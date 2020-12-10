ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı

AMD resmi olarak X370/B350 yongasetli anakartlar için gerekli BIOS güncellemesini sağlamadı. Buna karşın donanım forumlarında kullanıcılar kendi çabalarıyla anakartlarına Ryzen 5000 desteği kazandırmaya çalışıyor.

X370 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X

JZelectronics.de tarafından yayınlanan ancak ASRock tarafından henüz doğrulanmayan alfa sürüm BIOS sayesinde ASRock X370 Taichi anakartı üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı.

Her ne kadar anakartın PCIe 3.0 desteği sınırı nedeniyle güncel işlemcinin yetenekleri kısıtlansa da işlemcinin çalıştığını görmek ümit verici.

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Ayrıca Bkz. "RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor"

Bununla birlikte daha önce paylaştığımız yazımızda da aktardığımız üzere eski anakartlara Zen 3 desteği sunmak üreticiler için zor görünmüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-vermeer-zen3-cpu-spotted-running-on-asrock-x370-taichi-motherboard

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