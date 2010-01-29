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Mitsubishi 149-inç büyüklüğünde OLED TV hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi 149-inç büyüklüğünde OLED TV hazırlıyor
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Görüntüleme teknolojilerinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen OLED ekranlar, her yeni uygulamada olduğu gibi yüksek maliyetlerinden ötürü henüz yaygınlaşabilmiş olmasalar da başta televizyonlar olmak üzere pek çok alanda kullanılmaları bekleniyor. Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Mitsubishi, CEATEC 2009 fuarında, 10x10 cm2 genişliğindeki yeni OLED konseptini katılımcıların beğenisine sunmuştu. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, 2-4 Şubat tarihlerinde Amsterdam'da gerçekleştirilecek ISE 2010 fuarında, 149-inç büyüklüğünde OLED televizyon tanıtabilir.

1920mm x 3264mm boyutlarında olacağı söylenen OLED TV'nin, aynı kategoride ticari olarak piyasaya sunulmuş mevcut tüm ürünlerden daha büyük olacağı düşünülüyor. 1500cd/m2 düzeyindeki parlaklık seviyesi ile LCD ekranlardan en az birkaç kat daha fazla ışık sunması beklenen yeni televizyonun, bu özelliği sayesinde özellikle açık hava aktivitilerini hedef alan ticari uygulamalarda kullanılacağı tahmin ediliyor. 3mm nokta uzaklığında 1088 x 640 piksel çözünürlük desteği sunan OLED televizyonun keskin ve canlı görüntüler sunma noktasında iddialı olacağı belirtilirken, üretim süreci ve fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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hapocod 9 yıl
3.784 mm ehh bayağı büyük
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sharapnell 9 yıl

3mm belki fazla gibi gelebilir ama 149'' ekranı 3 metreden izlemeyeceksin ;)
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GOGOMEZ 9 yıl
Bu paneli büyük bir müstakil evin olacakki alasın yoksa apartman dairesine, imkansız +artı bu adamı mafheder yorar -500 m'2 evim olsa belkialırdım .
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KANUNI61 9 yıl
Mitsubishi marka olarak mükemmel marka
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talh4wk 9 yıl
Çözünürlük çok düsük geldi bana. Güzel bir olay ama cöz düsük olunca oturup piksel mi sayıcaz bunda :?:
Ben mi yanlıs okuyorum yoksa: 1088 x 640 mı yazıyor yahu :( Yazık etmisler

ahahahahaha aynen ya 1920x1080 olsa nolur :d
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daysleeperxp 9 yıl
10 tane 32 inch monitörü yanyana koysalar daha makbule geçerdi bence.
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albani 9 yıl
....açık hava aktivitilerini hedef alan ticari uygulamalarda ....!!!!!!

Bu tip panellerin kullanım alanları bellidir!
USA da benzer Multi-Display sistemler vardır ve asıl hedef Stadyum lardır!

Bunlar pazar malı değildir,prestij+özel üretim Display üniteleridir ve fiyatlarıda özeldir
ama bu rakamlar alıcı taraf içinse "hikayedir"!!

Teknik olarak zaten ne için nerede kullanılacağı sadece iki özelliğinden bellidir!

++
Kafanızı karıştırmasın böyle paneller


++
Sn.FX sizede bilgi için teşekkürler+
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sotoxs 9 yıl
sıfırlar çok galiba, kampanyaları bekleyelim biz
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oguzhan78 9 yıl
Koymuşlar ufacık 2 kadını ondan bu kadar devasa duruyor.Kadınları aletin önüne koysan görüntü zanneder insan.
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DraGonS 9 yıl
Çözünürlük berbat. Ticari uygulamalarda kullanacaklarını bile sanmam.
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99hellboy 9 yıl
Çüüüşş.! desem çok ayıp olurmu acaba :)
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St Batuhan 9 yıl
Çözünürlük çok düsük geldi bana. Güzel bir olay ama cöz düsük olunca oturup piksel mi sayıcaz bunda :?:
Ben mi yanlıs okuyorum yoksa: 1088 x 640 mı yazıyor yahu :( Yazık etmisler
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resler 9 yıl
nokta aralığına dikkatinizi çekerim 3mm diyorlar.
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