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MSI'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT 220 OC modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT 220 OC modeli gün ışığına çıktı
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DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini 13 Ekim'de duyurmaya hazırlanan AMD-ATi'ye karşı Nvidia da aynı günlerde DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 ve GT218 GPU'larının güç verdiği enerji verimli yeni modellerle Nvidia, Fermi tabanlı yüksek performans modellerinden önce ürün gamını güncellemeye hazırlanıyor. Gigabyte'ın GeForce GT220 OC modelinden sonra benzer şekilde MSI'ın da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği açıklanan GeForce GT220 OC modeli görüntülendi.

Kod adı N220GT-MD1G-OC olan yeni ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 48x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartında kesinleşmiş saat hızları henüz açıklanmasa da grafik işlem birimi 615MHz'de, paralel işlemcileri 1335MHz ve bellekleri de 1580MHz'de çalışan standart modele göre daha hızlı olması bekleniyor. PureVideo HD teknolojisiyle HD video hızlandırabilen MSI GeForce GT220 OC'de D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer verildiğini görüyoruz.

MSI'ın GeForce GT220 tabanlı N220GT-MD1G-OC modelinin önümüzdeki hafta içerisinde 80 Avro civarı etiket fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

MSI'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT 220 OC modeli gün ışığına çıktı
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1mpossible 10 yıl
nvidia ya ya cok aptallık yaptı yada cok akkılllık nvidia akıl yetmiyor cünk önce gt300 diye yalandan prototipi göstermeleri sonra da bu
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ser_ka_n 10 yıl
NVIDIA GeForce GT 240 Testleri Ortaya Çıktı

Görkem Yıldırım

pckoloji.com/...

Çin merkezli IT168 sitesi hızlı davrandı ve henüz piyasaya sürülmemiş olan 40 nm tabanlı ve DirectX 10.1 destekli NVIDIA GeForce GT 240 yongasını ele geçirdi.

Sitenin gerçekleştirdiği ilk testlere bakılırsa, 96 paralel işlemcisi olan GT215'in gücü GeForce 9600GT ile 9800GT arasında bir yere yerleşecek.

128-bit bellek arabirimi destekli yongayı 1 GB GDDR3 ya da 512 MB GDDR5 bellekle satılıyor göreceğiz.

GPU hızı 550 MHz gibi düşük bir değer.

Paralel işlemcilerse 1340 MHz çalışıyor.

Bellek hızı GDDR3 için 1800 MHz, GDDR5 içinse 3600 MHz olacak.

Elbette GDDR5 içeren versiyon daha iyi sonuçlar alıyor.

Diğer yandan frekansları yükselterek performansı GTS 250 seviyesine çıkarmak olası.

Bunlar sadece 3DMark testleri olduğundan oyun testlerini de görmek iyi olacak.

Yüksek çözünürlüklerde GT 240'ın performansı düşebilir.

performans tablosuna siteden bakabilirsiniz .
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parka 10 yıl
Beyler gülmeyin emekli olduktan sonra oyunlara başladım kartların isimlerini ve özelliklerini öğrenirken pat isim değişmiş eee ben yaşlı ve yavaş onlar hızlı
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Mr. Ryan 10 yıl
Nvidia yine eski kartlarını farklı isimlerle ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyor. İyi bir satış politikası ama.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl

parka

Beyler gülmeyin emekli olduktan sonra oyunlara başladım kartların isimlerini ve özelliklerini öğrenirken pat isim değişmiş eee ben yaşlı ve yavaş onlar hızlı


Kusura bakmayın abicim ben size değil nvidia'nın bu haline gülüyorum
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parka 10 yıl
bunun eski adı ne oluyor arkadaşlar. Ben karıştırdım. artık içinden çıkamıyorum
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-dehşet- 10 yıl

parka

bunun eski adı ne oluyor arkadaşlar. Ben karıştırdım. artık içinden çıkamıyorum


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NEGA 10 yıl

parka

bunun eski adı ne oluyor arkadaşlar. Ben karıştırdım. artık içinden çıkamıyorum


eski ismi 9500gt hocam
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simplethinks 10 yıl
hazır sistemciler düşünsün
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genelkurmay89 10 yıl
gt300 lerle uğraşacaklarına bunu ne diye çıkarırlar anlamam


bakalım seneye neler olacak ati şimdilik önde görünüyor çıkardığı kartlarla


inşallah nvidia fanları beni infaz etmezler hadi bakalım
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omkkio 10 yıl
HTPC'ciler yaşadı....
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GuitarMania 10 yıl
Buna Kadar Daha Ne HTPC İçin Kartlar Var
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