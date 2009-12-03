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MSI oyuncu anakartı Big Bang Trinergy için yeni bir kampanya düzenliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI oyuncu anakartı Big Bang Trinergy için yeni bir kampanya düzenliyor
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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayan merkezli MSI, Big Bang serisi altında hazırladığı Trinergy isimli P55 anakartını daha çekici kılmak için yeni bir kampanyaya başladı. Oyuncular için geliştirilen ve üzerinde yer alan Nvidia NF200 yongası ile gelişmiş çoklu ekran kartı performansı vaat eden yeni anakart için 30 Kasım - 15 Aralık tarihlerinde ön-sipariş veren kullanıcılara bazı ekstralar sunulacağı bildirildi.

MSI'dan yapılan açıklamada belirtilen tarihler arasındaki satın almaalarda kullanıcılara Big Bang taşıma çantası ile birlikte oyuncu donanımları hazırlayan SteelSeries firmasının KINZSU isimli faresi ve QcK FNATIC Edition fare altlığının hediye edileceği ayrıca garanti süresinin de üç yıldan sekiz yıla uzatılacağı açıklandı.

MSI'ın anakart ve ekran kartı pazarlama yöneticisi Jason Lee konuyla ilgili açıklamasında SteelSeries ile yaptıkları yeni iş birliğinin, kullanıcılara yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşatacağına inandıklarını söyledi.

Big Bang Trinergy için hazırlanan yeni kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 9 yıl
Yıllardır MSİ kullanırım, çok memnun kaldım, bu güne kadar "başka" ana kart tercihim olmadı, zerre sorun yaşamadım. Güzel bir anakart olmuş, ses özelliği de hoş. Almayı düşünüyorum, i5'e geçmek için "taban" hazır.
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blackboard 9 yıl
Bu anakart çok sağlam duruyor fiyatıda üst seviye bir asus yada gigabyte ile aynı seviyede olacaktır vede o fiyat ekstra birde yonga alacaksınız.
MSI eskiden çok kaliteli anakartlar üretmiyordu ancak son dönemlerde bence Asus gibi gözleri paradan başka bir şey görmeyen firmalara alternatif oluyor ben DFI(bence ucuk bilgisayar düşkünlerine hitap ediyor o yüzdende onları etkileyecek kaliteli ürünlere anakartları üzerinde yer veriyorlar),GIGABYTE,MSI gibi firmaların yaptıkları ürünlerin hem satarken hemde satış sonrasında ki ilgileriyle ön plana çıkıyorlar.
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MÇKR_06 9 yıl
fiyat?
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ssonerb 9 yıl
"Big Bang Trinergy kullanıken ATİ + Nvidia kart ile oyunlarda sınırsız sorun cıkacagına eminim."
nası bu kadar emin olabiliyorsun? biraz destekli arkadaslar
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artenis 9 yıl
8 yıl garanti...
saglam 2.eli olur :p
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syler23 9 yıl
fiyat??? 100 tl olur sanırımm..
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RaptorFX 9 yıl
msi mi Allah korusun
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No Way Out 9 yıl
Verdikleri mouse ve mousepad aşırı kalitelidir. Ama bunu fiyatlara yansıtacaklar mı bilemiyorum.

Evil Geniuses ve Fnatic organizasyonları sayesinde böyle birşey oldu.

Çantanın kalitesi hakkında bilgi yok. Ama anakart bu, harici hdd değil, yanımızda taşımayacaz sonucta. Sonuc olarak gereksiz.


Big Bang Trinergy kullanıken ATİ + Nvidia kart ile oyunlarda sınırsız sorun cıkacagına eminim. Bir sürü sorun ortaya cıkıcakdır, bunlar sürücü ile ilgili olucak.
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yusuf1985 9 yıl
Msi bedava verse kullanmam
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