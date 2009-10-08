MSI'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT 220 OC modeli gün ışığına çıktı

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DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini 13 Ekim'de duyurmaya hazırlanan AMD-ATi'ye karşı Nvidia da aynı günlerde DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 ve GT218 GPU'larının güç verdiği enerji verimli yeni modellerle Nvidia, Fermi tabanlı yüksek performans modellerinden önce ürün gamını güncellemeye hazırlanıyor. Gigabyte'ın GeForce GT220 OC modelinden sonra benzer şekilde MSI'ın da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği açıklanan GeForce GT220 OC modeli görüntülendi.

Kod adı N220GT-MD1G-OC olan yeni ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 48x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartında kesinleşmiş saat hızları henüz açıklanmasa da grafik işlem birimi 615MHz'de, paralel işlemcileri 1335MHz ve bellekleri de 1580MHz'de çalışan standart modele göre daha hızlı olması bekleniyor. PureVideo HD teknolojisiyle HD video hızlandırabilen MSI GeForce GT220 OC'de D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer verildiğini görüyoruz.

MSI'ın GeForce GT220 tabanlı N220GT-MD1G-OC modelinin önümüzdeki hafta içerisinde 80 Avro civarı etiket fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

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