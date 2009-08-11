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MSI özel tasarımlı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,5b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler özel tasarımlı modeller ile artık son kozlarını oynarken, donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI da Computex 2009 fuarında tanıttığı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı yeni model, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunu temel alıyor. Başta soğutucusu olmak üzere sahip olduğu pek çok detay ile AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 4890 modelinden ayrılan yeni ekran kartı, "Military Class" konsepti çerçevesinde kalite çıtası yüksek komponentleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve Unified Video Decoder 2.0 teknlojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin ısı iletim teknolojisinin esas alındığı özel soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 4890 modelinden 15 dereceye varan oranda daha serin ve ayrıca daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Yüksek kaliteli kapasitörler ile uzun ömürlü kullanıma olanak tanıdığı beeelirtilen Radeon HD 4890 Cyclone modelinde DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de yer veriliyor. MSI Radeon HD 4890 Cyclone, Avrupa fiyat listelerine 162 Avro seviyesinden giriş yapmı durumda.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 4890 Cyclone modelini satışa sundu
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1 Avatar
toz-koparan 10 yıl
15 derece daha serin çalışması+sessizliği alınası kart..
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darkdead06 10 yıl
bugun vatan pc ye gıttım elaman bana sapphire hd 4890 vapor x gddr5 1gb cıkardı fıyatta284$ su dx 11 lerı sordum cıkınca bunların fıyatlar dusermı dıye oda yok dusmez dedı kesın satıcı agzıyla cvp verdı kı bnce kesın dusucek dx 11 kartlar cıkınca beyler yenı ekran kartı yada pc ye yenı bı parca almayın beklemede kalın 2-3 ay sonra super dususler yasıcak
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ayzer 10 yıl
directx 11 arifesinde bu ne çılgınlıktır. bu ne aymazlıktır.
ban ATİ ban NVIDIA ban...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
PCB'si siyah olsa fanda mavi ledli olsa mükemmel olacakmış sanki :) Ayrıca o ramlarin üzerine ramsink de lazım msi duy sesimi
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hunter06 10 yıl
işte soğutucu bu süper olmuş

kutu gibi yapıyorlar paso uğultu
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nirvanha 10 yıl
çok özel bir tasarım olmuş!
1- nazi81
de dediği gibi
cross yapmak isteyen ne yapicak baglanti noktalari tam sogutucuya denk geliyor.
zaten çift slot tasarımlı kartları , 2 pcie'i bulunan anakartlarda cf yada sli yapmak neredeyse imkazsız ya neyse.
2-o pervane var ya pervane pcie slotunun yanında ne varsa traş edip bırakır benden söylemesi çok uzun.
3-gerçektende toz tutacak bir tasarımı var.
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artenis 10 yıl
sebep_
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GK4eveR 10 yıl
MSI allaha yakın size uzak olsun ...
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XenonMan58 10 yıl
bence dx11 öncesi gereksiz akllı olup beklemeli...yem bunlar yem...
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Master_Evil 10 yıl
harbi özel tasarımmış
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waltran 10 yıl
crt montir kullanan olmasada abzı lcd lerde o küçük mavi çıkışlı ateri kolununkine benzer
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artenis 10 yıl
aynen CF de kopru sogutucuden dolacasak, fanı kısık unutan kopruyu yakar sonra zıncırleme bır havaı fısek, viciiv :p
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CoreXXX 10 yıl
crt monitor kullanan kalmadı ama ülkemizde malesef lcd lerin yüzde 90 ı vga girişli malum vergi yüzünden
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darbelux 10 yıl
Klas bir kart
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