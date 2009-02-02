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MSI X58 Pro; 200$ altı fiyata sahip X58 çipsetli ilk anakart

10 yıl
20,8b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X58 Pro; 200$ altı fiyata sahip X58 çipsetli ilk anakart
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni nesil Core i7 işlemcileri toplam geçiş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle eleştirilirken, fiyatları aşağı çekecek gelişmeler de yaşanmaya başladı. LGA1366 formundaki işlemcilerin sadece X58 yonga setli anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabiliyor olması geçiş maliyetlerini ciddi şekilde yükseltirken, anakart tarafında 200$ altı fiyat segmentinde yer alan kısmen daha ekonomik çözümler de gün ışığına çıkmaya başladı. Sektörün önde gelen anakart üreticilerinden MSI'ın X58 Pro isimli yeni modeli, yurt dışında 189.99$'lık etiket fiyatıyla listelere girmiş durumda.

MSI X58 Pro; 200$ altı fiyata sahip X58 çipsetli ilk anakart
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Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan X58 Pro, genel görünümü itibariyle X58 Platinum ve X58 Eclipse modellerinden ayrılmakta. Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor. MSI'ın aynı yonga setini kullanan diğer anakartlarına kıyasla daha mütevazi bir baskılı devre tasarımına ve pasif soğutma çözümüne sahip olan X58 Pro'da üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X ve SLI teknolojilerinin desteklendiği anakart üzerinde ayrıca 2x PCI ve 2x PCIe x1 slotlarına yer verilmiş.

MSI X58 Pro; 200$ altı fiyata sahip X58 çipsetli ilk anakart
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Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için DrMOS teknolojisiyle desteklenen X58 Pro, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II ve eSATA konnektörleriyle geliyor ayrıca profesyonellere yönelik olarak kart üstü Güç, Reset ve ClearCMOS butonlarını üzerinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigbait Ethernet gibi özelliklere de sahip olan X58 Pro katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. MSI X58 Pro, belirttiğimiz gibi 189.99$ seviyesinden ön sipariş listesine girmiş durumda. Anakartların yanı sıra önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen DDR3 bellek fiyatlarındaki düşüşlerle birlikte Nehalem platformuna geçiş maliyetlerinin de gerilemesi bekleniyor.


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Redkurt 10 yıl
Gigabyte'ın GA-EX58-UD3R LGA 1366 Intel X58 ATX modeli 1 aydır neweggde 199.99 dolardan satılıyor,(mail-in rebate)indiriminden sonraki fiyatı 184.99 dolar.
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justbejust 10 yıl
cf olması iyi, orta fiyatta 2x 4830 ile en iyi performans alınır.
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x1650Pro 10 yıl
Fiyatı ülkemizde pahalı olacaktır elbet.Bu kazıkçı disbritörler olduğu sürece+KDV derken almak imkansızlaşacak.
Birde Kahverengi hiç gitmemiş.
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fatihcanery 10 yıl
üst seviye performans elde ettikçe ,performans başına verdigin para miktarı kat kat artıyor
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WinteR 10 yıl
SLI ve CF iptal olsa, 50$ daha düşse.
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petsiyehable 10 yıl
bu anakart 200 dolar altı değil 250 dolar üstü satılıyo 259 dolar + kdv
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fx57 10 yıl
Orjinalden alıntı: HATUKAY

bu anakart 200 dolar altı değil 250 dolar üstü satılıyo 259 dolar + kdv


Merhaba,

Anakart kendi segmentinde 200$ altı fiyatla listelere giren ilk modeldir. Türkiye fiyatı ise, MSI yetkililerinin bildirdiğine göre 239$+kdv'dir.

İyi forumlar dilerim.

Sevgiler,

Fx57

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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

bu anakart 200 dolar altı değil 250 dolar üstü satılıyo 259 dolar + kdv

o gün arkadaşım aldı bu tarz bir anakart bu daha gelmedi sanırım 252 $ + kdv ye :D ve çok ucuz demiştim :D bu kartta olabilir ama ramler çok pahalı abi 20 liralık ramleri 500 lira yaptılarya hiç bişey demiyorum
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kjetlee 10 yıl
Fiyatlar hala yukarda. Ama zamanla ucuzlayacakları günü beklemeye devam.
Yaşasın rekabet....
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escape0121 10 yıl
fiyat mükemmel ama daha da düşmesini bekliyoruz öbür markalardan
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Númenóre 10 yıl
bencede..dahada dusmelı halen cok yuksek..tabı am3 lerin fiyatları ne olacak bılmıyorum
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