Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi

Tam Boyutta Gör

USB Tip-C standardına yer veren bilgisayar sistemlerinin artması ile birlikte bu alana hitap eden aksesuarlar da yaygınlaşıyor. Daha çok port çoklayıcı ürünlerine yönelen ilgiyi üreticiler de kaçırmak istemiyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı

Moshi Symbus Mini özellikleri ve fiyatı

Moshi Symbus Mini taşınabilir sistemler için çok fazla yer kaplamayacak bir port çoklayıcı ürünü. Bir USB Tip-C portu üzerinden enerjisini sağlayan çoklayıcı entegre USB Tip-C portu ile de dizüstüne 70W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Bunlar haricinde iki adet USB 3.1 Tip-A portu daha mevcut.

Ayrıca Bkz. "Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı"

HDMI 2.0 portu ile 4K 60Hz ve HDR desteği sunan çoklayıcı kapaklı bir 1000Mbps Ethernet bağlantısına da sahip. Thunderbolt 3 desteği yine USB Tip-C portlar üzerinden sağlanıyor. SD ve microSD UHS-I kart okuyucular da seti tamamlıyor.

Entegre kablosunun manyetik olarak yuvasına oturabildiği Moshi Symbus Mini port çoklayıcı için belirlenen fiyat 89.95$ seviyesinde ve satışa başlamış durumda.

Tam Boyutta Gör

https://www.techpowerup.com/278324/moshi-announces-symbus-mini-portable-usb-c-hub

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.