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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı

    ARM mimarili yongalar için hazırlanan Windows 10 sürümüne merakla beklenen özellik geldi. Böylelikle x64 tabanlı yazılımlar ARM işlemciler üzerinde çalıştırılabilecek.
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    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı
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    Windows 10 on ARM deyince en çok merak edilenlerden birisi ARM işlemciler üzerinde geleneksel x64 yazılımların çalışıp çalışmayacağı. Uzun süredir beklenen özellikte test aşamasına geçildi.

    Windows 10 on ARM'a x64 uygulama desteği

    Hali hazırda yalnızca 32-bit x86 yazılımların desteklendiği Windows 10 on ARM’da yüksek RAM kullanımına sahip uygulamalar şu ana kadar çalışmıyordu. Doğal olarak ARM64 uygulamaların çalıştırılabildiği işletim sisteminde yine de x64 programların desteklenmemesi büyük bir eksiklik olarak görülüyordu.

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    Yeni önizleme sürümüyle birlikte eklenen x64 emülatörü sayesinde Microsoft Store’dan ya da herhangi bir kaynaktan indireceğiniz x64 uygulamalar zahmetsizce kullanılabilecek. Yine de yazılım devi desteğin test aşamasında olması nedeniyle bazı uygulamaların çalışmayabileceği konusunda uyarıda bulunmuş.

    Ayrıca Bkz. "ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı"

    Son olarak önizlemeyi denemek isteyenlerin buradan ARM64 C++ redistributable paketini edinmeleri gerekiyor. Microsoft ek olarak Samsung Galaxy Book S, Lenovo Flex 5G ve Surface Pro X kullanıcılarının Adreno GPU sürücülerinin de önizlemesini kurmalarını önermiş.



    https://mspoweruser.com/microsoft-announce-support-for-x64-emulation-on-windows-10-on-arm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ARM tabanlı Windows'un dosyalarına şöyle bir göz atayım dedim. X86_64 emülatorü bildiğimiz X86 emülatöründen farklı tasarlanmış.

    Normalde X86 emülatörü için gerekli dosyalar SysWOW64 klasöründe yer alır. Fakat ARM sürümü için tasarlanmış X86_64 emülatöründe ayriyeten tüm X86_64 sistemini barındıran dosyalar için böyle bir klasör yok. Bu yeni emülatörle yine normal System32'de yer alıyorlar fakat ARM64 dosyaları da bu kasörde yer alıyor. Hibrit bir sistem dosyaları üretilmiş.

    Windows 9x gibi fakat 9x'ten biraz daha farklı. 9x, 16 bit bir işletim sistemi olmaya devam ediyordu ama 32 bit sürücü ve programları destekliyordu. ARM64 için geliştirilen emülatörse, ARM64 tabanlı ama X86_64 kodları da aynı dosya içinde.

    Açıkçası performansını merak ediyorum. Bir de eski sistem dosyalarını buna yanlışlıkla değiştirme ihtimali bulunan programlar var mı diye de korkmuyor değilim.
    ARM tabanlı Windows'un dosyalarına şöyle bir göz atayım dedim. X86_64 emülatorü bildiğimiz X86 emülatöründen farklı tasarlanmış. Normalde X86 emülatörü...
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    ender (Ender ALTIN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Odroid C2 de arm tabanlı mini pc, buna nasıl kurulur
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ARM tabanlı Windows'un dosyalarına şöyle bir göz atayım dedim. X86_64 emülatorü bildiğimiz X86 emülatöründen farklı tasarlanmış.

    Normalde X86 emülatörü için gerekli dosyalar SysWOW64 klasöründe yer alır. Fakat ARM sürümü için tasarlanmış X86_64 emülatöründe ayriyeten tüm X86_64 sistemini barındıran dosyalar için böyle bir klasör yok. Bu yeni emülatörle yine normal System32'de yer alıyorlar fakat ARM64 dosyaları da bu kasörde yer alıyor. Hibrit bir sistem dosyaları üretilmiş.

    Windows 9x gibi fakat 9x'ten biraz daha farklı. 9x, 16 bit bir işletim sistemi olmaya devam ediyordu ama 32 bit sürücü ve programları destekliyordu. ARM64 için geliştirilen emülatörse, ARM64 tabanlı ama X86_64 kodları da aynı dosya içinde.

    Açıkçası performansını merak ediyorum. Bir de eski sistem dosyalarını buna yanlışlıkla değiştirme ihtimali bulunan programlar var mı diye de korkmuyor değilim.
    Yanıtla +5
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    x86'yı deneyince intel ayağınız denk alın yamulturum demişti
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