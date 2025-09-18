Samsung One UI 8.5 geliyor: Galaxy S25 Ultra'da görüldü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için hazırlıklarına beklenenden erken başladı. Galaxy S25 serisi geçtiğimiz günlerde kararlı One UI 8 güncellemesini almışken, Galaxy S25 Ultra için One UI 8.5 test sürümü Samsung’un sunucularında ortaya çıktı.

Galaxy S25 Ultra’da görüldü

S938BXXU5CYIA/S938BOXM5CYIA sürüm koduyla listelenen güncelleme indirilemiyor olsa da, şirketin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geçtiği doğrulandı. Samsung, test yazılımlarını daha önce kullanıcıların indirmesine izin veren boşluğu kapatmış durumda. Bu nedenle, One UI 8.5'in erken sürümlerine erişmek şimdilik mümkün değil.

Yeni sürümün Galaxy S26 serisiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Sızan bilgilere göre One UI 8.5, öncelikle Galaxy S26 ailesine gelecek, ardından S25 serisi başta olmak üzere diğer modellere kademeli olarak dağıtılacak. Bu da S25 kullanıcılarının güncellemeye S26 lansmanından birkaç ay sonra ulaşabileceğini işaret ediyor.

Samsung, One UI 8.5 ufukta göründü: Galaxy S26 ile geliyor 3 ay önce eklendi

Samsung'un bu sürümle birlikte arayüze ekleyeceği yenilikler henüz netleşmiş değil. Ancak Galaxy AI entegrasyonunun genişletilmesi ve performans tarafında daha akıcı bir deneyim sunulması bekleniyor. Tasarım açısından köklü değişiklikler olmasa da, widget ve simge düzeninde ufak dokunuşlar yapılabilir. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde:

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE ve FE+

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy A Serisi

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16, A15, A14 (LTE/5G varyantları)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M Serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15, M06, M05

Galaxy F Serisi

Galaxy F56, F55, F54, F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: