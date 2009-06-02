MSI P55 yonga setli yeni anakartını gösteriyor

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, kapılarını açan Computex '09 fuarında çok sayıda yeni ürününü katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın tanıttığı yeni donanımlar arasında Intel'in yılın ikinci yarısında (1 Eylül) lanse edilmesi planlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli yeni bir anakart ta bulunuyor. Firmanın CeBIT '09 fuarında tanıttığı G7P55-DC ve G9P55-DC modellerinden sonra seriye P55-GD65 isimli bir yeni model daha ekleniyor.

Henüz mühendislik çalışmaları devam eden ve P55-GD65, yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in LGA1156 formundaki yeni işlemcileriyle kullanılabilecek. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen P55 yonga setli yeni anakart, pasif soğutma ile desteklenirken çalışmaları devam ettiği için pazara özellikle soğutucu tarafında daha farklı bir tasarımla çıkabileceği de konuşulmuyor değil. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.

Çift PCIe x16 slotu ile donatılan anakart, AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verirken SLI desteği konusunda henüz resmiyet kazanmış herhangi bir detay bulunmuyor zira bu konuda özellikle Intel ve Nvidia'nın anlaşması gerektiği belirtilyior zira hatırlanacağı üzere Nvidia, SLI desteğini sadece Bloomfield platformu (Core i7 + x58) için verdiğini daha önce açıklamıştı. Üzerinde ayrıca bir adet eSATA ve 7x SATA portu bulunan P55-GD65, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip.

Diğer özellikleri arasında IDE ve FireWire portları, çift Gigabit Ethernet desteği ve profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarının bulunduğu, 7 fazlı güç tasarımına sahip anakartın Ağustos veya Eylül ayı içerisinde lanse edilebileceği konuşulurken, olası fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.