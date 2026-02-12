Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, "QD-OLED Penta-Tandem" markasını tanıttı: Daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür

    Samsung Display, yeni QD-OLED panel teknolojisinin adını QD-OLED Penta Tandem olarak duyurdu. Beş katmanlı yapı sayesinde paneller daha yüksek parlaklığa erişirken, ömürleri de artıyor.

    Samsung, 'QD-OLED Penta-Tandem' markasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ekran üretim kolu olan Samsung Display, monitörler ve televizyonlar için geliştirdiği yeni QD-OLED panel teknolojisinin adını QD-OLED Penta Tandem olarak duyurdu. Önceki nesil QD-OLED panellerden farklı olarak bu yeni panel, beş katmanlı organik ışık yayan yapı kullanıyor. Bu sayede ekranlar daha yüksek parlaklığa ulaşırken, panel ömrü de uzuyor.

    %30 daha parlak ve iki kat uzun ömürlü

    QD-OLED panellerde mavi ışık yayan katman arka aydınlatma kaynağı olarak görev yapıyor. Samsung Display, geçen yıldan itibaren bu mavi ışık katmanında dört katmanlı yapıdan beş katmanlı yapıya geçti ve daha gelişmiş organik malzemeler kullanmaya başladı. Şirket, bu panellerin %30 daha iyi parlaklık verimliliği sunduğunu ve iki kat daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji, LG Display’in Tandem OLED ve Tandem WOLED panelleriyle doğrudan rekabet ediyor.

    Samsung, 'QD-OLED Penta-Tandem' markasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    QD-OLED Penta Tandem panelleri 2025 yılında çeşitli markaların QD-OLED televizyonlarında kullanılmaya başlanmıştı. Samsung kısa süre önce bu isim için resmi ticari marka tescili aldı. Bu teknolojiye sahip TV panelleri, %3 pencere ölçümünde 4.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Monitör panellerinde ise aynı ölçümde 1.300 nit tepe parlaklık elde edilebiliyor.

    QD-OLED Penta Tandem teknolojisine sahip paneller, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasını da aldı. Bu paneller, 0.0005 nit veya daha düşük siyah seviyesi sunarken, %10 pencere ölçümünde 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

    Geçen yıl piyasaya sürülen Samsung’un 27 inçlik QD-OLED monitör paneli, 160 ppi piksel yoğunluğu ile oyun monitörleri için üretilen OLED paneller arasında en yüksek değeri sunuyor. Ayrıca Samsung Display, 27 inç 4K (UHD) kendinden ışık yayan paneli seri üretimde sunabilen tek firma konumunda. Diğer markaların 27 inç OLED panelleri ise QHD çözünürlükle sınırlı kalıyor.

    Samsung Display, bu yıldan itibaren QD-OLED monitör panellerinin tamamında Penta Tandem teknolojisini kullanmayı hedefliyor. Şirketin halihazırda sunduğu dört monitör paneli şunlar:

    • 27 inç UHD (3.840 × 2.160)
    • 31.5 inç UHD (3.840 × 2.160)
    • 34 inç WQHD (2.560 × 1.440)
    • 49 inç Dual-QHD (5.120 × 1.440)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rihanna göz rengi webasto aküyü bitirir mi lpg enjektör arızası asus format tuşu kolun üstüne yatmak ağrı nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum