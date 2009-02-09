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Nehalem ailesi genişliyor; Core i7 950 ve 975 Extreme Edition yolda

AMD'nin Phenom II X4 950 modeline yönelik gelişmelere Intel cephesi de sessiz kalmadı, Core i7 950 ve 975 Extreme Edition modelleri ufukta göründü.
10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine bina edilen Core i7 serisi işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel'in yüksek platform maliyetleri ve küresel ekonomideki darboğaza ek olarak hız aşırtma başarımıyla dikkat çeken ayrıca mevcut Soket yapısını koruduğu için kullanıcılarına sadece işlemci terfisi ile sistemlerini güncelleyebilme olanağı tanıyan Phenom II işlemcilerin de etkisi ile istediği satış rakamların ulaşamadığı ifade ediliyor. Yıl sonuna kadar Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerinin kullanım yaygınlığını belli bir düzeye getirme ve ürün gamındaki ağırlığını arttırmak isteyen Intel, bu hedefini hazırladığı yeni işlemciler ve düşmesi beklenen maliyetlerle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kasım ayında gerçekleştirdiği lansman ile Core i7 serisi üç yeni işlemcisini lanse ederek kullanıma sunan Intel, Tayvanlı anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre yılın ikinci yarısında ürün gamına iki yeni model daha eklemeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3 kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan ve tamamı dört çekirdekli yapıda bulunan LGA1366 formundaki Core i7 serisine katılacak modellerden biri en yüksek performans segmentinde Intel'in yeni amiral gemisi olacak, diğer model ise 500$ seviyesine konumlandırılacak. Evet bahsettiğiz modeller Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition. Yeni modellerin krize bağlı daralmanın yaşandığı pazara yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Nehalem ailesi genişliyor; Core i7 950 ve 975 Extreme Edition yolda
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Artan rekabet diyoruz zira işlemci dünyasına yön veren ve yarıiletken endüstrisinin zirvesinde yer alan AMD - Intel arasındaki rekabet Phenom II işlemcilerinin lansmanıyla birlikte yeniden hız kazandı. AMD'nin isimlendirme konsunda Intel'e yakın bir strateji belirleyerek Core i7 920 ve 940 modellerine benze şekilde Phenom II X4 920 / 940 Black Edition modellerini lanse etmesi hemen akabinde de 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini lanse edeceği yönünde haberleri çıkan AMD'ye karşı bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan Intel, hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtilen Core i7 950 modelini kullanıma sunarak rakibini kendi silahı ile etkisiz hale getirmeye çalışacak gibi görünüyor.

İkinci çeyrekte tanıtılacak işlemcilerden ilki, Core i7 975 EE olacak. An itibariyle kullanımda olan Core i7 965 Extreme Edition modelinin yerini alması beklenen bu işlemcinin saat hızı 133MHz daha yüksek olacak yani işlemci 3.33GHz'de çalışacak. Saat hızına ek olarak 965 EE modelinden D0 revizyonlu çekirdek kullanıyor olmasıyla da ayrılan işlemcinin yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı belirtilirken Xtremesystems'ın kurucusu yaptığı son çalışmalardan birinde Core i7 975 Extreme Edition ile 3DMark 2005 dünya rekorunu egale etmeyi başarmıştı.Adetli alımlarda 999$'dan pazara giriş yapacağı belirtilen 975 EE ile birlikte 965 EE modelinin fiyatında değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Intel'in haberimize konu olan ikinci yeni modeli ise Core i7 950 olacak. Hatırlanacağı üzere, AMD'nin 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modeli üzerine çalıştığını belirtmiştik. Intel'in yeni modeli de hem isim hem de saat hızı açısından yine ikinci çeyrekte anons edilmesi beklenen Phenom II X4 950 modeline adeta bir gönderme gibi. Core i7 940 modelinin üzerine konumlandırılması ve 562$'lık fiyat seviyesinde onun yerini alması beklenen işlemci 3.06GHz'de çalışıyor yani saat hızı Core i7 940'dan 130MHz daha yüksek. EE serisinden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelen işlemci de D0 revizyonunda olacak ve bahsettiğimiz detaylar haricinde diğer detaylarıyla serinin karakteristik özelliklerini devam ettirecek.

Nehalem ailesi genişliyor; Core i7 950 ve 975 Extreme Edition yolda
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Core i7 950 modelinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Core i7 940 modelinde dikkat çekici bir indirim olması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Zira mevcyt fiyatı adetli alımlarda 562$ olan Core i7 940'ın aynı fiyata daha yüksek saat hızıyla gelen Core i7 950 modelinin satışına başlanmasıyla birlikte, geçtiğimiz günlerde hemen hemen aynı fiyat seviyesinden 350$'ın da altına çekilen Core 2 Quad 9650 modelinde olduğu gibi fiyatında ciddi bir indirime gidilebilir ama bu konuda hem Core i7 920 modelinin durumu hem de Intel'in tutumu oldukça önemli. Henüz Core i7 jenerasyonu ile ilgili resmi herhangi bir indirim haberi telafuffuz edilmediğini de biliyoruz. Öte yandan Intel, hız aşırtma konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni modeller, düşen maliyetler ve anakart & bellek dünyasında ekonomik çözümlerin çoğalmasıyla Core i7 platformunun çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağına inanan Intel, Mart ayı içerisinde mevcut Core i7 920 modelinin de yine D0 revizyonlu varyasyonunu da kullanıma sunacak. Fakat eski ve yeni revizyonlar eş zamanlı olarak piyasada satılacağı için kullanıcıların dikkat etmesi gerekecek.


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tahsin053 10 yıl
Bu yeni nesil işlemci ailesi pazara öyle kolay kolay giremez.. İşlemci için donanım değişiyor nerdeyse. İstemez 1366 soketi, istemez ddr 3 ü.. Olsalar ne olacak? 10-20 puan performans farkı için bu kadar paraya değmez.
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amops2 10 yıl
geçen gördum 2.5 milyar a işlemci yuhh dedim şakamı bu ne iştir
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Promity 10 yıl
Alt sınıf krizle boğuşurken onlarlamı uğraşacak adamlar. dayıcaklar 100$ lık i7 leri zengin bebelere 1500$ dan 100tane e8500 satmaktan daha karlı iş :D %1 i zenginmiş İntelcilerin yeter işte okadarı İntele
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FİT GYM 10 yıl
İntel Bizi Soyma Girişimlerine Devam Etsin Bu Gidişle Batar.
Beter Ol İntel .
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
i7 nehalem platformu sdc para harciyacak yer arayanlar için güzel bi fırsat oldu yakında 32nm işlemciler gelir 2. el pazarında görürüz yarı fiyatlarına
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yenerbalcı 10 yıl
Core i7 975 Extreme Edition 1200 usd + kdv ye satarlar artık

intel çalışanlarına yol göründü seneye 6000 işsiz yolda
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ali277 10 yıl
core i7 940 2.93 ghz olması lazım listede yanlış yazmışlar




ayrıca core i7 920 indirim olursa süper olur ( keşke )
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ellerimkirli 10 yıl
Şu piyasada indirim biraz zor. 1000 dolarlık işlemci vay anasını :D
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whatisnfc 10 yıl
Gerçekten merak ediyorum intel bu fiyatandırma politikası ile bu işlemcileri nasıl satıyor ..
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Ninkame 10 yıl

Orjinalden alıntı: IronFuneral

Gerçekten merak ediyorum intel bu fiyatandırma politikası ile bu işlemcileri nasıl satıyor ..



gidiyosun bi pc dükanına bana bi intel xxxx işlemci diyosun alıyosun geliyosun böyle satıyor işte intel

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ET 7 10 yıl
almayada gerek yok zaten :)
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6Clas 10 yıl
Zamanla bu sistemleride görürüz overclock'ta
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drkayzer 10 yıl
bencede ddr3ler çok çok pahalı corei7 alımını kısıtlıyor
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CeFurkan 10 yıl
nehalem almak cok gereksiz su anda
gidin 2. el q6600 veya 0 alin bulabilirseniz
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: CeFurkan

nehalem almak cok gereksiz su anda
gidin 2. el q6600 veya 0 alin bulabilirseniz

bence parası olan almalı nehalem görünüşe göre hiç bi zaman düşmiyecek gibi adamlar izin vermeyecek düşmesine dibe doğru gidenin üretimini kaldırıcaklar neden bi q9770 felan düşmedi onca zaman geçti :D bi 500 liraya bile yaklaşmadı izin vermiyorlar çünkü
nehalemde böyle yakında 1000 liraya bile iyi ucuz diyecez böyle giderse i920 en ucuzu 500 civarı ya
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enoman 10 yıl
Bir arkadaşın imzasında Core İ7:Yediniz kazığı yazıyordu.
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gordon01 10 yıl
Core i7 940'ı 300-350$ seviyesine çekseler bari
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