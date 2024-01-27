Google Chrome’un Windows on ARM versiyonu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıllarda Intel markasını bırakarak Mac bilgisayarlarında ARM komut setini kullanan Apple Silicon işlemcilerine geçmişti. Sektörü değiştiren bu adımı Microsoft da bir süredir atmaya çalışıyor. Windows 10 ve Windows 11’in ARM versiyonları resmi olarak kullanımda olsa da Windows on ARM, bugüne kadar geliştiriciler tarafından ciddiye alınmadı ancak görünüşe göre yakında bu durum değişebilir.

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Chrome’un ARM64 versiyonu Windows için yayınlandı

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu Surface Pro X için birçok yerel uygulamasının ARM64 versiyonunu kullanıma sunmuştu ancak çoğu üçüncü parti geliştirici Windows’ta ARM64 için herhangi bir çalışma yapmadı ve uygulamalar, ARM tabanlı bilgisayarlarda Microsoft’un emülasyon katmanı üzerinde çalıştı. Ancak görünüşe göre büyük firmalar yavaş yavaş ARM64’e yatırım yapmaya başlıyor.

Google Chrome’un beta ve önizleme sürümlerinin yayınlandığı Canary programı geçtiğimiz günlerde yeni bir Chrome sürümüne kavuştu. Google, Canary programında Windows on ARM bilgisayarları için Chrome’un ARM64 versiyonunu yayınladı. Henüz beta testinde olan bu tarayıcı, ARM tabanlı işlemcilerde yerel olarak çalışıyor ve Chrome’un performansını ciddi anlamda iyileştiriyor. Görünüşe göre Qualcomm ve Microsoft’un Windows on ARM planları, geliştiricilerin dikkatini çekmeye başlamış. Qualcomm’un bu yıl piyasaya süreceği Snapdragon X Elite işlemcisi, muhtemelen bu platforma yeni bir ışık doğuracak. Bakalım ARM platformu Windows işletim sisteminde de başarılı olabilecek mi?



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Windows için Chrome'un ARM64 versiyonu kullanıma sunuldu