MSI P55 yonga setli yeni anakartını gösteriyor

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, kapılarını açan Computex '09 fuarında çok sayıda yeni ürününü katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın tanıttığı yeni donanımlar arasında Intel'in yılın ikinci yarısında (1 Eylül) lanse edilmesi planlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli yeni bir anakart ta bulunuyor. Firmanın CeBIT '09 fuarında tanıttığı G7P55-DC ve G9P55-DC modellerinden sonra seriye P55-GD65 isimli bir yeni model daha ekleniyor.
Henüz mühendislik çalışmaları devam eden ve P55-GD65, yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in LGA1156 formundaki yeni işlemcileriyle kullanılabilecek. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen P55 yonga setli yeni anakart, pasif soğutma ile desteklenirken çalışmaları devam ettiği için pazara özellikle soğutucu tarafında daha farklı bir tasarımla çıkabileceği de konuşulmuyor değil. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.
Çift PCIe x16 slotu ile donatılan anakart, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verirken SLI desteği konusunda henüz resmiyet kazanmış herhangi bir detay bulunmuyor zira bu konuda özellikle Intel ve Nvidia'nın anlaşması gerektiği belirtilyior zira hatırlanacağı üzere Nvidia, SLI desteğini sadece Bloomfield platformu (Core i7 + x58) için verdiğini daha önce açıklamıştı. Üzerinde ayrıca bir adet eSATA ve 7x SATA portu bulunan P55-GD65, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip.
Diğer özellikleri arasında IDE ve FireWire portları, çift Gigabit Ethernet desteği ve profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarının bulunduğu, 7 fazlı güç tasarımına sahip anakartın Ağustos veya Eylül ayı içerisinde lanse edilebileceği konuşulurken, olası fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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nasıl sindiriyosunuz adam ha bire soket değiştiriyor az bi performans arttırıyor
gene bi değişiklik bu döngü hep böyle gerçi çoğu arkadaşımız biliyordur bunları
benim fikrime göre eğer elimde çift veya quad bir işlemcim olsa ben bu yeni çıkacak işlemciye yan bakarım sadece gereksiz bir masraftan ibaret
varsın oyunu benden 10 kare fazla oynatsın vantagede fazla puan alsın ne bileyim video editing gibi işlemlerde hızlı olsun %20 fark belki atar duruma göre eğer bu tür işlerden para kazanan biri isem ne ala değilsem hikaye ....... saygılar
zamanında AM2-3'ten önce aynı şeyi AMD de yaptı
ve çok iğrenç birşeydir ki işlemciyi rami uyduramıyosun yerine göre, sonra ya pahalıya geliyo ya elinde patlıyo...
AMD yi de unutmayınız efendim.
939 940 AM2 AM3
Bunlardan önce de gene intel sürekli soket değiştiriyordu. Sizin anlayacağınız sırayla gidiyorlar.
Şimdi intel soketi sabitleştirecek bu sefer de AMD başlayacak. Bize düşen doğru zamanda doğru ürünü almak.
Bakınız LGA775 ne zamandan beridir var. Ama onun da zamanı dolmaya başladı. Aslında daha gider bu platform. Kullanıcılar biraz açgözlü olmasa. Neyse yeni çipsetler ve işlemciler ile 775 işlemciler belki biraz daha ucuzlar da ben de bir Q serisi alırım artık.
A unutmadan AM3 te şu an iyi durumda.