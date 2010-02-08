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MSI pasif soğutmalı GeForce GT220 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI pasif soğutmalı GeForce GT220 modelini duyurdu
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MSI ürün gamını pasif soğutmalı yeni bir GeForce GT220 çözümüyle genişletiyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Kullanılan soğutucu itibariyle sessiz çalışan dolayısıyla oturma odaları için tasarlanan medya bilgisayarlarına göz kırpan yeni model, 625MHz GPU ve 810MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Katı kapasitörlerle donatılan ve Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çeken ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan N220GT-MD1GZ kod adlı yeni model, Avrupa'da 65 Avro seviyesindeki liste fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

MSI pasif soğutmalı GeForce GT220 modelini duyurdu
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koxp94 9 yıl
multimedya için yeterli bir kart, sağlam da duruyor
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DH Misafiri 9 yıl
Harbi çok ilgisiz insanlarsınız siz yau..Yukarda Fan'a ihtiyacı olduğunu düşünenler için adamlar ekstra fan bağlantısı koymuşlar diye yazdım..kartın üstüne bakın kendinizde görürsünüz...laf olsun diye konuşmayın
canerpense bi önceki yazdığım açıklamayı okumuşsun galiba teşekkür ederim..
Bencede her ihtiyaca hizmet edecek bi kart..Her ihtiyaca diyorum çünkü buraya gelip bakanların eminimki 99% unun ekranları 1920x1440 desteklemez :D
o yüzden ne yapacaksınız o kadar destek veren kart takıp 1024x768 de oyunu ? x1600 bile oynatıyo o çözünürlükte crysis'i :) kaldı ki bu GT220..üfler sizin oyunları :)
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LaFleur- 9 yıl
hazır pclere gün doğdu.
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microsonic 9 yıl
Soğutma fanlı olması gerekirdi, bu gibi kartların soğutucuları pasif olduğu için öyle ısınıyor ki dokunamıyorsunuz bile...
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sgnr 9 yıl
Soğutması çok hoşuma gitti.
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba uzun zamandır bilgisayar işindeyim ve çok fazla fikir sahibi insanla karşılaştım ama bi türlü neden ATI gibi tek düzen görüntü göstermeye yarayan veya sırf üzerine bitakım kalabalık,renkli resimli(hele ki nefret ettiğim karı kız resimleri) yerleştirilmiş sadece piyasada bende varım demek için üretilmiş bi firmayı Nvidia veya MSI gibi kuru gürültüye tenezül etmeden (gördüğüm kadarıyla konuşuyorum) 25 yıldır sadece kendi teknolojisiyle dünyayı bi takım konularda geliştirmiş ve kesinlikle reklama yönelmeden çok kapsamlı ihtiyaca uygun ürünler üretme çabasında ki firmaları KIYASLAMAYALIM...Yanlış anlama olmasın ATI ile bi alıp veremediğim yok ama bu teknolojileri üreten insanlar benim veya burada gereksiz konuşan diğer başka arkadaşlar gibi konuşmaktan aciz saçma sapan insanlar değil hepsi kendi dalında birer profesör...
Burası bi karşılaştırma podyumu değil, olmamalı...
Merak eden arkaşlar için kendi görüşlerimi ve sadece bu kartın yapması gereken özelliklerle ilgili yorumumu aktarıyorum..Lütfen falan kartta şu var bunda niye yok gibi bakmayalım...
Bilmediğiniz ve ilgilenmediğiniz gibi "Fx57" arkadaşın açıkladığı "GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği" kesinlikle diğer hiçbir teknolojide olmayan Nvidia'ya özgü "CUDA" desteiğidir ve bence çoktan pc üreticileri nvidia dan sırf bu yüzden çok ürpermeye başladılar..Bu özellikle artık 8800GT'den itibaren "CPU" nuzdan beklediğiniz ama elde edemediğiniz performansı size ekran kartınız verecek tabi oyundan başka derdiniz yoksa bildiğinizi yapmaya devam edin...!
Misal= Encode, Arşivleme, Matematiksel hesaplamalar, Rendering, 3D veya CNC hesaplamaları vs. gibi işlemleri kat kat artırabilen bi destek düşünün...
Örnek : Cuda destekli örnek bir yazılım..
Gelelim donanıma...İlk dikkat çeken tabiki soğutma kısmı bence sessizliğe önem verip(benim gibi) pasif soğutucu gayet hoş ve soğutma kısmı karttan uzaklaştırılıp kasa içerisindeki hava dolaşımına dahil edilmiş..Zaten fanlarla herkesin başı belada...Fakat ihtiyacı olduğunu düşünenler içinde kendinden kontrollü(SmartFan) bir adet fan bağlantı noktasını da ihmal etmemişler..
Ram bellek frekanslarını GPU dan fazla olmasını düşündüklerine görede geniş alanlarda (autocad gibi büyük dosyalar içeren) daha esnek hareket sağlamak..Öyle ki bellekleri soğutma ihtiyacı hissetmemişler bile...
Yine kart tasarımınında üst üste çıkmadan basit bi üretim ama anladığım kadarıyla düşük enerjilerde dahi performans'ını koruyacak bi takım yarı iletken devre elemanları kullanılmış...
Buna ilaveten diğer görüşlerimle de ilgili olarak çok abartıya girilmemiş..Amaca hizmet için üretildiği ortada...
Dikkay çekilecek diğer bir noktada Bobinler üzerindeki katı izolasyonlar...Malumunuz Anakart ve diğer (Wifi, TV Tuner, Snazzy gibi frekansla distorsiyon açığa çıkaran) kartlar için önemli bir ayrıntı...Tabiki bu özelliği Osiloskop gibi profesyonel bi aygıtla test etmeden ne kadar faydalı olduğunu göremeyiz...
Gelelim DirectX meselesine yazılımda destek vermedikten sonra tartışmanın bi anlamı bence yok...Belki 5 yıl sonra bunu tartışacak epey bi malzememiz olur :)
Faydam olduysa ne mutlu bana...
Bu paylaşımı yapan arkadaşlara ve faydalı bilgiler vermeye çalışan diğer bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum...
İyi günler...
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CodeMachine 9 yıl
Belki siz oyun canavarısızınız ama bilgisayar kullanan herkes sizin gibi olmayabilir. Evinde home theatre olarak hd film izleyecekler için uygun bence. Hem sessiz hem yeterli.
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usb2.0 9 yıl
gt220, 4650 ayarında bir kart ama yanlış hatırlamıyorsam 4650 biraz daha iyi(ram modelleri aynı olduğunda ddr2/ddr3 vs)testlere bakmak lazım..fiyatı ile ise 4670 ayarında ama 4670 kadar performans vermesi söz konusu değil..
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CoreXXX 9 yıl
bir zamanlar(2 sene önce) bi işe yaramaz dediği dx 10.1 i nvidia daha yeni yeni yagınlaştırıyor. umarım dx 11 dede kaderi aynı olmaz.
atinin 4600 serisi çok iyi tuttu o yüzden nvidia bunlarla cevap veriyor sanırım. çünkü 9500gt performansıyla 4350; fiyatıyla 4670 le yarışıyordu ancak:D
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Ercangvn 9 yıl
4550-4650 arasında.Counter strike 1.6 oynicaksanız ideal :P
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