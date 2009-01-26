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MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor

Intel, 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 modelini hazırladı. Çift çekirdekli yeni işlemci, MHz meydan savaşlarını yeniden başlatabilir!
10 yıl
11,1b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Birkaç yıl önce yerini çok çekirdekli işlemcilerin düellosuna bırakan üreticiler arası "MHz Meydan Savaşları" yeni nesil üretim teknolojilerinin sağladığı nanometrik ilerlemeyle birlikte yeniden alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere AMD, Athlon64 serisiyle birlikte sadece saat hızı arttırımının performans sıçraması yapmaya yetmeyeceğini, mikroişlemci mimarisinde izlenecek yol ve elde edilecek verimliliğin de son derece önemli olduğunu ortaya koymuş Intel de Netburst mimarisini temel alan işlemcilerinde hacimli üretim için 3.8GHz'in üzerine çıkmayarak, Core mimarisinin çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştı.

MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor
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Intel çift çekirdekli Core 2 Duo serisiyle 3.5GHz'e ulaştı

AMD'nin 45nm üretim teknolojisine geçiş yapması ve kullanıma sunduğu Phenom II X4 940 Black Edition modelinin sıvı azot gibi ekstrem soğutma çözümleriyle 6.5GHz seviyesine ulaşaması karşısında Core i7 işlemcilerle 7GHz için kolları sıvadığı konuşulan Intel henüz bu yönde somut bir adım atmış olmasa da firma masaüstü işlemcilerinde saat hızını yukarı çekmeye devam ediyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 serisiyle çift çekirdekli en hızlı masaüstü işlemcilerine sahip olan firma, seriye yüksek saat hızına sahip yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Firma masaüstü için 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemcisini duyurmaya hazırlanıyor.

MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor
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Core 2 Duo ailesinin zar görüntüsü

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %90'a varan gelir kaybı (net) açıklayan ve 21 yıl aradan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar etme ihtimalini dile getiren Intel, farklı segmentlerde kullanıcıların dikkatini çekecek yeni modeller ile global ekonomik krizin yarattığı talep düşüklüğünü aşmaya çalışacak. Firmanın maliyet odaklı dört çekirdekli işlemci pazarı için seviye 2 bellek miktarı 2MB olan Core 2 Quad Q7500 modelini hazırladığını duyurmasından sonra, çift çekirdekli pazar için de 2006 yılının Temmuz ayında anons edilen yani yaklaşık 2.5 yıl önce pazara sunulan Core 2 jenerasyonunun en hızlı modeli olan ve 3.5GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8700 modelini duyuracak.

MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor
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Core 2 Duo E8700'ün lanse edilmiş olarak gösteriliyor fakat henüz satışına başlanmış değil

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlamakta olan yüksek saat frekansına sahip çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcilerine karşı bir hamle olacağı da söylenen yeni işlemci, satışına geçtiğimiz Eylül ayında başlanan ve yine 3.5GHz'de çalışan Xeon X5270'nin masaüstü varyasyonu olarak ta değerlendirilebilir. Core 2 Duo E8700, yüksek saat hızı haricinde serinin diğer üyeleriyle ortak özellikleri paylaşmakta. FSB frekansı 1333MHz olan işlemci üzerinde 6MB büyüklüğünde seviye 2 bellek bulunuyor. Yüksek saat hızına rağmen 45nm üretim teknolojisinin değerli katkılarıyla ısıl güç tasarımı (TDP) 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin çıkışıyla birlikte E8600'ün fiyatında indirime de gidilebilir.

MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor
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Core 2 Duo E8700 ile birlikte Intel E8000 serisinin üst modellerinde yeni bir indirime gidebilir

Intel'in 18 Ocak indirimleri sonrasında oluşan güncel fiyat tablosuna göre çift çekirdekli Core 2 Duo serisinin hem en hızlı hem de en pahalı modeli, 3.33GHz'de çalışan E8600. Adetli alımlarda 266$'lık fiyatla listede yer alan işlemci, Core 2 Duo E8700'ün gelişi birlikte E8600 modelinde fiyatın 266$'dan 183$'a çekilebileceği konuşuluyor. Zira Intel'in yüksek hızlı Core 2 Duo modellerinde fiyat düzenlemesi yapması da bekleniyor çünkü değindiğimiz 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift ve üç çekirdekli işlemcileri üzerinde çalışan AMD'nin iyi bir hava soğutmayla 3.5GHz'i görebilen dört çekirdekli Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modellerinin her ikisi de Core 2 Duo E8600'den daha ucuza satılmakta.

Sahip olduğu 3.5GHz'lik yüksek saat hızıyla çift çekirdekli işlemci arenasında dengeleri değiştirmesi beklenen Core 2 Duo E8700'ün hangi tarihde ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı ise şimdilik netleşmiş değil.


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uzm@n 10 yıl
Bence Artık Core Mimarisi ile Güzel bir 4GHz Cpu çıkartmalı intel :)
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-dehşet- 10 yıl
kesinlikle birçok arkadaşında dediği gibi bu e8200 model işlemcininin overlock lu halinden başka birşey değil kesinlikle alınmayacak bir ürün onun yerine e8400 almak çok daha mantıklı.İntel artık işlemcilerin saat hızlarını yükseltmeye çalışacağına band genişliğini arttırsa çok daha verimli olacak kanısındayım.
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OverClocK1ng 10 yıl
Üst model işlemciler, alt model işlemcilerin overclocklu halinden iyi midir?
Valla bende şu an Athlon X2 5200 var 2.7Ghz. Elinde iyi bir X2 4000 Brisbane olab arkadaş varsa ücret mücret talep etmeden değiştirmeye hazırım yani...
a-) 2700Mhz 400 Mhz FSB li Athlon64 X2 5200 CPU
b-) 2625Mhz 500 Mhz FSB li Athlon64 X2 4000 CPU
KAbul etmek gerekirse b seçeneğindeki X2 4000 a seçeneğindeki X2 5200 den epey daha hızlıdır. Dolayısıyla üst model işlemciler alt modellerin overclock lu halinden iyi değildir...
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KANUNI61 10 yıl
ben yukardaki yazıda bir sıkıntı varmış gibi hissetim
intek acı cekmeye basladı fiyatlar inmeye başladı 270 $ lık işlemci 180 düşmüş
bence intel 2 kez zarar acıklayabilir bu gidişle
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x1650Pro 10 yıl
Orjinalden alıntı: KANUNI61

ben yukardaki yazıda bir sıkıntı varmış gibi hissetim
intek acı cekmeye basladı fiyatlar inmeye başladı 270 $ lık işlemci 180 düşmüş
bence intel 2 kez zarar acıklayabilir bu gidişle

Zarar açıklar inşallah.Az burnu sürtülsün...


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01Mrt 10 yıl
300 dolar olur bunun fiyatı, yazık yaa... bana göre israftır buna verilen para... :)
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justbejust 10 yıl
cevap olarak amd de phenomları hızlandırırsa güzel olur.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bun islemcinin cıkması alt modelleri cok olumlu etkiler bizim acımızdan.Fiyatlar süper olacak insallah.Yanlız listeye dikkat ediyorumda 2.66 ile 3.0 fiyatları aynı 163 dolar :O) herhalde arada 1 dolarlık bile fark yok intele göre :O)
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yc#1 10 yıl
Netburst mimarisinin hız açısından ulaştığı son nokta Pentium 4 670'dir (3.8 Ghz).
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Diablo 10 yıl
İntel'in eli ayağı kaşınıyor yine..


3Ghz günümüz için zaten normal sayılabilecek bir hız,artık 3Ghz civarı üretilmesi gerekli bile denebilir bu mimariler ile.
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eneshatipoglu 10 yıl
off tamamdır dolar dısında hersey tam ıstedıgımız gıbı gıdıyor ıkı fırmda ındırım yapıyor e8700 geldıgınde e8600 un fıyatı denıldıne gore 180 dolara duserse yazın arkadasa topluyacagım makınaya e8600 ü yerleştiririm insallah şu dolarda bi düşeydi. 1.4-1.5 lere düşse dolar keşke içinde 22"monitörü dahi olan canavar bi alet toplayabilsek
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SupermanPrime 10 yıl
AMD'nin yeni çift çekirdek işlemcilerini ii bulamayanlar bakalım buna ne diyecek...?
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
İyi bir anakart, iyi bir soğutucu, iyi bir güç kaynağı ve iyi bir kasa alıp hızaştırmak yerine 180 dolara 8600 alıp paşa paşa kullanmak herşeyden güzel olacak. Çarpan 10,5 mu olacak yoksa rekor için özel bir çarpan mı hazırlanacak?
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