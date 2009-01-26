MHz meydan savaşları yeniden; Intel'den 3.5GHz'lik E8700 geliyor

Birkaç yıl önce yerini çok çekirdekli işlemcilerin düellosuna bırakan üreticiler arası "MHz Meydan Savaşları" yeni nesil üretim teknolojilerinin sağladığı nanometrik ilerlemeyle birlikte yeniden alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere AMD, Athlon64 serisiyle birlikte sadece saat hızı arttırımının performans sıçraması yapmaya yetmeyeceğini, mikroişlemci mimarisinde izlenecek yol ve elde edilecek verimliliğin de son derece önemli olduğunu ortaya koymuş Intel de Netburst mimarisini temel alan işlemcilerinde hacimli üretim için 3.8GHz'in üzerine çıkmayarak, Core mimarisinin çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştı.

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Intel çift çekirdekli Core 2 Duo serisiyle 3.5GHz'e ulaştı

AMD'nin 45nm üretim teknolojisine geçiş yapması ve kullanıma sunduğu Phenom II X4 940 Black Edition modelinin sıvı azot gibi ekstrem soğutma çözümleriyle 6.5GHz seviyesine ulaşaması karşısında Core i7 işlemcilerle 7GHz için kolları sıvadığı konuşulan Intel henüz bu yönde somut bir adım atmış olmasa da firma masaüstü işlemcilerinde saat hızını yukarı çekmeye devam ediyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 serisiyle çift çekirdekli en hızlı masaüstü işlemcilerine sahip olan firma, seriye yüksek saat hızına sahip yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Firma masaüstü için 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemcisini duyurmaya hazırlanıyor.

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Core 2 Duo ailesinin zar görüntüsü

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %90'a varan gelir kaybı (net) açıklayan ve 21 yıl aradan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar etme ihtimalini dile getiren Intel, farklı segmentlerde kullanıcıların dikkatini çekecek yeni modeller ile global ekonomik krizin yarattığı talep düşüklüğünü aşmaya çalışacak. Firmanın maliyet odaklı dört çekirdekli işlemci pazarı için seviye 2 bellek miktarı 2MB olan Core 2 Quad Q7500 modelini hazırladığını duyurmasından sonra, çift çekirdekli pazar için de 2006 yılının Temmuz ayında anons edilen yani yaklaşık 2.5 yıl önce pazara sunulan Core 2 jenerasyonunun en hızlı modeli olan ve 3.5GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8700 modelini duyuracak.

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Core 2 Duo E8700'ün lanse edilmiş olarak gösteriliyor fakat henüz satışına başlanmış değil

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlamakta olan yüksek saat frekansına sahip çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcilerine karşı bir hamle olacağı da söylenen yeni işlemci, satışına geçtiğimiz Eylül ayında başlanan ve yine 3.5GHz'de çalışan Xeon X5270'nin masaüstü varyasyonu olarak ta değerlendirilebilir. Core 2 Duo E8700, yüksek saat hızı haricinde serinin diğer üyeleriyle ortak özellikleri paylaşmakta. FSB frekansı 1333MHz olan işlemci üzerinde 6MB büyüklüğünde seviye 2 bellek bulunuyor. Yüksek saat hızına rağmen 45nm üretim teknolojisinin değerli katkılarıyla ısıl güç tasarımı (TDP) 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin çıkışıyla birlikte E8600'ün fiyatında indirime de gidilebilir.

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Core 2 Duo E8700 ile birlikte Intel E8000 serisinin üst modellerinde yeni bir indirime gidebilir

Intel'in 18 Ocak indirimleri sonrasında oluşan güncel fiyat tablosuna göre çift çekirdekli Core 2 Duo serisinin hem en hızlı hem de en pahalı modeli, 3.33GHz'de çalışan E8600. Adetli alımlarda 266$'lık fiyatla listede yer alan işlemci, Core 2 Duo E8700'ün gelişi birlikte E8600 modelinde fiyatın 266$'dan 183$'a çekilebileceği konuşuluyor. Zira Intel'in yüksek hızlı Core 2 Duo modellerinde fiyat düzenlemesi yapması da bekleniyor çünkü değindiğimiz 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift ve üç çekirdekli işlemcileri üzerinde çalışan AMD'nin iyi bir hava soğutmayla 3.5GHz'i görebilen dört çekirdekli Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modellerinin her ikisi de Core 2 Duo E8600'den daha ucuza satılmakta.

Sahip olduğu 3.5GHz'lik yüksek saat hızıyla çift çekirdekli işlemci arenasında dengeleri değiştirmesi beklenen Core 2 Duo E8700'ün hangi tarihde ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı ise şimdilik netleşmiş değil.