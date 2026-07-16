Çinli DDR5 RAM kitleri 8000MT/s barajını geçti

CXMT bellekler uçuşa geçti
MSI Z890 Intel anakartlar ile yapılan testlerde BIOS optimizasyonu ve bellek eğitimi sonrasında CXMT DDR5 RAM kitlerinin 8600MT/s hızlarına ulaştığı belirtilirken, ilk kez bir Çinli bellek üreticisinin DDR5-8000 ve DDR5-8600 arası seviyeleri elde ettiği dile getiriliyor.
CXMT, bellek krizi başladığı günden bu yana bütçe dostu çözümleriyle aranan markalardan birisi haline gelmişti ancak performans tarafında bugüne kadar bir tedirginlik mevcuttu. Kaynaklar mevcut optimizasyonlarla CXMT belleklerin de rekabetçi olabileceğini düşünüyor.
Elbette CXMT belleklerde kritik nokta anakart. MSI Intel 800 serisi anakartlar gerekli olan optimizasyon ve eğitim imkânını sunabiliyor. Firma diğer anakartlarının da performanslarını yavaş yavaş onaylamaya başladı. CXMT genel kabul görürse bu yoklukta önemli bir alternatif olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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