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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı

    İlk nesil AM4 anakart sahipleri 400 serisine Ryzen 5000 desteği sağlanmasının ardından merakla destek sağlanıp sağlanmayacağını bekliyor. ASRock'ın BIOS'u kullanıcıları heyecanlandırdı.
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı

    AMD resmi olarak X370/B350 yongasetli anakartlar için gerekli BIOS güncellemesini sağlamadı. Buna karşın donanım forumlarında kullanıcılar kendi çabalarıyla anakartlarına Ryzen 5000 desteği kazandırmaya çalışıyor.

    X370 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X

    JZelectronics.de tarafından yayınlanan ancak ASRock tarafından henüz doğrulanmayan alfa sürüm BIOS sayesinde ASRock X370 Taichi anakartı üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı.

    Her ne kadar anakartın PCIe 3.0 desteği sınırı nedeniyle güncel işlemcinin yetenekleri kısıtlansa da işlemcinin çalıştığını görmek ümit verici.

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    AMD’ye ulaşan Tom’sHardware’in aldığı cevaba göre kırmızı ekip ilk nesil AM4 soketli anakartlar için Ryzen 5000 desteği planlamıyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor"

    Bununla birlikte daha önce paylaştığımız yazımızda da aktardığımız üzere eski anakartlara Zen 3 desteği sunmak üreticiler için zor görünmüyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-vermeer-zen3-cpu-spotted-running-on-asrock-x370-taichi-motherboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CS BETA (Barış SALTUK) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep Asrockcular yapiyor. Z170-Z270te de 8.-9. Nesilleri calistiran onlardi.
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    b450 x470 anakartlarda pci 4.0 çalıştırılabiliyor onuda yapmışlar
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayret anakart haberi yapmışlar.
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    Manyaqçocuk 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Bence yaptıklarını dua etmek lazım yakın zamanda pc olayı tamamen kapanabilir.

    Dünya çapında bile pc pazarı artık maalesef ki zerre para etmiyor.
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