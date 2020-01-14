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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor

    Boeing'in başı bu sefer de MAX serisi olmayan 737 uçaklarla dertte. Belli pistlere iniş sırasında ortaya çıkan hata da uçakların gösterge ekranları kararıyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor
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    Teknik sorunlar Boeing’in yakasını bir türlü bırakmak bilmiyor. Şimdi de şirketin 737 NG serisi uçaklarında başka bir sorun baş gösterdi. Sorun, belli havalimanı pistlerine batı istikametinde inmeye çalışan uçakların gösterge panellerinin karararak devre dışı kalması olarak ortaya çıkıyor.

    Amerikan Federal Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamaya göre söz konusu problem, otomatik pilotun ilgili piste “aletle yaklaşma” yapması için programlanmasının ardından meydana geliyor. Söz konusu arızanın yaşandığı yedi adet pist olduğu ifade ediliyor. Bu pistlerden beş tanesi ABD’de bulunurken diğer ikisi ise Kolombiya ve Guyana’da yer alıyor.

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    FAA’nın uçuşa elverişlilik direktifinde yer alan açıklamalara göre ilgili pistlere 270 derecelik hakiki istikamette, aletle yaklaşma yapan uçaklarda bulunan altı gösterge ekranının tamanının karanlığa gömüldüğü tespit edilmiş. Raporda, ekranların ancak iniş için başka bir pist seçildiğinde normale döndüğü belirtilmiş.

    Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor
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    Tüm teknik detaylar paylaşılmasa da söz konusu hatanın bahsi geçen pistlerin enlem-boylam değerleri ile uçak sistemleri arasındaki uyumsuzlukla ilgili olabileceği ve uçak bilgisayarlarının farklı bir pist seçilene kadar gösterge ekranlarını kararttığı ifade ediliyor. Bahsi geçen arıza, şirkete ait 737-600, -700, -700C, -800, -900 -900ER model uçakları etkiliyor. Bu uçaklarda kullanılan ekranlarda CDSBP 15 ve uçuş yönetim bilgisayarında ise U12 yazılımının kurulu olduğu belirtiliyor.

    Uçuş yönetim bilgisayarlarının uçuş planını kontrol ettiği ve böylelikle uçakları noktalar arası yönlendirdiği biliniyor. Gösterge ekranları ise uçakla ilgili hayati bilgilerin paylaşıldığı cihazlar. FAA tarafında yayınlanan direktifte, hataya neden olan ekran yazılımının ABD’deki pistlere iniş yapan uçaklardan kaldırıldığı bilgisi yer alıyor. Boeing ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.



    https://www.theregister.co.uk/2020/01/08/boeing_737_ng_cockpit_screen_blank_bug/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Suana kadar 7 pistte olmus. Hepsi güncel u12 fmc. Muhtemelen güncel navdata ile uyumsuzluk var.yazilim hatasi.. Pilotlar manu...
    Yorumu gör »     m_carleone82
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    faniseyler 1 hf. en beğenilen
    Tesla bu işe bi el at. Boeing iyice saçmaladı.
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    Askaparta 6 gün
    Boeing: Otomatiğe alın.
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    alaz1903 1 hf.
    Bu gidişle Boeing ya tükkanı kapatacak ya da kayyım atanacak :)
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    tozparcasi 1 hf.
    cavok kosullarda raw data ucus candir <3 crosswind de varsa tadindan yenilmez.
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    m_carleone82 1 hf. editörün seçimi
    Suana kadar 7 pistte olmus. Hepsi güncel u12 fmc.



    Muhtemelen güncel navdata ile uyumsuzluk var.yazilim hatasi..



    Pilotlar manuel devam etmis..







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    faniseyler 1 hf. en beğenilen
    Tesla bu işe bi el at. Boeing iyice saçmaladı.
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