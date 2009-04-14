MSI'dan oyuncular için 14.1" ekranlı dizüstü bilgisayar; GX403

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Daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınan ancak son dönemde dizüstü bilgisayar operasyonlarını da ciddi yatırım yapan MSI, oyunculara yönelik olarak yeni bir taşınabilir bilgisayar hazırladı. Firmanın Gaming serisi dahilinde anons ettiği GX403 kod adlı yeni dizüstü bilgisayarın öne çıkan özelliği olarak 1280x800 çözünürlüğünü destekleyen 14.1" ekrana sahip olması gösterilmekte. 330 x 240 x 25~37 mm boyutlarında olan ve Intel platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, güç tasarrufuna olanak tanıyan ECO Engine ve hız aşırtma yapılabilmesini sağlayan Turbo gibi iki önemli teknolojiyi de üzerinde barındırıyor.

Çift çekirdekli Core 2 işlemcilerle konfigüre edilebilen öte yandan 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayarda grafik kartı olaraksa 256MB dahili bellekle gelen Nvidia GeForce GT 130M'e yer verilmiş. 160GB'dan 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle kullanıma sunulan sistem, DVD veya Blu-Ray sürücü ile satın alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında çoklu kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth gibi detayların yer aldığı MSI GX403, yine tercihe göre 6 veya 9 hücreli pil ile konfigüre edilebilecek. Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.