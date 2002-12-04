MP3 Player'lar Karşılaştırması

Uzun zamadır Mp3 çalıcı piyasası çok karışık bir çok farklı ürün, çok farklı özellikleri ile kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Sabit flash belleği olan ürünler ucuzlukları ve spor yapmaya elverişli olmaları ile dikkat çekmeye çalışıyorlar. Mp3 CD çalan modeller ilk çıktıklarında en hesaplı sistemdiler şimdi ise daha ufak cd'leri destekliyorlar ve esp (sarsıntı önleme) zamanlarıda arttı. Esas kral ise hala mini HDD sistemi ile çalışan Apple'ın iPod'u 10 Gb kapasitesi, firewire ara birimi ve ufak boyutu ile hala kral. Fakat 350 $ fiyatı el yakıyor.

Bu arada normal sabit dahili flash belleğe sahip Mp3 Player'lar eskisine göre oldukça evrim geçirdiler ve artık Secure Digital (SD) kart bile destekliyorlar. Fakat yinede belkide en çok satılan modeller arasında standart ilk çıkan modeller var. Zira en ucuz, en ufak, uzun pil ömrü ve sarsıntıdan etkilenmeme garantisi bir tek onlarda var. Bu karşılaştırmada da bu tip ucuz ürünlere ağırlık verilmiş.

Karşılaştırmadaki en mantıklı olan ürün FM radyo alıcısı ve SD/MMC kart yuvası olan RCA Lyra RD1080 gibi gözüküyor. Bu yuvaya şimdilik maksimum 512 Mb ilerde ise çıkacak tüm SD kartları takabilirsiniz. Ürünün sabit belleği 128 Mb ve fiyatı 129 $.

http://www.pcmag.com/article2/0,4149,723635,00.asp