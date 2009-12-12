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Ne iPhone nede BlackBerry işte AMD'nin tavsiye ettiği telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,4b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ne iPhone nede BlackBerry işte AMD'nin tavsiye ettiği telefon
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Apple iPhone, Blacberry Bold, Nokia N900 ve Samsung Omnia II gibi güçlü modellerin olduğu akıllı telefon pazarı için yorumda bulunan AMD'nin gömülü sistemlerden sorumlu başkan yardımcısı Rick Lisa, Çinli ITG firması tarafından geliştirilen xpPhone isimli akıllı telefonu, Blackberry ve iPhone yerine tavsiye ediyor. ITG xpPhone ile 3C (Bilgisayar, İletişim, Tüketici Elektroniği) isimli yeni bir segmentin oluşacağını belirten Rick Lisa, xpPhone ile cep telefonu, GPS ve dizüstü bilgisayar özelliklerinin bir araya getirildiğini, Windows XP çalıştıran cihazın en büyük yazılım platformunu sunduğunu dile getirdi.

AMD'nin gömülü sistemler yöneticisi Buddy Broeker ise açıklamasında elinde tuttuğu xpPhone'u göstererek, Birleşik Devletlerdeki meslektaşlarının kendisini kıskanacağını söyledi. Peki xpPhone'u özel kılan ya ya da AMD'nin ilgisini çeken nedir? ITG firması xpPhone'da AMD'nin 1GHz'in altında veya üzerinde çalışabilen esnek saat hızı ölçeklemesine sahip Super Mobile işlemcisini kullanıyor ve Windows XP işletim sistemiyle geliyor. Donanım ve yazılım alt yapısı sayesinde 150 milyon hazır uygulama ile kullanılabileceği belirtilen telefonda ayrıca 4.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ve QWERTY klavyeye yer veriliyor..

5 saate kadar konuşma ve 5 güne kadar bekleme süresi vaat eden 400 gram ağırlığındaki telefonun dünya çapındaki tanıtımı için AMD ve ITG'nin iş birliğine gidebileceği, AMD'nin şirket yöneticilerini Amerika'ya davet ettiği bildiriliyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan xpPhone hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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.AnasoN. 9 yıl
400 gr
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Uğur 9 yıl

KOnuşma Süresi Hiç De Tatmin Edici Değil Bence
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antiprotocol 9 yıl
budur olay tamam bekliyorum getirin hadi
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SeKSandDoRT 9 yıl
keşke 400 gr değilde, en fazla 200 gr falan olsaydı mükemmel olurdu, 400 gr mı günboyu taşımak günün sonunda 4 kilo taşıyormuş gibi gelir adama, ama yinede tuttum. OK.
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sahafiec 9 yıl
@SeKSandDoRT
hocam ilk çıkan cep telefonlarını hatırlarsak durum buna benzerdi.
gün sonunda da kollarım koptu diye hiç şikayet eden yoktu.
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ysfbkrcn 9 yıl
Okuması güzel ama aklıma fiyatı+çin malı olması takıldı.
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Batuist 9 yıl
XP'yi formatlayıp windows 7 yükleyebilirmiyiz acaba :D
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alito 9 yıl
ilgimi çekmedi değil fiyatı nedir acaba? iphone veya nokia gibi uçuk kaçık fiyatlarda olmazsa peynir ekmek gibi gider bence.
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IgorStravinsky 9 yıl
5 saat konuşma süresi az gelebilir. O yüzden pot kırmış bana kalırsa.
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penguen24 9 yıl
Xp mi? Ne bu xp yeniyo mu?
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semidos 9 yıl
telefonmu la bu :D
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DigitalWorld 9 yıl

semidos

telefonmu la bu :D



Valla önce 2Kg küsürlük Notebook lar vardı.

Sonra 1Kg Küsürlük Netbook lar çıktı.

Bu da 1Kg altı.


Hımmmmmmm


Notebook.....

Netbook.......






Buldum bu da olsa olsa ;

Phonebook olur.
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mduzgun66 9 yıl
Amd haklı.Al bir tane bundam ne notebook ne nettop hepsi hikaye olur.Tabi Türkiyeye gelirse.
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XIII 9 yıl
keşke biran önce Yaygınlaşıp Tr ye gelse ilk müşterisi ben olurdum walla. bana böyle birşey lazım :)
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zedat_1903 9 yıl
yuh hammal lazım taşımak için 400 gr :S
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MÇKR_06 9 yıl

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