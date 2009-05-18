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MSI'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar; GX723

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar; GX723
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MSI oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Gaming serisi dahilinde hazırladığı GX723 kod adlı yeni dizüstü bilgisayar Intel platformunu temel alıyor ve 17" ekranla geliyor. 395 x 278 x 26.5-35mm boyutlarında olan taşınabilir bilgisayar, aynı seri dahilindeki diğer pek çok modelde olduğu gibi işlemci saat hızını arttırmaya yarayan Turbo teknolojisine, aerodinamik touchpad tasarımına ve oyuncular için özel olarak renklendirilmiş tuşlara (W,A,S,D) sahip.

Yüksek performans için düşünülen Turbo teknolojisinin yanı sıra anlık kullanım ihtiyacına göre güç tasarrufu sağlayabilen ECO Engine güç yönetim sistemini de destekleyen GX723, cORE 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek, 500GB'a kadar sabit disk ve 6/9 hücreli pil seçeneği sunulan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT 130M çözümüne yer verilmiş. Tercihe göre Blu-ray sürücüyle de alınabilecek GX723'ün ekran çözünürlüğü ise 1680x1050.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GX723'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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profiteer 10 yıl
tek kelime ile 10 numara
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Yazılımcı Online 10 yıl
GT130M ile mi oyuncu bilgisayarı olacak. Bence daha yüksek bir kart konulmalıydı.
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onur.911 10 yıl
süper olmuş
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seyido 10 yıl
fiyatı yüksek olur...
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yc#1 10 yıl
Oyun laptopu diye çıkarılan 17" ekranlı bir üründe daha güçlü grafik kartlarına yer verilmeli.
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