Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne ait (MIT) Biyobenzetim Bölümü'nce geliştirilen “Mini Cheetah(Çita)” robotlarına ait yeni bir video paylaşıldı. Okulun kampüsünde çekilmiş videoda dokuz adet robotun birbiriyle eğlendiği, top oynadığı ve diğer hünerlerini gösterdiği anlarını izleyebiliyoruz.

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Öğrencilerin uzaktan kumanda ile kontrol ettiği Mini Çitalar’ın koordineli olarak hareket etmeleri ve çeviklikleri videonun dikkat çeken anlarını oluşturuyor.

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Tasarımıyla ilgili bilgileri bu yılın başında paylaşılan ve 20 kg. ağırlığa sahip Mini Çita, Çita 3 robotunun küçültülmüş hali. Abisine kıyasla çok daha özelleştirilebilir bir robot olan Mini Çita, kullanıma hazır parçalarla Lego benzeri bir birleştirme mantığıyla üretilebiliyor. Üretim maliyeti oldukça düşük olan robot, dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı.

Aşağıda Mini Çitaların eğlence halinde olduğu videoya göz atabilirsiniz.

https://techcrunch.com/2019/11/09/watch-mits-mini-cheetah-robots-frolic-fall-flip-and-play-soccer-together/