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MSI, DDR3 bellek desteği sunan 790GX yonga setli anakartını gösterdi

10 yıl
12,3b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Şubat ayının ikinci haftasında duyurmayı planladığı Soket AM3 formunaki ilk işlemcilerin lansmanı için geri sayımın başlamasıyla birlikte anakart üreticileri de DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan yeni modellerini göstermeye başladı. 790FX yonga setini kullanan ve SB750 köprüsüyle gelen yeni modeline ilişkin detaylarını verdiğimiz MSI, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli yeni bir model daha duyurdu.

MSI'ın duyurusu yapılan 790GX-G65 kod adlı yeni modeli AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için hazırlandı. Uyumlu Soket yapısına sahip Phenom II ve Athlon X2 işlemcileriyle kullanılabilecek anakart Soket AM2+ formundaki herhangi bir AMD işlemcisiyle ise kullanılamayacak. Zira DDR3 bellek uyumluluğuna sahip olan anakart ile entegre bellek kontrolcüsü DDR2 desteği sunan Soket AM+ işlemciler çalışamayacak.

Belirttiğimiz gibi AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, DirectX 10 desteği sunana ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi (Radeon HD 3300) ile birlikte geliyor. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x+8x hızında Crossfire kurulumuna olanak tanıyabilen 790GX-G65, Radeon HD 2400 ve 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu da yapabiliyor.

MSI, DDR3 bellek desteği sunan 790GX yonga setli anakartını gösterdi
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Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunabilen anakart, katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor. Kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri pasif soğutma ile desteklenen anakart, yük durumuna göre faz ayarlaması yapabilen APS teknolojisini de üzerinde barındırıyor ve daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisine destek veriyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan 790GX yonga setli yeni anakart, SB750 güney köprüsü sayesinde Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisini de destekliyor ve bu sayede Phenom jenerasyonu işlemcilerle daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanabiliyor. Öte yandan yine SB750 köprüsü sayesinde anakart RAID 0/1/0+1'e ek olarak RAID 5 desteği de sunabiliyor.

Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonlarına sahip olan 790GX-G65'te görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet desteği sunana anakart üzerinde ayrıca 5x SATA-II, 1x eSATA ve 12x USB 2.0 portu da yer alıyor. Soket AM3 işlemcilerin lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen anakartın fiyatı ise açıklanmadı.


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onurrap 9 yıl
amd phenom 2 ler için çok iyi bir anakart. bende phenom 2 x3 war işimi görür ama üstündeki ekran kartı işe yararmı bakıcaz.
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interwap 10 yıl
Ülkemizde ne zaman alınabilir olur?
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Cold1 10 yıl
msi kırmızıyken iyiydi neden kahverengi baskı devre kullanıyo ki ?:S kişisel görüşüm ama hiç hoş deil bence
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alpabi 10 yıl
Habere göre DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleri bulunmakta anakart üzerinde. Onboard gpu ile 3 monitör desteği mi var kartın yoksa yine 2 monitör desteği var da bağlantı seçeneği mi çoğaltılmış?
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MrPerFormance 10 yıl
Tasarım iyi. Bakalım bios seçenekleri ve oc menüsü nasıl.
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showstopper41 10 yıl
AMD socket AM3 için yeni bir çipset düşünüyor mu? Hepsi 16x te çalışan 4 PCIe-X slotlu bir 890FX çipseti DDR3 le güçlenmiş phenomlara çok yakışırdı.
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dreamboat 10 yıl
yaw zaten pleksi glaslı kasa kullanmıyorum benim için gayet güzel bir motherboard ama HiqhVoLtaqe'ın dediği gibi pcb siyah olsaymış daha şık olurmuş fiyat olarakda işallah 100-120 $ civarında olur şöyle bide Phenom II 940 aldınmı süpper olur.
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scheitann 10 yıl
görüntüsü hiç güzel değil.. güzel olsaydı zaten alıp odamın duvarına asıcaktım.. anakart yoksa ne işe yararki?
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
@gun
Anakartı kutudan çıkardıktan sonra kutuyu atıyoruz zaten... Oyüzen anakartın görünümü daha önemli ve bu anakartın görünü kutusunun yarısı kadar bile iyi değil :)
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SanalKabus 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

@gun



Anakartı kutudan çıkardıktan sonra kutuyu atıyoruz zaten... Oyüzen anakartın görünümü daha önemli ve bu anakartın görünü kutusunun yarısı kadar bile iyi değil :)

Pazarlamada ambalaj önemli bir yer kaplar ;)
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gun 10 yıl
Ben kutuyu çok beğendim sanırım MSI'ın yeni görünümünün ilk örneklerine benziyor. Oldukça elit ve şık olmuş. Tahminimce fiyat olarak önceki (DDR2) anakartlardan farkı olmaz yoksa zaten DDR3 halen pahalı bu anakart ve işlemciler hiç satmaz.
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Pcb Siyah olsa daha karizma olurmuş ;)
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yenerbalcı 10 yıl
8x+8x hızında Crossfire

sağlamı 100 usd fazla etmez ayrıca DDR3 takacak adam bu kartı almaz

bu sefer kutu güzel olmuş kırmızı giymiş bu sefer kalb den gitmezsiniz
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