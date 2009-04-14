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MSI'dan oyuncular için 14.1" ekranlı dizüstü bilgisayar; GX403

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyuncular için 14.1
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Daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınan ancak son dönemde dizüstü bilgisayar operasyonlarını da ciddi yatırım yapan MSI, oyunculara yönelik olarak yeni bir taşınabilir bilgisayar hazırladı. Firmanın Gaming serisi dahilinde anons ettiği GX403 kod adlı yeni dizüstü bilgisayarın öne çıkan özelliği olarak 1280x800 çözünürlüğünü destekleyen 14.1" ekrana sahip olması gösterilmekte. 330 x 240 x 25~37 mm boyutlarında olan ve Intel platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, güç tasarrufuna olanak tanıyan ECO Engine ve hız aşırtma yapılabilmesini sağlayan Turbo gibi iki önemli teknolojiyi de üzerinde barındırıyor.

Çift çekirdekli Core 2 işlemcilerle konfigüre edilebilen öte yandan 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayarda grafik kartı olaraksa 256MB dahili bellekle gelen Nvidia GeForce GT 130M'e yer verilmiş. 160GB'dan 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle kullanıma sunulan sistem, DVD veya Blu-Ray sürücü ile satın alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında çoklu kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth gibi detayların yer aldığı MSI GX403, yine tercihe göre 6 veya 9 hücreli pil ile konfigüre edilebilecek. Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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CoreXXX 10 yıl
bence oyun dediğin masaüstünde oynanır, laptopta oyun oynamak helede online fps ise benden uzak kalsın, bi kere denedim pişman oldum, laptopların amacı bence ufak oyunlar internet müzik vs olmalı,hem klavye ergonomisi eksikliği hemde oyun sırasında soba gibi ısınmasından dolayı laptopları oyun için kullanmaya karşıyım
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gamingmaster 10 yıl
14'' dizüstleri içinde mükemmel bir seçim olur derim. gelse de alsak.

yalnız fiyatlardan haber yok!
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teutara 10 yıl
kırmızı fena duruyor..
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max975 10 yıl
iyi sayılır ama fiyatıda önemli...
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