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NEC'den IPS panelli 30 inç'lik monitör: MultiSync PA301W

Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, 30 inç boyutunda ve 10 bit IPS panelli yeni monitörünü duyurdu. NEC'in MultiSync PA301W adı ile piyasaya sunacağı 30 inç'lik monitör, 2560 x 1600 çözünürlüğü
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, 30 inç boyutunda ve 10 bit IPS panelli yeni monitörünü duyurdu. NEC'in MultiSync PA301W adı ile piyasaya sunacağı 30 inç'lik monitör, 2560 x 1600 çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Adobe RGB renk paletinin %107'sini karşılayan monitörde 1000:1 kontrast oranına yer verilmiş. NEC MultiSync PA301W'nun parlaklık oranı 350cd/m2 olarak belirlenmiş. NEC MultiSunc PA301W'nun tepkime süresinine 6 ms olduğu ifade ediliyor.

NEC'in IPS panele yerdiği 30 inç'lik monitörü MultiSync PA301W'nun piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken tahmini fiyatının 2259€ olacağı söyleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar eğer yanlışsam beni düzeltin lüfen
benim hesaplarıma göre 30 ınch mönitör boyutu 75 cm`e denk geliyor
acaba bu hesap doğru mu?
eğer doğru ise 75 cm büyüklüğünde bir mönitör nasıl olabilir hiçbir bilgisayar masasına sığmaz!
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OverClocK1ng 8 yıl
76.2 cm.
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ozkan_tpc 8 yıl
o ne boyut, o ne çözünürlük, o ne FİYAT ÖYLE :D
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orçotüsi5 8 yıl
Arkadaşlar eğer yanlışsam beni düzeltin lüfen

benim hesaplarıma göre 30 ınch mönitör boyutu 75 cm`e denk geliyor
acaba bu hesap doğru mu?

eğer doğru ise 75 cm büyüklüğünde bir mönitör nasıl olabilir hiçbir bilgisayar masasına sığmaz!
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OverClocK1ng 8 yıl
İşte buna hiçbir şey demem. Alet profesyonel kullanım için ve her şeyiyle bunu doğruluyor. Buna iş için o para verilir. Ama kalkıp Tv kartlı monitörü bana profesyonel diye savunmasınlar. RGB renk paleti karşılama oranı da çok iyiymiş. Bu kadar yükseğini görmemiştim. 10bit olması, çözünürlük, boyut, RGB Paleti, parlaklık. Her şeyiyle çok iyi panelmiş.
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korayus 8 yıl
Keşke HP Dreamcolor serisinin de 30" lik modeli çıksa.
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Batuist 8 yıl
mükemmel bir monitör. hele hele böylesine büyük ekranlarda tepkime süresinin bu seviyelere gelmesi çok güzel... multimedia programları ile uğraşanlar için böyle monitörler büyük bir nimet!!
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Like a Sir 8 yıl
Adobe RGB renk paletinin %107' bu iyiymiş :)
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homebird 8 yıl
Fiyata bakarmısın :)
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Sunbuloglu 8 yıl
Herşey güzelde; tepkime süresi ve fiyat konumlandırması hiç olmamış. O kadar pahalı monitör mü olurmuş?
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sadtneverdie 8 yıl

Sunbuloglu

Herşey güzelde; tepkime süresi ve fiyat konumlandırması hiç olmamış. O kadar pahalı monitör mü olurmuş?


bilmiyorsun en azından sus
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Formel 8 yıl

Sunbuloglu

Herşey güzelde; tepkime süresi ve fiyat konumlandırması hiç olmamış. O kadar pahalı monitör mü olurmuş?


ips panel neymiş ne değilmiş , adobe renk paleti nedir yenilir mi yenilmez mi acaba bunlar mı fiyatı yükseltmiş falan deyip bir araştırsaymışsın neden pahalı olduğunu anlardın.
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