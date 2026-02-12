Samsung, "QD-OLED Penta-Tandem" markasını tanıttı: Daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür

%30 daha parlak ve iki kat uzun ömürlü
QD-OLED panellerde mavi ışık yayan katman arka aydınlatma kaynağı olarak görev yapıyor. Samsung Display, geçen yıldan itibaren bu mavi ışık katmanında dört katmanlı yapıdan beş katmanlı yapıya geçti ve daha gelişmiş organik malzemeler kullanmaya başladı. Şirket, bu panellerin %30 daha iyi parlaklık verimliliği sunduğunu ve iki kat daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji, LG Display’in Tandem OLED ve Tandem WOLED panelleriyle doğrudan rekabet ediyor.
QD-OLED Penta Tandem teknolojisine sahip paneller, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasını da aldı. Bu paneller, 0.0005 nit veya daha düşük siyah seviyesi sunarken, %10 pencere ölçümünde 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
Geçen yıl piyasaya sürülen Samsung’un 27 inçlik QD-OLED monitör paneli, 160 ppi piksel yoğunluğu ile oyun monitörleri için üretilen OLED paneller arasında en yüksek değeri sunuyor. Ayrıca Samsung Display, 27 inç 4K (UHD) kendinden ışık yayan paneli seri üretimde sunabilen tek firma konumunda. Diğer markaların 27 inç OLED panelleri ise QHD çözünürlükle sınırlı kalıyor.
Samsung Display, bu yıldan itibaren QD-OLED monitör panellerinin tamamında Penta Tandem teknolojisini kullanmayı hedefliyor. Şirketin halihazırda sunduğu dört monitör paneli şunlar:
- 27 inç UHD (3.840 × 2.160)
- 31.5 inç UHD (3.840 × 2.160)
- 34 inç WQHD (2.560 × 1.440)
- 49 inç Dual-QHD (5.120 × 1.440)