığı bilgisi yer alıyor. Boeing ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

https://www.theregister.co.uk/2020/01/08/boeing_737_ng_cockpit_screen_blank_bug/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.