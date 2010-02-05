MSI R5750 video inceleme

Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.

ATI'ın bir önceki nesilde yer alan HD4850 yerine konumlandırdığı HD5750, DX11 desteği yanında düşük güç tüketim değerleriyle de oldukça iddialı bir model.

Bu videomuzda MSI'ın R5750 1GB ekran kartını inceliyor, MSI'ın AfterBurner hız aşırtma programıyla hız aşırttığımız HD 5750 ile rakiplerini kıyaslıyoruz.