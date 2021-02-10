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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi

    Moshi Symbus Mini port çoklayıcı aksesuarında Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Gb Ethernet, SD kart okuyucu gibi dizüstü sahiplerinin ihtiyacı olan genişlemeler yer alıyor.
    10 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
    1,4b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi
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    USB Tip-C standardına yer veren bilgisayar sistemlerinin artması ile birlikte bu alana hitap eden aksesuarlar da yaygınlaşıyor. Daha çok port çoklayıcı ürünlerine yönelen ilgiyi üreticiler de kaçırmak istemiyor.

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    Moshi Symbus Mini özellikleri ve fiyatı

    Moshi Symbus Mini taşınabilir sistemler için çok fazla yer kaplamayacak bir port çoklayıcı ürünü. Bir USB Tip-C portu üzerinden enerjisini sağlayan çoklayıcı entegre USB Tip-C portu ile de dizüstüne 70W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Bunlar haricinde iki adet USB 3.1 Tip-A portu daha mevcut.

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    HDMI 2.0 portu ile 4K 60Hz ve HDR desteği sunan çoklayıcı kapaklı bir 1000Mbps Ethernet bağlantısına da sahip. Thunderbolt 3 desteği yine USB Tip-C portlar üzerinden sağlanıyor. SD ve microSD UHS-I kart okuyucular da seti tamamlıyor.

    Entegre kablosunun manyetik olarak yuvasına oturabildiği Moshi Symbus Mini port çoklayıcı için belirlenen fiyat 89.95$ seviyesinde ve satışa başlamış durumda.

    Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi
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    https://www.techpowerup.com/278324/moshi-announces-symbus-mini-portable-usb-c-hub Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bunun boyutunda olup içine nvme ssd takılan modeller var aynı paraya onlar çok daha mantıklı
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