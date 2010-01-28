MSI yüksek performans sınıfı yeni anakart hazırlıyor: Big Bang XPower

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Big Bang serisi altında NF200 yongalı Trinergy ve Lucid Hydra yongalı Fuzion olmak üzere şimdiye kadar iki anakart lanse eden MSI, üçüncü modeli için çalışmalarında sona yaklaşıyor. Gün ışığına çıkan bazı MSI dökümanlarına göre Big Bang serisinin yeni üyesi, X58 yonga setini temel alan ve LGA1366 formundaki Core i7 9xx işlemci ailesine destek veren XPower modeli olacak gibi görünüyor.

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisiyle eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen yeni anakart ile MSI, en iyisini isteyen performans tutkunlarını hedef almayı planlıyor. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar yüksek hızlı bellek (DDR3) desteği sunan Big Bang XPower'ın 16 fazlı güç tasarımına sahip olacağı belirtilmekte.

DrMOS konsepti çerçevesinde yüksek performansı yüksek enerji verimliliği ile buluşturacağı söylenen yeni anakart kalite çıtası yüksek komponentleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Başta Hi-c Cap ve katı kapasitör kullanımı olmak üzere özel soğutucu sistemiyle (görseli bulunan örnekte yer almıyor) hem oyuncuların hem de hız aşırtma tutkunlarının beklentilerini karşılayacağı belirtiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için tam 6 adet PCIe x16 slotu ile donatılan yeni anakart, hem Crossfire X hem de Quad SLI kurulumlarına destek sunacak. Yüksek güç ihtiyacının karşılanabilmesi adına 6-pin güç konnektörüne de sahip olan Big Bang XPower, iki adet SATA 6Gbps ve iki adet USB 3.0 konnektörleriyle yeni nesil teknolojilere de göz kırpan bir model olacak gibi görünüyor.

APS adı verilen aktif faz yönetim teknolojisiyle yük durumuna göre boşta bekleyen fazları kapatabilen ve bu sayede güç tasarrufu sağlayabileceği belirtilen Big Bang XPower, OC Genie teknolojisi sayesinde tek tuşla overclock desteği de sunacak. Profesyoneller için V-Check adı verilen donanımsal gerilim kontrol noktalarıyla gelecek olan yeni modelde ayrıca DeBUG LED özelliğine de yer veriliyor.

Big Bang Trinergy ve Fuzion modellerinde olduğu gibi OC Dashboard adı verilen harici hız aşırtma kumandasına ve Quantum Wave adı verilen EAX 5.0 destekli ses kartına (PCIe x1 uyumlu) sahip olacak MSI Big Bang XPower'ın CeBIT 2010 fuarında veya hemen sonrasında lanse edilmesi beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 300 Avro'nun üzerinde olabileceği söyleniyor.

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