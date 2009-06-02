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MSI P55 yonga setli yeni anakartını gösteriyor

9 yıl
13,6b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI P55 yonga setli yeni anakartını gösteriyor
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, kapılarını açan Computex '09 fuarında çok sayıda yeni ürününü katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın tanıttığı yeni donanımlar arasında Intel'in yılın ikinci yarısında (1 Eylül) lanse edilmesi planlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli yeni bir anakart ta bulunuyor. Firmanın CeBIT '09 fuarında tanıttığı G7P55-DC ve G9P55-DC modellerinden sonra seriye P55-GD65 isimli bir yeni model daha ekleniyor.

Henüz mühendislik çalışmaları devam eden ve P55-GD65, yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in LGA1156 formundaki yeni işlemcileriyle kullanılabilecek. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen P55 yonga setli yeni anakart, pasif soğutma ile desteklenirken çalışmaları devam ettiği için pazara özellikle soğutucu tarafında daha farklı bir tasarımla çıkabileceği de konuşulmuyor değil. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.

Çift PCIe x16 slotu ile donatılan anakart, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verirken SLI desteği konusunda henüz resmiyet kazanmış herhangi bir detay bulunmuyor zira bu konuda özellikle Intel ve Nvidia'nın anlaşması gerektiği belirtilyior zira hatırlanacağı üzere Nvidia, SLI desteğini sadece Bloomfield platformu (Core i7 + x58) için verdiğini daha önce açıklamıştı. Üzerinde ayrıca bir adet eSATA ve 7x SATA portu bulunan P55-GD65, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip.

Diğer özellikleri arasında IDE ve FireWire portları, çift Gigabit Ethernet desteği ve profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarının bulunduğu, 7 fazlı güç tasarımına sahip anakartın Ağustos veya Eylül ayı içerisinde lanse edilebileceği konuşulurken, olası fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 9 yıl
MSI logosunu değiştirdikten sonra cidden iyi bir atılım yapmaya başladı. BAşarılı olacaklar, biliyorum
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yc#1 9 yıl
Yapılan ilk testlerde 2.66 Ghz Core i5 3 Ghz Q9650 ve 3.2 Ghz PII 955'i geçiyorsa bu platformda iş var demektir. Lakin şu floppynin de tabutuna çivi çakabilen bir üretici henüz göremedik.
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sinndar 9 yıl
arkadaşlar şu intelin yaptıklarını halen
nasıl sindiriyosunuz adam ha bire soket değiştiriyor az bi performans arttırıyor
gene bi değişiklik bu döngü hep böyle gerçi çoğu arkadaşımız biliyordur bunları
benim fikrime göre eğer elimde çift veya quad bir işlemcim olsa ben bu yeni çıkacak işlemciye yan bakarım sadece gereksiz bir masraftan ibaret
varsın oyunu benden 10 kare fazla oynatsın vantagede fazla puan alsın ne bileyim video editing gibi işlemlerde hızlı olsun %20 fark belki atar duruma göre eğer bu tür işlerden para kazanan biri isem ne ala değilsem hikaye ....... saygılar
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_999_ 9 yıl

Orjinalden alıntı: sinndar

arkadaşlar şu intelin yaptıklarını halen
nasıl sindiriyosunuz adam ha bire soket değiştiriyor az bi performans arttırıyor
gene bi değişiklik bu döngü hep böyle gerçi çoğu arkadaşımız biliyordur bunları
benim fikrime göre eğer elimde çift veya quad bir işlemcim olsa ben bu yeni çıkacak işlemciye yan bakarım sadece gereksiz bir masraftan ibaret
varsın oyunu benden 10 kare fazla oynatsın vantagede fazla puan alsın ne bileyim video editing gibi işlemlerde hızlı olsun %20 fark belki atar duruma göre eğer bu tür işlerden para kazanan biri isem ne ala değilsem hikaye ....... saygılar

zamanında AM2-3'ten önce aynı şeyi AMD de yaptı

ve çok iğrenç birşeydir ki işlemciyi rami uyduramıyosun yerine göre, sonra ya pahalıya geliyo ya elinde patlıyo...
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DigitalWorld 9 yıl
sinndar

arkadaşlar şu intelin yaptıklarını halen
nasıl sindiriyosunuz adam ha bire soket değiştiriyor az bi performans arttırıyor
gene bi değişiklik bu döngü hep böyle gerçi çoğu arkadaşımız biliyordur bunları
benim fikrime göre eğer elimde çift veya quad bir işlemcim olsa ben bu yeni çıkacak işlemciye yan bakarım sadece gereksiz bir masraftan ibaret
varsın oyunu benden 10 kare fazla oynatsın vantagede fazla puan alsın ne bileyim video editing gibi işlemlerde hızlı olsun %20 fark belki atar duruma göre eğer bu tür işlerden para kazanan biri isem ne ala değilsem hikaye ....... saygılar



AMD yi de unutmayınız efendim.

939 940 AM2 AM3

Bunlardan önce de gene intel sürekli soket değiştiriyordu. Sizin anlayacağınız sırayla gidiyorlar.


Şimdi intel soketi sabitleştirecek bu sefer de AMD başlayacak.
Bize düşen doğru zamanda doğru ürünü almak.

Bakınız LGA775 ne zamandan beridir var. Ama onun da zamanı dolmaya başladı. Aslında daha gider bu platform. Kullanıcılar biraz açgözlü olmasa. Neyse yeni çipsetler ve işlemciler ile 775 işlemciler belki biraz daha ucuzlar da ben de bir Q serisi alırım artık.




A unutmadan AM3 te şu an iyi durumda.
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artenis 9 yıl
çift kanallı DDR3 ler geldıkce gelıolar
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kaansen32 9 yıl
inşallah ertantasa arkadaşımızın dediği gibi olmazda intel bu i5 ve p55 lerle iyi iş yapar çünkü hep yeni teknolojiler sergilediler buda uygun maliyetli olursa çok ilgi görür
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-dehşet- 9 yıl
Core İ5 hiç mantıklı değil.Bu soket çeşitliği düşündürücü.İnsanlar sürekli anakart almak zorunda değil ve ben şahsi kanaatimce LGA1156 nın ömrünün sadece çıkacak olan İ5 leri destekleyeceğini daha sonra işlemcilerini yükseltmek isteyeceklerin bu soket yapısı yüzünden tekrar anakart almaları gerekeceğini düşünüyorum.İntel şu olayı bir standarta bağlamalı.Sözde İ5 ler ekonomik olacaktı.Bana yeni anakart almaya mecbur bıraktıktan sonra ekonomisi nerede kaldı.
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ertantasa 9 yıl
p55 yonga setleri insanları hüsrana uğratacak bence bu tip ara (sonraki seviyeye geçiş)ürünler genelde bi yerden sonra cort(dandik)oldugunu ortaya koyuyor.:D
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muratsen87 9 yıl
p55 için intel heralde siyah ve mavi renk konusunda zorluyor üreticileri, gözüken çoğu p55'te bu iki renk hakim
bu core i5'leri gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir performans sergileyeceğini bir çıksında görelim artık
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