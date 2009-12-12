Ne iPhone nede BlackBerry işte AMD'nin tavsiye ettiği telefon

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Apple iPhone, Blacberry Bold, Nokia N900 ve Samsung Omnia II gibi güçlü modellerin olduğu akıllı telefon pazarı için yorumda bulunan AMD'nin gömülü sistemlerden sorumlu başkan yardımcısı Rick Lisa, Çinli ITG firması tarafından geliştirilen xpPhone isimli akıllı telefonu, Blackberry ve iPhone yerine tavsiye ediyor. ITG xpPhone ile 3C (Bilgisayar, İletişim, Tüketici Elektroniği) isimli yeni bir segmentin oluşacağını belirten Rick Lisa, xpPhone ile cep telefonu, GPS ve dizüstü bilgisayar özelliklerinin bir araya getirildiğini, Windows XP çalıştıran cihazın en büyük yazılım platformunu sunduğunu dile getirdi.

AMD'nin gömülü sistemler yöneticisi Buddy Broeker ise açıklamasında elinde tuttuğu xpPhone'u göstererek, Birleşik Devletlerdeki meslektaşlarının kendisini kıskanacağını söyledi. Peki xpPhone'u özel kılan ya ya da AMD'nin ilgisini çeken nedir? ITG firması xpPhone'da AMD'nin 1GHz'in altında veya üzerinde çalışabilen esnek saat hızı ölçeklemesine sahip Super Mobile işlemcisini kullanıyor ve Windows XP işletim sistemiyle geliyor. Donanım ve yazılım alt yapısı sayesinde 150 milyon hazır uygulama ile kullanılabileceği belirtilen telefonda ayrıca 4.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ve QWERTY klavyeye yer veriliyor..

5 saate kadar konuşma ve 5 güne kadar bekleme süresi vaat eden 400 gram ağırlığındaki telefonun dünya çapındaki tanıtımı için AMD ve ITG'nin iş birliğine gidebileceği, AMD'nin şirket yöneticilerini Amerika'ya davet ettiği bildiriliyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan xpPhone hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.