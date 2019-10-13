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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nanokompozit "elektrikli yapıştırıcı"

    Elektrikli yapıştırıcı tekniği, devre kartlarının ve ekranların daha küçük bileşenlerle montajını mümkün kılıyor. Bu sayede elektronik cihazlarınızın daha hafif, daha işlevsel olmasını sağlar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Nanokompozit
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    Akıllı telefonunuzu açmayı düşünecek olsaydınız, minyatür şehir gibi bir devre kartına yerleştirilmiş bir dizi elektronik çip ve bir çok bileşen görürdünüz. Her bir bileşen, bazıları insan saçından geniş olmayan daha küçük parçalar içerebilir. Çoğu zaman bileşenleri almak ve bunları kesin konfigürasyonlara yerleştirmek için tasarlanmış robotlu tutucularla birleştirilir.

    Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi"

    Devre kartları daha küçük bileşenlerle doluyken, robotik kolların bu nesneleri idare etme kabiliyetleri bir sınıra yaklaşıyor. Dolayısıyla, sadece varolan robotik kıskaçları ve vakum sistemlerini küçültmek yerine, özel bir al ve yerleştir çözümü gerekiyordu.

    Eski bir MIT doktora ve makine mühendisliği doçenti John Hart'ın laboratuarında çalışan araştırma bilimcisi Sanha Kim ve çalışma arkadaşları 20 nanometre genişliğindeki nesneleri alabilen ve aşağı indirebilen minik bir "elektrikli yapıştırıcı" geliştirdiler.

    Nanokompozit

    Yukarıdaki fotoğrafta her biri 5 mikrometre çapında ve ayrı ayrı toplanmış, "elektronik yapıştırıcı" kullanılarak yerleştirilmiş bir silikondioksit parçacıkları modelinin optik mikroskop görüntüsünü görüyoruz.

    Küçük bir voltaj uygulandığında, karbon nanotüpler geçici olarak yüklenir ve bu da bir dakika parçacık çekebilecek elektriksel çekim karıncalanmalarını oluşturur. Gerilimi kapatarak, damganın “yapışkanlığı” ortadan kalkar ve nesneyi istenen yere bırakmasını sağlar.

    Hart, damgalama tekniğinin, örneğin daha küçük bilgisayar çiplerine daha fazla eleman yerleştirmek için mikro ve nano ölçekli özellikleri basmak için bir üretim ayarına ölçeklendirilebileceğini söylüyor. Bu teknik, yapay dokular için hücreler gibi diğer küçük, karmaşık özellikleri modellemek için de kullanılabilir. 



    https://scitechdaily.com/nanocomposite-electroadhesive-stamp-picks-up-and-puts-down-microscopic-structures/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 13 sa.
    İşlemcilerdeki yeni Nm yarışının temeline bakıyor olabiliriz şu an..
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