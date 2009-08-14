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MSI GeForce GTX 275 Lightning modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTX 275 Lightning modelini duyurdu
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Big Bang kod adını verdiği, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışabilmesine olanak tanıyan P55 yonga setli anakartıyla günemde olan MSI, Lightining serisi altında yüksek performanslı ekran kartlarını pazara sunmaya devam ediyor. Firma ilk defa Mayıs ayında gün ışığına çıkan N275GTX Lightning modelini kullanıma sunuyor. Military Class teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanılarak hazırlanan ekran kartı, 10 fazlı güç tasarımı, 10 katmanlı baskılı devresi (PCB) ve 80mm'lik çift fanın görev aldığı, 5 adet ısı borusuna (ikisi 8mm kalınlığında super-pipe) sahip özel soğutucusu ile N275GTX Lightning dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

Yeni nesil MSI anakartlarında da gördüğümüz APS (Active Phase Switching) güç yönetim teknolojisi ile donatılan ayrıca profesyonel kullanıcılar için V-Check noktaları ile kart üstü gerilim takibine olanak tanıyan N275GTX Lightning modeline Nvidia'nın 55nm üreitm teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapan ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. PureVideo HD özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni model Nvidia'nın PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine de destek veriyor.

Kartın sınırlarını test etmek isteyen kullanıcılar için farklı araç ve fonksiyonları bir araya getiren Lightning Afterburner isimli uygulama aracı ile birlikte gelen ayrıca görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI bağlantılarına oalank tanıyan N275GTX Lightning'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, Avrupa fiyat listelerine 253 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladığı bildirilmekte.

MSI GeForce GTX 275 Lightning modelini duyurdu
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MSI GeForce GTX 275 Lightning modelini duyurdu
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Tolgá 10 yıl
aldığı parayı hakediyor bence bu kart
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AntonChigurh 10 yıl
habire yeni kartlar çıkıyor ama oynanacak oyun yok :P
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K.Kahriman 10 yıl

missing_88

habire yeni kartlar çıkıyor ama oynanacak oyun yok :P


harbiden doğru diyorsun . prototype çıktı , call of juarez bound in blood , terminator salvation çıktı yaz bitti
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-dehşet- 10 yıl

missing_88

habire yeni kartlar çıkıyor ama oynanacak oyun yok :P


Harbi unuttuk biz bunu.
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BlackBeasT 10 yıl
DX11 E.kartlar ilk modellerini performans ve özellıkleri görelimde,Nvidia GT2xx ve ATİ 4xxx kartların fiyatlarında ciddi düşüşler olacakdır
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NemesisR3 10 yıl
güzel bir kart gtx285i geçmiş overclockla
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HiqhWoltage 10 yıl
Oldukca güzel bir kart,soğutması ve oc potansiyeli oldukca iyi.Firmalar haala yeni kart cıkarmaya devam ediyor dx 11 li kartlar cıkacak olmasına rağmen.
Fiyatı oldukca pahalı tabi, TR de 600tl yi aşan fiyatlara gelir tahminimce.Saat hızları ve bellek kapasitesi cok iyi.
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scutaro 10 yıl
Güzel saat hızları güzel sonuç ilk başta referans kartlarda bu böyle olmalıydı.
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Promity 10 yıl
Kart iyi hoşta bu saatten sonra gereksiz ya. Fiyatıda yüksek olcak lüzumsuz bi ürün olmuş.
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Tatar* 10 yıl
Kart oldukça güzel tasarım ve teknik özellikl olarak gpu ve belleği arttırmaları iyi olmuş bu sayede standart modeline göre %30-40 gibi daha iyi performans alabilir belki daha fazla

Haber için teşekkürler.
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