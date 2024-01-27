Google Chrome’un Windows on ARM versiyonu yayınlandı

Chrome’un ARM64 versiyonu Windows için yayınlandı
Microsoft, geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu Surface Pro X için birçok yerel uygulamasının ARM64 versiyonunu kullanıma sunmuştu ancak çoğu üçüncü parti geliştirici Windows’ta ARM64 için herhangi bir çalışma yapmadı ve uygulamalar, ARM tabanlı bilgisayarlarda Microsoft’un emülasyon katmanı üzerinde çalıştı. Ancak görünüşe göre büyük firmalar yavaş yavaş ARM64’e yatırım yapmaya başlıyor.
Google Chrome’un beta ve önizleme sürümlerinin yayınlandığı Canary programı geçtiğimiz günlerde yeni bir Chrome sürümüne kavuştu. Google, Canary programında Windows on ARM bilgisayarları için Chrome’un ARM64 versiyonunu yayınladı. Henüz beta testinde olan bu tarayıcı, ARM tabanlı işlemcilerde yerel olarak çalışıyor ve Chrome’un performansını ciddi anlamda iyileştiriyor. Görünüşe göre Qualcomm ve Microsoft’un Windows on ARM planları, geliştiricilerin dikkatini çekmeye başlamış. Qualcomm’un bu yıl piyasaya süreceği Snapdragon X Elite işlemcisi, muhtemelen bu platforma yeni bir ışık doğuracak. Bakalım ARM platformu Windows işletim sisteminde de başarılı olabilecek mi?
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.