MSI Radeon HD 5850 Cyclone modelini de gösterdi

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MSI söz verdiği gibi DirectX 11 destekli özel tasarım ekran kartlarını CES 2010 fuarında tanıtıyor. MSI standını ziyaret eden katılımcılara Radeon HD 5870 Lightning veHD 5770 Hawk modelleriyle birlikte Radeon HD 5850 Cyclone modelini de gösteriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip.

Military Classs konsepti çerçevesinde uzun ömürlü kapasitörler gibi kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan ekran kartının kuşkusuz en önemli farklılığı sahip olduğu özel soğutucusu. Cyclonse soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartında ısı Bakır borular ile Alüminyum yapraklara iletiliyor ve soğutma işlemi 9cm çapındaki yüksek performanslı (aynı zamanda sessiz) fan yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan Radeon HD 5850 Cyclone modelinin Afterburner yazılımıyla birlikte sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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