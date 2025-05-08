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    MSI’dan oyunculara özel 240Hz QD-OLED monitör

    MSI, yeni nesil oyuncu monitörü MAG 272UP QD-OLED X24 ile üst düzey görüntü kalitesini performansla bir araya getiriyor. Cihaz Samsung'un dördüncü nesil QD-OLED panelini kullanıyor.

    MSI’dan oyunculara özel 240Hz QD-OLED monitör Tam Boyutta Gör

    MSI, oyun severlerin uzun süredir merakla beklediği yeni nesil monitörü MAG 272UP QD-OLED X24 modelini satışa çıkardı. Gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çeken bu üst düzey monitör, yaklaşık 776 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu. Hem rekabetçi oyuncular hem de içerik üreticileri için özel olarak geliştirilen model, performans ve görüntü kalitesini bir arada sunmayı hedefliyor.

    Cihazda Samsung'un dördüncü nesil 26,5 inç boyutundaki QD-OLED paneli yer alıyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe ulaşabilen bu ekran, 240Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızıyla çalışıyor. Piksellerin kendinden aydınlatmalı yapısı sayesinde 1.500.000:1 kontrast oranı sunulurken, DisplayHDR True Black 400 sertifikasıyla da siyah tonlarda derinlik sağlanıyor. 0.03 milisaniyelik gri-ton-gri (GtG) tepki süresi ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu sayesinde monitör, gecikmesiz ve akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

    Renk doğruluğu tarafında da profesyonelleri hedefleyen model, kutudan fabrika kalibrasyon raporuyla çıkıyor. %99 DCI-P3, %98 Adobe RGB ve %138 sRGB renk gamı desteği sunan panel, 10-bit renk derinliği ve Delta E ≤2 renk farkı değeriyle hassas işler için de uygun. OLED teknolojisinin doğası gereği oluşabilecek yanma sorunlarına karşı geliştirilen OLED Care 2.0 sistemi ise piksel kaydırma, otomatik parlaklık ayarı ve ortam ışığına göre optimizasyon gibi çeşitli koruma araçları barındırıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4a, USB-C (DP Alt Mod ve 15W şarj desteği) ve kulaklık çıkışı bulunuyor. Göz sağlığı için de TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekran, donanımsal mavi ışık filtresi ve titreşimsiz arka aydınlatma gibi konfor özellikleriyle geliyor.

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