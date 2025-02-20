Apple, 13 yıl aranın ardından Lightning portuna veda etti: USB-C'ye geçiş tamamlandı

Lightning portu, ilk olarak 2012'de eski 30 pinli konnektörün yerine geçmek üzere tanıtılmıştı. 13 sene boyunca kullanılan Lightning yerini artık endüstri standardı haline gelen USB-C'ye bıraktı.
Avrupa Birliği'nin kararı etkili oldu
Diğer Android telefon üreticileri yıllar önce USB-C'ye geçse de, Apple Lightning girişini terk etmek istemedi. Ancak Avrupa Birliği'nin 2022'de bütün mobil cihazların USB-C bağlantısına sahip olmasını gerektiren kararı neticesinde Apple USB-C'ye geçiş yapmak zorunda kaldı. Karar, bu sene başında yürürlüğe girdi ve Lightning girişine sahip Apple cihazları Avrupa'da satıştan kaldırıldı.
Apple bu değişimi Eylül 2023'te piyasaya sürdüğü iPhone 15 ile başlattı. Kulaklık, mouse ve klavye gibi ürünlerini de USB-C'ye uyumlu hale getiren şirket, son adımı yeni iPhone 16e modeliyle attı ve dönüşümü tamamladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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