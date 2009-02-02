MSI X58 Pro; 200$ altı fiyata sahip X58 çipsetli ilk anakart

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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni nesil Core i7 işlemcileri toplam geçiş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle eleştirilirken, fiyatları aşağı çekecek gelişmeler de yaşanmaya başladı. LGA1366 formundaki işlemcilerin sadece X58 yonga setli anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabiliyor olması geçiş maliyetlerini ciddi şekilde yükseltirken, anakart tarafında 200$ altı fiyat segmentinde yer alan kısmen daha ekonomik çözümler de gün ışığına çıkmaya başladı. Sektörün önde gelen anakart üreticilerinden MSI'ın X58 Pro isimli yeni modeli, yurt dışında 189.99$'lık etiket fiyatıyla listelere girmiş durumda.

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Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan X58 Pro, genel görünümü itibariyle X58 Platinum ve X58 Eclipse modellerinden ayrılmakta. Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor. MSI'ın aynı yonga setini kullanan diğer anakartlarına kıyasla daha mütevazi bir baskılı devre tasarımına ve pasif soğutma çözümüne sahip olan X58 Pro'da üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X ve SLI teknolojilerinin desteklendiği anakart üzerinde ayrıca 2x PCI ve 2x PCIe x1 slotlarına yer verilmiş.

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Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için DrMOS teknolojisiyle desteklenen X58 Pro, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II ve eSATA konnektörleriyle geliyor ayrıca profesyonellere yönelik olarak kart üstü Güç, Reset ve ClearCMOS butonlarını üzerinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigbait Ethernet gibi özelliklere de sahip olan X58 Pro katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. MSI X58 Pro, belirttiğimiz gibi 189.99$ seviyesinden ön sipariş listesine girmiş durumda. Anakartların yanı sıra önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen DDR3 bellek fiyatlarındaki düşüşlerle birlikte Nehalem platformuna geçiş maliyetlerinin de gerilemesi bekleniyor.