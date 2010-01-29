Mitsubishi 149-inç büyüklüğünde OLED TV hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Görüntüleme teknolojilerinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen OLED ekranlar, her yeni uygulamada olduğu gibi yüksek maliyetlerinden ötürü henüz yaygınlaşabilmiş olmasalar da başta televizyonlar olmak üzere pek çok alanda kullanılmaları bekleniyor. Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Mitsubishi, CEATEC 2009 fuarında, 10x10 cm2 genişliğindeki yeni OLED konseptini katılımcıların beğenisine sunmuştu. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, 2-4 Şubat tarihlerinde Amsterdam'da gerçekleştirilecek ISE 2010 fuarında, 149-inç büyüklüğünde OLED televizyon tanıtabilir.

1920mm x 3264mm boyutlarında olacağı söylenen OLED TV'nin, aynı kategoride ticari olarak piyasaya sunulmuş mevcut tüm ürünlerden daha büyük olacağı düşünülüyor. 1500cd/m2 düzeyindeki parlaklık seviyesi ile LCD ekranlardan en az birkaç kat daha fazla ışık sunması beklenen yeni televizyonun, bu özelliği sayesinde özellikle açık hava aktivitilerini hedef alan ticari uygulamalarda kullanılacağı tahmin ediliyor. 3mm nokta uzaklığında 1088 x 640 piksel çözünürlük desteği sunan OLED televizyonun keskin ve canlı görüntüler sunma noktasında iddialı olacağı belirtilirken, üretim süreci ve fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.