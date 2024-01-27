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    Anlık Bildirim

    Google Chrome’un Windows on ARM versiyonu yayınlandı

    Dünyanın en popüler web tarayıcısı Chrome, geleceğe yönelik bir güncellemeye kavuştu. Google, Chrome’un ARM64 versiyonunu Windows işletim sistemi için indirmeye sundu.
    Windows için Chrome'un ARM64 versiyonu kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıllarda Intel markasını bırakarak Mac bilgisayarlarında ARM komut setini kullanan Apple Silicon işlemcilerine geçmişti. Sektörü değiştiren bu adımı Microsoft da bir süredir atmaya çalışıyor. Windows 10 ve Windows 11’in ARM versiyonları resmi olarak kullanımda olsa da Windows on ARM, bugüne kadar geliştiriciler tarafından ciddiye alınmadı ancak görünüşe göre yakında bu durum değişebilir.

    Chrome’un ARM64 versiyonu Windows için yayınlandı

    Microsoft, geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu Surface Pro X için birçok yerel uygulamasının ARM64 versiyonunu kullanıma sunmuştu ancak çoğu üçüncü parti geliştirici Windows’ta ARM64 için herhangi bir çalışma yapmadı ve uygulamalar, ARM tabanlı bilgisayarlarda Microsoft’un emülasyon katmanı üzerinde çalıştı. Ancak görünüşe göre büyük firmalar yavaş yavaş ARM64’e yatırım yapmaya başlıyor.

    Google Chrome’un beta ve önizleme sürümlerinin yayınlandığı Canary programı geçtiğimiz günlerde yeni bir Chrome sürümüne kavuştu. Google, Canary programında Windows on ARM bilgisayarları için Chrome’un ARM64 versiyonunu yayınladı. Henüz beta testinde olan bu tarayıcı, ARM tabanlı işlemcilerde yerel olarak çalışıyor ve Chrome’un performansını ciddi anlamda iyileştiriyor. Görünüşe göre Qualcomm ve Microsoft’un Windows on ARM planları, geliştiricilerin dikkatini çekmeye başlamış. Qualcomm’un bu yıl piyasaya süreceği Snapdragon X Elite işlemcisi, muhtemelen bu platforma yeni bir ışık doğuracak. Bakalım ARM platformu Windows işletim sisteminde de başarılı olabilecek mi?
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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