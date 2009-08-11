MSI özel tasarımlı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler özel tasarımlı modeller ile artık son kozlarını oynarken, donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI da Computex 2009 fuarında tanıttığı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı yeni model, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunu temel alıyor. Başta soğutucusu olmak üzere sahip olduğu pek çok detay ile AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 4890 modelinden ayrılan yeni ekran kartı, "Military Class" konsepti çerçevesinde kalite çıtası yüksek komponentleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve Unified Video Decoder 2.0 teknlojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin ısı iletim teknolojisinin esas alındığı özel soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 4890 modelinden 15 dereceye varan oranda daha serin ve ayrıca daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Yüksek kaliteli kapasitörler ile uzun ömürlü kullanıma olanak tanıdığı beeelirtilen Radeon HD 4890 Cyclone modelinde DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de yer veriliyor. MSI Radeon HD 4890 Cyclone, Avrupa fiyat listelerine 162 Avro seviyesinden giriş yapmı durumda.

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