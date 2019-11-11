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    Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı

    MIT'nin üzerinde çalıştığı ve Cheetah 3 robotunun küçültülmüş hali olan Mini Cheetah robotu, üniversite görev yapan araştırmacıların yayınladığı yeni bir videoya konul oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne ait (MIT) Biyobenzetim Bölümü'nce geliştirilen “Mini Cheetah(Çita)” robotlarına ait yeni bir video paylaşıldı. Okulun kampüsünde çekilmiş videoda dokuz adet robotun birbiriyle eğlendiği, top oynadığı ve diğer hünerlerini gösterdiği anlarını izleyebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor"

    Öğrencilerin uzaktan kumanda ile kontrol ettiği Mini Çitalar’ın koordineli olarak hareket etmeleri ve çeviklikleri videonun dikkat çeken anlarını oluşturuyor.

    Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı
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    Tasarımıyla ilgili bilgileri bu yılın başında paylaşılan ve 20 kg. ağırlığa sahip Mini Çita, Çita 3 robotunun küçültülmüş hali. Abisine kıyasla çok daha özelleştirilebilir bir robot olan Mini Çita, kullanıma hazır parçalarla Lego benzeri bir birleştirme mantığıyla üretilebiliyor. Üretim maliyeti oldukça düşük olan robot, dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı.

    Aşağıda Mini Çitaların eğlence halinde olduğu videoya göz atabilirsiniz.



    https://techcrunch.com/2019/11/09/watch-mits-mini-cheetah-robots-frolic-fall-flip-and-play-soccer-together/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    selahattın ısık 1 hf.
    100 yil sontaki robotlar bunlari izledikce bahcedeki orabgutanlati izleyen insanlar gibi bel alti esprilerle atalariyla dalga gecip sohbet edecekler mi..
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    onaralemdar 1 hf.
    Benim merak ettiğim bir şey var robotlar top oynadıklarını biliyor mu ?
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    DoubleDragon 1 hf. onaralemdar
    Biliyorlar tabi. Videoyu dikkatli seyret; bir robot kaleye geçmek istemediği, forvet oynamak istediği için tavır yapıyor.
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    antigravity74100 1 hf.
    Bu eğlence, sadece robot başarısının kutlanması ve robot reklamı bence. Her türlü tebriği hak ediyorlar.
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    V4LKyR 1 hf.
    Ay robotlar ne de güzel eğleniyorlar.
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    Spider_hip 1 hf.
    Herkesin elinde kumanda vardı, robotlar mı eğleniyor, sahipleri mi?
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    dede17 1 hf.
    ne güzel eğleniyorlar hayvancıklar
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    interwap 1 hf.
    dehşet'ül vahşet
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    oly1786 1 hf.
    Artık şaşırmıyorum ama bu robotların yazılımları hackenirse sonucu da kestiremiyorum.
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