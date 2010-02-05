MSI R5750 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.
ATI'ın bir önceki nesilde yer alan HD4850 yerine konumlandırdığı HD5750, DX11 desteği yanında düşük güç tüketim değerleriyle de oldukça iddialı bir model.
Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.
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ortalama 250 300 tl kartlarla şuanki birçok oyunu yüksek grafikte oynamanız mümkün bende şuan 3650 drr3 512 var bu bile işimi görüyor:)du
yazın 5850 fiyatı 350-400 tl olabilir bekleyin derim dx11 oyunların sayısı yaza doğru artacaktır.şimdi alıp stok yapmayın:)
nekadar dersen bu benim tahminimdir %10 - %15 gibi olabilir ama benimki tahmindir daha iyi bilen bir kişide yazar sana zaten
ve 5850 al derim zaten ana kartın okdar iyi deyil ufak bir fps artısı için 200 tl bayılma derim
Oldu olacak onboard yapalım kartı,bedavaya gelsin.
130-140'a HD4670 satılıyor.Adamların bu fiyata satması için bütün AMD'nin deli olması lazım.
Ha fiyatını hakediyor mu? Hayır etmiyor.
5670 de 5750 de fiyatının üstünde satılan kartlar şu anda.
5670'in 200 lira altında,5750'nin de en fazla 220-230 lira olması gerekiyor (en fazla dediğim özel soğutma falan filan)
Aliens vs Predator demosunu indirdim ama tam bir hayal krıklıgı oldu diyebilirim ne grafiklerden nede oynayış seklinden zevk alamıcaksınız ve bu oyun Dx 11 çok iyi yararlanıyor diyor ama benim kart hersey açık 1280x1024 ç te sabit 60 fps veriyor ama oyuna kota koymuşlar 60 fps yukarı vermıyor onun için ben eski oyunundan grafiksel anlamda pek bir fark göremedim nvidia 5 serisi kartlar bile oyunu acabilir D suan elinde GTS 250 veya ati 4850 5750 olan bir kişi hiç kart almasına gerek yok zaten cryis bile dx 9 çok kaliteli efekler sunabiliyor ha ikitane GTX 295 varsa dx 10 guzel oyun deneyimi sunar yoksa xp kullanmaya devam bence
İkitane resim koydum Dx 9 high AA 1 de 1280x1204 bu oyunda dx 11 olsana ne olur olmasa ne olur D
[image]local://upfiles/452989/A53531A2F1BC45ED973F90AF99381092.jpg[/image]
[image]local://upfiles/452989/BF052BBA1603425187266AA494E0248C.jpg[/image]
cidden o kadar kötümü oyun değmezmi oynamaya cok mu kötü kaplamalar var sanki banada grafikleri görünce tom clancy's oyunlarındaki berbat kaplamalar gibi gözüktü o screenlerde...halbuki oyunla ilgili konulan resimler daha güzel ve süperdi...
Katılıyorum. 2-3 Fps için 60 TL verilmez... Alacaksanız 5850 Alın kardeşim.