MSI, DDR3 bellek desteği sunan 790GX yonga setli anakartını gösterdi

AMD'nin Şubat ayının ikinci haftasında duyurmayı planladığı Soket AM3 formunaki ilk işlemcilerin lansmanı için geri sayımın başlamasıyla birlikte anakart üreticileri de DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan yeni modellerini göstermeye başladı. 790FX yonga setini kullanan ve SB750 köprüsüyle gelen yeni modeline ilişkin detaylarını verdiğimiz MSI, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli yeni bir model daha duyurdu.

MSI'ın duyurusu yapılan 790GX-G65 kod adlı yeni modeli AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için hazırlandı. Uyumlu Soket yapısına sahip Phenom II ve Athlon X2 işlemcileriyle kullanılabilecek anakart Soket AM2+ formundaki herhangi bir AMD işlemcisiyle ise kullanılamayacak. Zira DDR3 bellek uyumluluğuna sahip olan anakart ile entegre bellek kontrolcüsü DDR2 desteği sunan Soket AM+ işlemciler çalışamayacak.

Belirttiğimiz gibi AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, DirectX 10 desteği sunana ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi (Radeon HD 3300) ile birlikte geliyor. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x+8x hızında Crossfire kurulumuna olanak tanıyabilen 790GX-G65, Radeon HD 2400 ve 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu da yapabiliyor.

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Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunabilen anakart, katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor. Kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri pasif soğutma ile desteklenen anakart, yük durumuna göre faz ayarlaması yapabilen APS teknolojisini de üzerinde barındırıyor ve daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisine destek veriyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan 790GX yonga setli yeni anakart, SB750 güney köprüsü sayesinde Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisini de destekliyor ve bu sayede Phenom jenerasyonu işlemcilerle daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanabiliyor. Öte yandan yine SB750 köprüsü sayesinde anakart RAID 0/1/0+1'e ek olarak RAID 5 desteği de sunabiliyor.

Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonlarına sahip olan 790GX-G65'te görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet desteği sunana anakart üzerinde ayrıca 5x SATA-II, 1x eSATA ve 12x USB 2.0 portu da yer alıyor. Soket AM3 işlemcilerin lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen anakartın fiyatı ise açıklanmadı.