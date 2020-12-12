Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı

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Windows 10 on ARM deyince en çok merak edilenlerden birisi ARM işlemciler üzerinde geleneksel x64 yazılımların çalışıp çalışmayacağı. Uzun süredir beklenen özellikte test aşamasına geçildi.

Windows 10 on ARM'a x64 uygulama desteği

Hali hazırda yalnızca 32-bit x86 yazılımların desteklendiği Windows 10 on ARM’da yüksek RAM kullanımına sahip uygulamalar şu ana kadar çalışmıyordu. Doğal olarak ARM64 uygulamaların çalıştırılabildiği işletim sisteminde yine de x64 programların desteklenmemesi büyük bir eksiklik olarak görülüyordu.

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Yeni önizleme sürümüyle birlikte eklenen x64 emülatörü sayesinde Microsoft Store’dan ya da herhangi bir kaynaktan indireceğiniz x64 uygulamalar zahmetsizce kullanılabilecek. Yine de yazılım devi desteğin test aşamasında olması nedeniyle bazı uygulamaların çalışmayabileceği konusunda uyarıda bulunmuş.

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Son olarak önizlemeyi denemek isteyenlerin buradan ARM64 C++ redistributable paketini edinmeleri gerekiyor. Microsoft ek olarak Samsung Galaxy Book S, Lenovo Flex 5G ve Surface Pro X kullanıcılarının Adreno GPU sürücülerinin de önizlemesini kurmalarını önermiş.

https://mspoweruser.com/microsoft-announce-support-for-x64-emulation-on-windows-10-on-arm/

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