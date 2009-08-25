MSI'dan AMD işlemciler için SLI destekli yeni anakart; NF750-G55

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Big Bang kod adını taşıyan ve farklı ekran kartlarının bir arada çalışmasına olanak tanıyan Hydra yongalı P55 anakartını Ekim ayında lanse etmeyi planlayan MSI, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için SLI destekli yeni anakartlar duyurmaya devam ediyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle uyumlu olan NF750-G55 kod adlı yeni anakart, Nvidia'nın nForce 750a SLI yonga setini temel alıyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Basklı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart, çift PCIe x16 slotu ile 8x + 8x konfigürasyonunda SLI desteği sunabiliyor. Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik birimini de sahip olan ayrıca uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumunu gerçekleştirebilen MSI NF750-G55, işlemci yük durumuna göre faz kullanımını otomatik olarak ayarlayan ve bu sayede güç tasarrufu sağlayan APS ve kullanıcıların birkaç adımda hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan Easy OC teknolojilerini desteklemekte.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI bağlantılarına ek olarak HDMI ara birimine de destek veren yeni anakartın diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 5x SATA-II portuna ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer veriliyor. MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.