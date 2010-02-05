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MSI R5750 video inceleme

9 yıl
67,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.

ATI'ın bir önceki nesilde yer alan HD4850 yerine konumlandırdığı HD5750, DX11 desteği yanında düşük güç tüketim değerleriyle de oldukça iddialı bir model.

Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.


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siLahsz 9 yıl
5750 ve 5770 fiyatına göre alınacak en uygun kartlardan ikisi.
ortalama 250 300 tl kartlarla şuanki birçok oyunu yüksek grafikte oynamanız mümkün bende şuan 3650 drr3 512 var bu bile işimi görüyor:)du
yazın 5850 fiyatı 350-400 tl olabilir bekleyin derim dx11 oyunların sayısı yaza doğru artacaktır.şimdi alıp stok yapmayın:)
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SilentOfGoats 9 yıl
Ekran kartı için 250 lira ayırabilen biri için 2. el 4870 sanırım en mantıklısı ama yok ben ikinci el ile uğraşamam, sıfır olsun, DX11 de bulunsun deniyorsa gayet başarılı bir kart bence.
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UzmaN345 9 yıl
Fark yok takabilirsin ama kartın performansından bir miktar kaybın olur.
nekadar dersen bu benim tahminimdir %10 - %15 gibi olabilir ama benimki tahmindir daha iyi bilen bir kişide yazar sana zaten
ve 5850 al derim zaten ana kartın okdar iyi deyil ufak bir fps artısı için 200 tl bayılma derim
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DH Misafiri 9 yıl
Soruma kısa sürede cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Danışmak istediğim bi başka sorum olacaktı sizlere. kullandığımız ana kartların pcı expressx16 lı olamsı fakat bu yeni 5000 serisinde ( Pci-e 2.1 x16 ) diye bi ifade kullanılıyor burda kafam biraz karıştı çünkü ana kartımda tek pcı-express slotu mevcut.Burda bahsedilen Pci-e 2.1 ne anlama geliyor. 5870 ile 5850 arsında da belli bir performans farkı var ama sizin 5850 yönünde önerinizi bana biraz daha açarsanız sevinirim çünkü bu kartlardan birini almakta ciddiyim. Şimdiden teşekkür ederim.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar size danışmak istediğim bi durum var.Konu: Quada core 2,4 işlemcili, 4gb ddr2 ramli ve ATİ hd 2600 pro lu bir sistem var ben bu sistemde ekran kartımı değistirmeye karar verdim almak istediğim kart atinin 5870 modelidir. Sistemde yer alan anakartım msi nin p31 neo v2 ana kartı sorun şu ki atinin çıkarmış olduğu bu 5000 serisine ana kartımın destek veip veremiyeceği yönünde şüpheye düştüm bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
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Chris Brown 9 yıl
Tabiki HD5000 serisini kullanabilirsin. Sana tavsiyem HD5850 al , 2600Pro dan sonra zaten performansı seni çok şaırtır ve kesinlikye yeterli gelir. Q6600 üde çekebiliyorsan 3.0Ghz e çek , kolayca yaparsın. Olmazsa oda dursun
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XRacer 9 yıl

130-140 tlden fazla etmez o kart bence yazık günah 5770 daha mantıklı bence..


Oldu olacak onboard yapalım kartı,bedavaya gelsin.
130-140'a HD4670 satılıyor.Adamların bu fiyata satması için bütün AMD'nin deli olması lazım.

Ha fiyatını hakediyor mu? Hayır etmiyor.
5670 de 5750 de fiyatının üstünde satılan kartlar şu anda.
5670'in 200 lira altında,5750'nin de en fazla 220-230 lira olması gerekiyor (en fazla dediğim özel soğutma falan filan)
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koxp94 9 yıl
şimdi pek de kart alma zamanı değil bence, eski seride daha iyi f\p ürünler var, yaza kadar ucuzlar.
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drkayzer 9 yıl
100tl eder
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UzmaN345 9 yıl
Valla bu karttan dx 11 destegi beklenmez ve bana göre dx 11 oyunuda piyasada yok cysiste test etmek lazım bu kartları gerisi hikaye iste kart satma politikası
Aliens vs Predator demosunu indirdim ama tam bir hayal krıklıgı oldu diyebilirim ne grafiklerden nede oynayış seklinden zevk alamıcaksınız ve bu oyun Dx 11 çok iyi yararlanıyor diyor ama benim kart hersey açık 1280x1024 ç te sabit 60 fps veriyor ama oyuna kota koymuşlar 60 fps yukarı vermıyor onun için ben eski oyunundan grafiksel anlamda pek bir fark göremedim nvidia 5 serisi kartlar bile oyunu acabilir D suan elinde GTS 250 veya ati 4850 5750 olan bir kişi hiç kart almasına gerek yok zaten cryis bile dx 9 çok kaliteli efekler sunabiliyor ha ikitane GTX 295 varsa dx 10 guzel oyun deneyimi sunar yoksa xp kullanmaya devam bence
İkitane resim koydum Dx 9 high AA 1 de 1280x1204 bu oyunda dx 11 olsana ne olur olmasa ne olur D

[image]local://upfiles/452989/A53531A2F1BC45ED973F90AF99381092.jpg[/image]

[image]local://upfiles/452989/BF052BBA1603425187266AA494E0248C.jpg[/image]
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NecroCyber-777 9 yıl

UzmaN345

Valla bu karttan dx 11 destegi beklenmez ve bana göre dx 11 oyunuda piyasada yok cysiste test etmek lazım bu kartları gerisi hikaye iste kart satma politikası
Aliens vs Predator demosunu indirdim ama tam bir hayal krıklıgı oldu diyebilirim ne grafiklerden nede oynayış seklinden zevk alamıcaksınız ve bu oyun Dx 11 çok iyi yararlanıyor diyor ama benim kart hersey açık 1280x1024 ç te sabit 60 fps veriyor ama oyuna kota koymuşlar 60 fps yukarı vermıyor onun için ben eski oyunundan grafiksel anlamda pek bir fark göremedim nvidia 5 serisi kartlar bile oyunu acabilir D suan elinde GTS 250 veya ati 4850 5750 olan bir kişi hiç kart almasına gerek yok zaten cryis bile dx 9 çok kaliteli efekler sunabiliyor ha ikitane GTX 295 varsa dx 10 guzel oyun deneyimi sunar yoksa xp kullanmaya devam bence
İkitane resim koydum Dx 9 high AA 1 de 1280x1204 bu oyunda dx 11 olsana ne olur olmasa ne olur D

[image]local://upfiles/452989/A53531A2F1BC45ED973F90AF99381092.jpg[/image]

[image]local://upfiles/452989/BF052BBA1603425187266AA494E0248C.jpg[/image]



cidden o kadar kötümü oyun değmezmi oynamaya cok mu kötü kaplamalar var sanki banada grafikleri görünce tom clancy's oyunlarındaki berbat kaplamalar gibi gözüktü o screenlerde...halbuki oyunla ilgili konulan resimler daha güzel ve süperdi...
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NecroCyber-777 9 yıl
130-140 tlden fazla etmez o kart bence yazık günah 5770 daha mantıklı bence..
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Master_Evil 9 yıl
kart güzel ama fiyatı değil incelemede en aşağıya bi tane gtx260 sıkıştırmışlar sağolsunlar içim rahat,(kartım hala güncel yeni çıkanlar bile geçemiyor (daha pahalı olmasına rağmen)
) uzaktan uzaktan forumu, olayları, fiyatları takip ediyorum bu serinin fiyatları yazın %50 düşecek bence
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Oxygen1777 9 yıl
2-3 fps için 60 TL fazladan verip 5770 almam,5750 şuan için 5700 serisi içinde alınabilecek en iyi kart.
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Dancing Bear 9 yıl

Risque

2-3 fps için 60 TL fazladan verip 5770 almam,5750 şuan için 5700 serisi içinde alınabilecek en iyi kart.


Katılıyorum. 2-3 Fps için 60 TL verilmez... Alacaksanız 5850 Alın kardeşim.
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