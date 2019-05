MSI Big Bang Fuzion: ATi ve Nvidia ilk defa bir arada, aynı anakartta!

ATi ve Nvidia kartlarının bir arada kullanılmasını olanak tanıyan Lucid Hydra teknolojisinin, MSI'ın Big Bang Fuzion isimli P55 anakartıyla kullanıma sunulması bekleniyordu. Ancak MSI son dakika değişikliği ile Big Bang Fuzion yerine Nvidia NF200 yongasını taşıyan Big Bang Trinergy modelini pazara sürmüş, Hydra teknolojili Fuzion modelinin ise gelecek yıla ertelediğini açıklamıştı. MSI ertelemenin nedeni olarak sürücü geliştirme çalışmalarını işaret etmiş ancak bazı kaynaklar, Lucid firmasının finansörleri arasında Intel'in de yer almasından ötürü Nvidia'nın teknolojiyi engellemek istediğini dolayısıyla Tayvanlı anakart üreticisinin yeni modelini ertelemek zorunda kaldığını iddia etmişti. Çünkü ATi veya Nvidia'dan herhangi birinin karşı çıkması durumunda Hydra teknolojisinin tüm büyüsü dağılacaktı. Ancak erteleme haberlerinin ardından gözlerin çevrildiği Nvidia cephesinde firma yetkilileri SLI teknolojisinin en iyi çoklu GPU çözümü olduğunu, Hydra teknolojisini ise engellemeyeceklerini açıklamışlardı.

Crossfire X teknolojisini üretici bağımsız çoklu ortam platformu yapma hedefindeki AMD'nin teknolojiye karşı çıkmayacağı uzun süredir biliniyordu. Nvidia tarafından da herhangi bir engelleme girişiminde bulunulmayacağının açıklanmasından sonra gözler bir kez daha MSI'a çevrilmiş durumda. Lucid tarafından hazırlanan özel bir geliştirme kiti üzerinde gerçekleştirilen testlerde, vaat edilen lineer performans artışı sağlanamasa da geleceğe dönük olumlu sinyaller veren Hydra teknolojisi, ATi ve Nvidia ekran kartları çalıştırmanın yanında aynı üreticinin farklı modellerini çalıştırabilmesiyle de farklılık yaratacak gibi görünüyor. Zira kullanıcılar bu sayede yeni bir ekran satın aldıklarında var olan mevcut kartlarını da sistemde kullanmaya südürerek daha yüksek performans elde edebilecekler. ELSA tarafından yüksek performanslı bilgi-işlem sunucuları için geliştirilen özel platformu bir kenara bıraktığımızda Lucid Hydra teknolojili ilk anakart olacak Big Bang Fuzion'ın resmi detayları açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları, oyuncular ve grafik profesyonelleri için geliştirilen anakart, Intel P55 çipsetini temel alıyor ve LGA1156 formundaki Core i5 / Core i7 işlemcilere destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Siyah renkli baskılı devresi, yüksek kaliteli komponentleri ve özel olarak tasarlanan soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hydra 200 yongasını kullanan Big Bang Fuzion, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu üzerinden x16, x16 + x16 veya x16 + x8 + x8 olmak üzere üç farklı ekran kartı kurulumuna olanak tanımakta. 1.3.105 sürüm numaralı mevcut Hydra sürücüsü ile Windows Vista altında çift ATi veya çift Nvidia kurulumuna olanak tanıyan anakart asıl yeteneklerini ise Windows 7 altında gösteriyor. Gelen bilgilere göre en azından mevcut Hydra sürücüsü ile ATi ve Nvidia ekran kartlarının karma kullanımı sadece Windows 7 altında gerçekleşebilirken, SLI ve Crossfire kurulumları ise her koşulda mümkün kılınıyor.

Mevcut Hydra sürücüsü işletim sistemi gibi ekran kartı kullanımına da bazı sınırlamalar getiriyor. Karma GPU kullanımını sadece Windows 7 altında destekleyen sürücü, şu an için Nvidia tarafında G90 ve GT200 tabanlı ekran kartlarıyla çalışabilen anakart, ATi'de ise Radeon HD 4000 serisi ile kullanılabiliyor. Çoklu ekran kartı kullanımı için söz konusu olan Windows 7 sınırlamasının diğer Windows sürümlerindeki doğal sınırlamalardan kaynaklandığı zira sadece Windows 7'nin farklı ekran kartı sürücülerinin aynı anda kurulumuna olanak tanıdığı belirtiliyor. Ekran kartı tarafında GeForce GTX 295 ve Radeon HD 4870 X2 gibi çift grafik işlemcili ekran kartlarıyla uyumlu olmayan Hydra 200 yongası için sürücü çalışmalarının devam ettiğini dolayısıyla Big Bang Fuzion'un kullanıma sunulacağı tarih itibariyle farklı kullanım senaryolarına destek verilebileceğini de hatırlatalım. Şu an için sadece çift ekran kartı desteğine sahip olan Hydra 200'ün yeni sürücü ile üçlü kart kurulumuna olanak tanıması da bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Nvidia ekran kartları için GeForce 185.85, 186.18, 190.38, 190.62 ve 191.07, ATi ekran kartları içinse Catalyst 9.7 ve üstü sürücülerle uyumlu olan mevcut Hydra sürücünün desteklediği oyunlar da açıklandı. Çift Nvidia veya çift ATi ekran kartının kullanılacağı senaryolarda çok sayıda oyuna destek veren sürücü, ATi ve Nvidia ekran kartlarının karma kullanımında ise şu an sadece 3DMark Vantage, 3DMark06, Batman Arkham Asylum, Call of Duty 4, Call of Duty World At War, F.E.A.R. 2: Project Origin ve Operation Flashpoint: Dragon Rising ile çalışıyor. Hydra 200 sürücüsündeki sınırlamalar dikkate alındığında, Big Bang Fuzion'un ertelenmesindeki neden net bir şekilde görülebiliyor. Zira hem ilk olması hem de Hydra 200 yongasının en az 30-35$ seviyesinde ek maliyetleri nedeniyle en pahalı P55 modellerinden birisi olacağı düşünülen Big Bang Fuzion'un, ATi ve Nvidia karma kullanımında sadece belli uygulamalarla çalışması kullanıcı nezdinde memnuniyetsizliklere neden olabilir.

Lucid firmasının yeni sürücü çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Donanım tarafında çalışmaların tamamlandığı Hydra 200 yongası için çalışmaları devam eden yeni sürücülerle birlikte uygulama desteğinin ve performans seviyesinin geliştirilmesi bekleniyor. MSI tarafında ise Hydra 200 yongalı Big Bang Fuzion'un lansman tarihi yeni yılın ilk çeyreği olarak açıklandı. MSI muhtelemelen Lucid firmasındaki sürücü çalışmalarının durumuna göre en iyi ihitmalle CES 2010 veya en uzak ihtimalle CeBIT 2010 fuarıyla birlikte ATi ve Nvidia ekran kartlarının birlikte kullanımına olanak tanıyan yeni anakartını pazara sunabilir. Ancak şu an için spesifik lansman tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında resmi herhangi bir açıklamada bulunulmadığını da hatırlatalım.