Mushkin, Europe serisi ilk SSD'lerini kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Mushkin firmasının SSD pazarına giriş yapmaya hazırlandığını CeBIT Hannover 2009 fuarından verdiğimiz haberlerde sizlerle paylaşmıştık. Firma, Europe adını verdiği ilk SSD serisini kullanıma sunuyor.

OCZ, A-Data, Kingston, Corsair ve PQI gibi bellek sektöründeki rakiplerinden sonra Mushkin de geleceğin depolama standardı olarak görülen NAND flash tabanlı SSD dünyasına farklı kapasite seçeneklerine sahip olan Europe serisi yeni çözümleriyle adım atmaya hazırlanıyor.

Muhskin'in satılmakta olan bazı bellek kitleri gibi özel bir kutulamaya sahip olacağı anlaşılan Europe serisi 2.5" SSD modellerinin 32, 64, 128, 192 ve 256GB'lık depolama seçeneklerine sahip olacağı ve agresif bir fiyatlandırma politikası ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

Okuma ve yazma hızları açısından yeni SSD'lerin 150MB/sn okuma ve 90MB/sn hızlarını desteklediği belirtilirken, CeBIT Hannover 2009 fuarında Mushkin yetkililerinden aldığımız bilgilere göre daha yüksek saat hızlarına sahip modeller de firma tarafından ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulacak.

Mushkin'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı Europe serisi yeni SSD'lerin fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.