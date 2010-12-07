NEC'den IPS panelli 30 inç'lik monitör: MultiSync PA301W

Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, 30 inç boyutunda ve 10 bit IPS panelli yeni monitörünü duyurdu. NEC'in MultiSync PA301W adı ile piyasaya sunacağı 30 inç'lik monitör, 2560 x 1600 çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Adobe RGB renk paletinin %107'sini karşılayan monitörde 1000:1 kontrast oranına yer verilmiş. NEC MultiSync PA301W'nun parlaklık oranı 350cd/m2 olarak belirlenmiş. NEC MultiSunc PA301W'nun tepkime süresinine 6 ms olduğu ifade ediliyor.

NEC'in IPS panele yerdiği 30 inç'lik monitörü MultiSync PA301W'nun piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken tahmini fiyatının 2259€ olacağı söyleniyor.