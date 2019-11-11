Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor

Japonya'nın Fukuşima prefektörlüğünün (Japonya'nın her bir idari birimine verilen isim) merkezi olan ve 2011 yılında meydana gelen deprem ve devamındaki tsunami sonucu nükleer felaket yaşayan Fukuşima şehri, enerji alanında büyük bir değişime hazırlanıyor.
İdari yönetim aldığı bir kararla nükleer felaket sonrası artık tarım yapılması mümkün olmayan bölgeler ile nüfus açısından seyrekleşmeye devam eden ve yüksekte kalan alanlara sırasıyla güneş ve rüzgâr enerji santralleri açmaya karar verdi.
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İşler planlandığı gibi giderse bölgede 11 güneş ve 10 rüzgâr enerjisi santrali açılacak. 600 megawattlık elektrik enerjisi üretme potansiyeli bulunan santrallerin toplam maliyetinin ise 2.75 milyar dolar olması bekleniyor. Söz konusu üretim kapasitesi bölgede eskiden üretilen nükleer enerjinin üçte ikisine karşılık geliyor.
Yetkililer, devlet ve özel sektörün sağlayacağı teşvik ile inşa edilmesi planlanan santrallerin 80 km genişliğinde bir nakil hattı ile ana ağa bağlanmasının planlandığını ifade ederken elde edilecek enerjinin Tokyo’nun merkezine yönlendirileceğini belirtmiş.
Başkent Tokyo’nun enerji ihtiyacına yönelik önemli bir hamle olan girişimin 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Fukushima-to-be-reborn-as-2.7bn-wind-and-solar-power-hub Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şunun gibi düşün sana 4ncü nesil i5 cpu verdiler ama i5 7500u var eski i5ler cok yakardı ama iyi performans verirdi. Şimdi bu yenilenebilirler için verim oranı artıyor. Her gün yeni bir şey bulunuyor katlamalı yükseliyor teknoloji ön görülemez. Güneş paneli %21 verimden MIT univ.in haberi burada da çıktı %44lerden bahsediliyor. Sen o santrali yapınca kaç yıl sence orada kalır? O zamana diğer gelişen temiz teknolojiler olacak. Belki daha ucuz olacak. Milletin ödüne dinamit mi sokmak istiyorsun? Bunları hiç düşünmüyormusun? Bay EVET !!!! Nasıl bilgisayarcısınız anlamıyorum. Kafa düşünüş yapınız dandik. Biz unixler assemblerlar ile büyüdük. 1980ler 90lar kimse anlamazdı. Aç bakalım bir biosun içini bir firmware yazda bir görelim. Şimdi önüne gelen nota vermeye çalışıyor. Ancak cenaze marşı çalarsınız. Ruhuna fatiha.
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Almanya’da kapatılacak nükleer tesislerden geriye, yüksek radyoaktiviteye sahip tam 17 bin ton atık kalacak. ve 250 milyon yıl boyunca radyoaktif etkisi süren maddeler Gorleben kasabasında bulunan tuz madeninde saklanacak. Halkın protestoları yüzünden hükümet nükleer atığı gömme işlemini şimdilik erteliyor
Bu tuhaf yolculuğu yapmamızın nedeni, Almanya’nın kuzeyindeki Gorleben kasabasında, nihai nükleer atık deposu olarak planlanan tuz madenini görmek... 2022’ye kadar tüm nükleer santrallerini kapatmaya hazırlanan Almanya, yanmış yakıt çubuklarını güvenli bir yerde saklamanın derdine düştü.
Yeri gelmişken, Akkuyu’da planlanan nükleer santralden çıkacak atıkla ilgili Türkiye’nin hiçbir açıklama yapmadığını hatırlatmak isterim. Hükümet, atıkları Rus firmanın “götüreceğini” söyledi. Ya da Türkiye’nin nükleer atığı satın alabileceğini!
Anlayacağınız, Almanya’nın 30 yıldır uğraştığı ve büyük tepkilere neden olan nükleer atık sorunu, bizde ciddiye dahi alınmıyor...
www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehves-evin/nukleer-atiklar-250-milyon-yil-burada-duracak-1672641+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
250milyon yıl boyunca o nükleer atığı saklayacaksın !!!!!
!!! Herkes okusun !!!
Ciddiyetle ilgilenecek arkadaşlara ilgili rapor linkini bırakıyorum.
tmmob.org.tr/...
Kısaca arsa çok fazla gerekiyor. Birde nükleer santral her daim her zaman sn’ler içinde enerji üretimini arttırıyor.
Güneş, rüzgar öyle olmadığı gibi geceleri ve rüzgarsız anlarda yok. O yüzden kurulu güç aktif gücün çok çok fazlası olması gerek.
Birde nükleer santrali istediğin yere kurup orada üretip orayı besleyebiliyorsun bizde HES çok ama GAP’tan İstanbul’a gelinceye kadar üretilen elektriğin yarısı ısı olarak elektrik tellerinden havaya karışıyor.
O kadar uzun hatları işletme bakım ve risklerini saymıyorum bile.
Kısacası azda olsa nükleer santral olmalı ama çoğunluk çevreci olmalı.
bbc.com/...
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