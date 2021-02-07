Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı

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Son zamanlarda ismini birçok kez duyduğumuz başarılı oyuncu Tom Holland'ın yeni filmlerinden biri olan Chaos Walking'ten yeni bir klip yayınlandı.

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Patrick Ness'in aynı isimli bilim kurgu serisinden uyarlanan Chaos Walking, 125 milyon dolar gibi yüksek bir bütçeye sahip. Yayınlanan videoda filmin başrollerinden Daisy Ridley ve başarılı oyuncu Mads Mikkelsen'in bir kulübede konuştuğunu görüyoruz. Bahsi geçen klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmin kadrosunda Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland, Star Wars'un son üçlemesinin başrolü Daisy Ridley ve oyunculuğu ile kendini çoktan kanıtlamış olan Mads Mikkelsen bulunuyor filmin kadrosunda. Ayrıca Nick Jonas, Cynthia Erivo ve Kurt Sutte gibi isimler de filmde yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor. Senaristliğini ise Patrick Ness ve Christopher Ford üstleniyor. Chaos Walking, kadınların olmadığı ve tüm canlıların birbirlerinin düşüncülerini duyabildiği distopik bir gezegende geçiyor. Filmin yayın tarihi ise 5 Mart 2021.

https://comicbook.com/movies/news/daisy-ridley-mads-mikkelsen-new-chaos-walking-clip/

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