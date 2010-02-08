MSI pasif soğutmalı GeForce GT220 modelini duyurdu

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MSI ürün gamını pasif soğutmalı yeni bir GeForce GT220 çözümüyle genişletiyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Kullanılan soğutucu itibariyle sessiz çalışan dolayısıyla oturma odaları için tasarlanan medya bilgisayarlarına göz kırpan yeni model, 625MHz GPU ve 810MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Katı kapasitörlerle donatılan ve Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çeken ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan N220GT-MD1GZ kod adlı yeni model, Avrupa'da 65 Avro seviyesindeki liste fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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