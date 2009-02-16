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Mobil Dünya Kongresi'nin LG Mobile cephesinden kısa kısa

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,9b
1
17
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nin LG Mobile cephesinden kısa kısa
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Mobil Dünya Kongresi tüm hızı ve heyecanıyla sürerken LG Mobile, resmi tanıtım öncesi yeni modellerini sergiledi.

Telefonlar ortak özelliği ekranlarının dokunmatik olması. Şimdiden 2009 yılının dokunmatik telefonlar için parlak geçeceğini söyleyebiliriz. Telefonların model isimleri soldan sağa doğru: GM730, KM900 Arena, GD900 ve GC900.

GM730, Windows Mobile işletim sistemini kullanıyor ve KM900 Arena ile S-Class arayüzünü paylaşıyor. GM730 yalnızca 11.9 mm kalınlığında tasarlanmış. GC900'de, 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. KM900 Arena'nın teknik özelliklerini daha önce belirtmiştik. Telefon, multimedya yönünden zengin olacak. GD900, fotoğrafta görüldüğü gibi şeffaf tuş takımına sahip. Özetle LG Mobile, şık ve alışılmışın dışında tasarımlar geliştirmeye devam ediyor. Telefonların en geç yarın tanıtılacağı belirtiliyor.


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tanak 10 yıl
baya iyi fiyatlarda tel satıyolar bu ara..
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TurQich 10 yıl
hersey guzelde,yetersiz reklam!
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uzmanx34 10 yıl
LG TEKNİK DESTEĞİNİ BİRAZ ARTTIRSA PİYASADAN ÇOK PAY ALABİLİR!
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