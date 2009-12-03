MSI oyuncu anakartı Big Bang Trinergy için yeni bir kampanya düzenliyor

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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayan merkezli MSI, Big Bang serisi altında hazırladığı Trinergy isimli P55 anakartını daha çekici kılmak için yeni bir kampanyaya başladı. Oyuncular için geliştirilen ve üzerinde yer alan Nvidia NF200 yongası ile gelişmiş çoklu ekran kartı performansı vaat eden yeni anakart için 30 Kasım - 15 Aralık tarihlerinde ön-sipariş veren kullanıcılara bazı ekstralar sunulacağı bildirildi.

MSI'dan yapılan açıklamada belirtilen tarihler arasındaki satın almaalarda kullanıcılara Big Bang taşıma çantası ile birlikte oyuncu donanımları hazırlayan SteelSeries firmasının KINZSU isimli faresi ve QcK FNATIC Edition fare altlığının hediye edileceği ayrıca garanti süresinin de üç yıldan sekiz yıla uzatılacağı açıklandı.

MSI'ın anakart ve ekran kartı pazarlama yöneticisi Jason Lee konuyla ilgili açıklamasında SteelSeries ile yaptıkları yeni iş birliğinin, kullanıcılara yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşatacağına inandıklarını söyledi.

Big Bang Trinergy için hazırlanan yeni kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.