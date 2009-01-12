MSI G41 yonga setli ve DisplayPort destekli yeni anakartını duyurdu

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Anakart üreticilerinin kompakt boyutlu çözümlere olan ilgisi her geçen biraz daha artıyor. NF200 yongalı X58 Eclipse Plus modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenen MSI, giriş seviyesindeki masaüstü sistemler ve oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için hazırladığı Mini-ATX formundaki G41M-FIDP kod adlı yeni anakartını duyurdu.

MSI'ın yeni anakartında Intel'in G41 yonga setine yer verilmiş. LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli güncel Intel işlemcileriyle (1333MHz FSB) kullanılabilen anakart, çift DIMM slotuyla geliyor ve 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor. Ayrıca anakart, kullanılan yonga seti itibariyle Intel'in en güncel entegre grafik işlemcilerinden biri olan DirectX 10 destekli GMA X4500 ile birlikte geliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakartın üzerinde PCIe x1 ve 2x PCI slotlarına da yer verilmiş. Pasif soğutma ile desteklenen G41M-FIDP üzerinde görüntü aktarımı için DVI, VGA ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor. 4x SATA-II konnektörü ile donatılan anakartta ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de bulunuyor.

Gigabit Ethernet desteğine de sahip olan G41 yonga setli G41M-FIDP modelinin satışına kısa süre içerisinde başlanması beklenirken Avrupa fiyatının 75 Avro seviyesinde olacağı ifade ediliyor.