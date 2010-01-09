Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI Radeon HD 5850 Cyclone modelini de gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI Radeon HD 5850 Cyclone modelini de gösterdi
Tam Boyutta Gör

MSI söz verdiği gibi DirectX 11 destekli özel tasarım ekran kartlarını CES 2010 fuarında tanıtıyor. MSI standını ziyaret eden katılımcılara Radeon HD 5870 Lightning veHD 5770 Hawk modelleriyle birlikte Radeon HD 5850 Cyclone modelini de gösteriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip.

Military Classs konsepti çerçevesinde uzun ömürlü kapasitörler gibi kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan ekran kartının kuşkusuz en önemli farklılığı sahip olduğu özel soğutucusu. Cyclonse soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartında ısı Bakır borular ile Alüminyum yapraklara iletiliyor ve soğutma işlemi 9cm çapındaki yüksek performanslı (aynı zamanda sessiz) fan yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan Radeon HD 5850 Cyclone modelinin Afterburner yazılımıyla birlikte sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


http://thegoateater.com/?p=109 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
görüntüsü mükemmel!:.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iktyas 9 yıl
o değilde kartların haberini verirken neden hep sp sayıları yazılıyor.sonuçta bütün 5850 lılerde 1440 tane sp var,.msida veya gigada farklı sayıda değilki. bu gereksız bilgi nıye veriliyor anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
güzel kart olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuĞrA 9 yıl
hersey guzelde bu kart butun sıcaklıgı kasa ıcıne verıcek ne kadar mantıklı bunu almak onu anlamadım kapasıtorler 10 yıl kullanılır ama zaten kımse ekran kartını 10 yıl kullanmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Bellekler üzerinde soğutucu olmaması bir eksiklik.
Gözlerimiz kapalı fan sistemine alışınca, BPC nin görünmesi ürünü kaliteli göstermiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 9 yıl
MSI Number One ! Kart fevkalade..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpii 9 yıl
yemişim bunların özel tasarımını.. 1 ay stok hali Türkiyeye gelsin diye bekledim.. ne asus ne msi stok kartlar bile büyük firmalara girmedi.. bunun girmesini bekleyenin vay haline.. 1 ay bekledim 1ay öncede his aldım.. arada bakıorm yine stoklarda hep sapphire ve his..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
ekran kartı olayında msi uzun zamandır takdirimi kazanmış durumda ister ati ister nvidia çok kaliteli işler çıkarıyor msi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Madem referans tasarımın dışına çıkıyorsunuz, bari şu güç girişlerini de arkaya doğru değil yukarı doğru konumlandırın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
Cyclone modellerinde bildiğim kadar ile 10 yıl garantili kapasitörler vardı yani 10 yıl boyunca ekran kartı hemen hemen aynı performansı veriyor bence gayet kaliteli bileşenler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 9 yıl
Soğutucu sağlam ama bellekler ve PWM' lerin üstünde de birşeyler olmalıydı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11741 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5, özel tasarım ve
3 etiket daha radeon Ekran Kartı grafik kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim