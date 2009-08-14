MSI GeForce GTX 275 Lightning modelini duyurdu

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Big Bang kod adını verdiği, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışabilmesine olanak tanıyan P55 yonga setli anakartıyla günemde olan MSI, Lightining serisi altında yüksek performanslı ekran kartlarını pazara sunmaya devam ediyor. Firma ilk defa Mayıs ayında gün ışığına çıkan N275GTX Lightning modelini kullanıma sunuyor. Military Class teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanılarak hazırlanan ekran kartı, 10 fazlı güç tasarımı, 10 katmanlı baskılı devresi (PCB) ve 80mm'lik çift fanın görev aldığı, 5 adet ısı borusuna (ikisi 8mm kalınlığında super-pipe) sahip özel soğutucusu ile N275GTX Lightning dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

Yeni nesil MSI anakartlarında da gördüğümüz APS (Active Phase Switching) güç yönetim teknolojisi ile donatılan ayrıca profesyonel kullanıcılar için V-Check noktaları ile kart üstü gerilim takibine olanak tanıyan N275GTX Lightning modeline Nvidia'nın 55nm üreitm teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapan ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. PureVideo HD özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni model Nvidia'nın PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine de destek veriyor.

Kartın sınırlarını test etmek isteyen kullanıcılar için farklı araç ve fonksiyonları bir araya getiren Lightning Afterburner isimli uygulama aracı ile birlikte gelen ayrıca görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI bağlantılarına oalank tanıyan N275GTX Lightning'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, Avrupa fiyat listelerine 253 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladığı bildirilmekte.

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