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Mushkin, Europe serisi ilk SSD'lerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin, Europe serisi ilk SSD'lerini kullanıma sunuyor
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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Mushkin firmasının SSD pazarına giriş yapmaya hazırlandığını CeBIT Hannover 2009 fuarından verdiğimiz haberlerde sizlerle paylaşmıştık. Firma, Europe adını verdiği ilk SSD serisini kullanıma sunuyor.

OCZ, A-Data, Kingston, Corsair ve PQI gibi bellek sektöründeki rakiplerinden sonra Mushkin de geleceğin depolama standardı olarak görülen NAND flash tabanlı SSD dünyasına farklı kapasite seçeneklerine sahip olan Europe serisi yeni çözümleriyle adım atmaya hazırlanıyor.

Muhskin'in satılmakta olan bazı bellek kitleri gibi özel bir kutulamaya sahip olacağı anlaşılan Europe serisi 2.5" SSD modellerinin 32, 64, 128, 192 ve 256GB'lık depolama seçeneklerine sahip olacağı ve agresif bir fiyatlandırma politikası ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

Okuma ve yazma hızları açısından yeni SSD'lerin 150MB/sn okuma ve 90MB/sn hızlarını desteklediği belirtilirken, CeBIT Hannover 2009 fuarında Mushkin yetkililerinden aldığımız bilgilere göre daha yüksek saat hızlarına sahip modeller de firma tarafından ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulacak.

Mushkin'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı Europe serisi yeni SSD'lerin fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Vuze 10 yıl
inşallah denildigi gibi olur kutu dandik fiyat düşük beklemedeyiz
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winnerS 10 yıl
kutu, maksat görüntü olsun diye, mushking uygun fiyatlı ürünler üretiyo hemde kaliteli :)
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fatihcanery 10 yıl
ssd lerin gelmesi çok yakın,bu aralar hergün bi haber
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fatih86 10 yıl
Fiyatlar aşağı çekilmesi yakındır
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XivA 10 yıl
64 lüğü ver 100 usd ye alalım.
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keleminabi 10 yıl
O disk için o kutuyu yapan hiçte düşük fiyat vermez.
Baksana bol elmaslı takı kutusu mübarek.
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gordon01 10 yıl
agresif fiyatlandırma politikası derken? :)
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rmemis 10 yıl
daha yüksek saat hızlarına

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okemik 10 yıl

Orjinalden alıntı: gordon01

agresif fiyatlandırma politikası derken? :)


Piayasaya rakiplerinden daha düşük fiyatla girecekler demek.
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Krak3n 10 yıl
Hah bunlar da SSD işine girdiler ya helal olsun.
Okuma yazma hızları düşük gibime geliyor zira OCZ Z'nin ki 650MB'tı bence bu pahalı olacak ama yine de n'olcak tam net birşey söylemek zor.
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