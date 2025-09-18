Samsung One UI 8.5 geliyor: Galaxy S25 Ultra'da görüldü

Galaxy S25 Ultra’da görüldü
S938BXXU5CYIA/S938BOXM5CYIA sürüm koduyla listelenen güncelleme indirilemiyor olsa da, şirketin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geçtiği doğrulandı. Samsung, test yazılımlarını daha önce kullanıcıların indirmesine izin veren boşluğu kapatmış durumda. Bu nedenle, One UI 8.5'in erken sürümlerine erişmek şimdilik mümkün değil.
Yeni sürümün Galaxy S26 serisiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Sızan bilgilere göre One UI 8.5, öncelikle Galaxy S26 ailesine gelecek, ardından S25 serisi başta olmak üzere diğer modellere kademeli olarak dağıtılacak. Bu da S25 kullanıcılarının güncellemeye S26 lansmanından birkaç ay sonra ulaşabileceğini işaret ediyor.
Samsung'un bu sürümle birlikte arayüze ekleyeceği yenilikler henüz netleşmiş değil. Ancak Galaxy AI entegrasyonunun genişletilmesi ve performans tarafında daha akıcı bir deneyim sunulması bekleniyor. Tasarım açısından köklü değişiklikler olmasa da, widget ve simge düzeninde ufak dokunuşlar yapılabilir. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde:
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE ve FE+
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+
- Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73, A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24, A12
- Galaxy A16, A15, A14 (LTE/5G varyantları)
- Galaxy A06 (LTE/5G)
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15, M06, M05
Galaxy F Serisi
- Galaxy F56, F55, F54, F34
- Galaxy F16, F15, F14 (LTE)
- Galaxy F06, F05
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
