MSI oyuncu anakartı Big Bang Trinergy için yeni bir kampanya düzenliyor

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayan merkezli MSI, Big Bang serisi altında hazırladığı Trinergy isimli P55 anakartını daha çekici kılmak için yeni bir kampanyaya başladı. Oyuncular için geliştirilen ve üzerinde yer alan Nvidia NF200 yongası ile gelişmiş çoklu ekran kartı performansı vaat eden yeni anakart için 30 Kasım - 15 Aralık tarihlerinde ön-sipariş veren kullanıcılara bazı ekstralar sunulacağı bildirildi.
MSI'dan yapılan açıklamada belirtilen tarihler arasındaki satın almaalarda kullanıcılara Big Bang taşıma çantası ile birlikte oyuncu donanımları hazırlayan SteelSeries firmasının KINZSU isimli faresi ve QcK FNATIC Edition fare altlığının hediye edileceği ayrıca garanti süresinin de üç yıldan sekiz yıla uzatılacağı açıklandı.
MSI'ın anakart ve ekran kartı pazarlama yöneticisi Jason Lee konuyla ilgili açıklamasında SteelSeries ile yaptıkları yeni iş birliğinin, kullanıcılara yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşatacağına inandıklarını söyledi.
Big Bang Trinergy için hazırlanan yeni kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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MSI eskiden çok kaliteli anakartlar üretmiyordu ancak son dönemlerde bence Asus gibi gözleri paradan başka bir şey görmeyen firmalara alternatif oluyor ben DFI(bence ucuk bilgisayar düşkünlerine hitap ediyor o yüzdende onları etkileyecek kaliteli ürünlere anakartları üzerinde yer veriyorlar),GIGABYTE,MSI gibi firmaların yaptıkları ürünlerin hem satarken hemde satış sonrasında ki ilgileriyle ön plana çıkıyorlar.
nası bu kadar emin olabiliyorsun? biraz destekli arkadaslar
saglam 2.eli olur :p
Evil Geniuses ve Fnatic organizasyonları sayesinde böyle birşey oldu.
Çantanın kalitesi hakkında bilgi yok. Ama anakart bu, harici hdd değil, yanımızda taşımayacaz sonucta. Sonuc olarak gereksiz.
Big Bang Trinergy kullanıken ATİ + Nvidia kart ile oyunlarda sınırsız sorun cıkacagına eminim. Bir sürü sorun ortaya cıkıcakdır, bunlar sürücü ile ilgili olucak.