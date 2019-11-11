Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor

Tam Boyutta Gör Japonya'nın Fukuşima prefektörlüğünün (Japonya'nın her bir idari birimine verilen isim) merkezi olan ve 2011 yılında meydana gelen deprem ve devamındaki tsunami sonucu nükleer felaket yaşayan Fukuşima şehri, enerji alanında büyük bir değişime hazırlanıyor.

İdari yönetim aldığı bir kararla nükleer felaket sonrası artık tarım yapılması mümkün olmayan bölgeler ile nüfus açısından seyrekleşmeye devam eden ve yüksekte kalan alanlara sırasıyla güneş ve rüzgâr enerji santralleri açmaya karar verdi.

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İşler planlandığı gibi giderse bölgede 11 güneş ve 10 rüzgâr enerjisi santrali açılacak. 600 megawattlık elektrik enerjisi üretme potansiyeli bulunan santrallerin toplam maliyetinin ise 2.75 milyar dolar olması bekleniyor. Söz konusu üretim kapasitesi bölgede eskiden üretilen nükleer enerjinin üçte ikisine karşılık geliyor.

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Yetkililer, devlet ve özel sektörün sağlayacağı teşvik ile inşa edilmesi planlanan santrallerin 80 km genişliğinde bir nakil hattı ile ana ağa bağlanmasının planlandığını ifade ederken elde edilecek enerjinin Tokyo’nun merkezine yönlendirileceğini belirtmiş.

Başkent Tokyo’nun enerji ihtiyacına yönelik önemli bir hamle olan girişimin 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Fukushima-to-be-reborn-as-2.7bn-wind-and-solar-power-hub