Nehalem ailesi genişliyor; Core i7 950 ve 975 Extreme Edition yolda

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine bina edilen Core i7 serisi işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel'in yüksek platform maliyetleri ve küresel ekonomideki darboğaza ek olarak hız aşırtma başarımıyla dikkat çeken ayrıca mevcut Soket yapısını koruduğu için kullanıcılarına sadece işlemci terfisi ile sistemlerini güncelleyebilme olanağı tanıyan Phenom II işlemcilerin de etkisi ile istediği satış rakamların ulaşamadığı ifade ediliyor. Yıl sonuna kadar Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerinin kullanım yaygınlığını belli bir düzeye getirme ve ürün gamındaki ağırlığını arttırmak isteyen Intel, bu hedefini hazırladığı yeni işlemciler ve düşmesi beklenen maliyetlerle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kasım ayında gerçekleştirdiği lansman ile Core i7 serisi üç yeni işlemcisini lanse ederek kullanıma sunan Intel, Tayvanlı anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre yılın ikinci yarısında ürün gamına iki yeni model daha eklemeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3 kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan ve tamamı dört çekirdekli yapıda bulunan LGA1366 formundaki Core i7 serisine katılacak modellerden biri en yüksek performans segmentinde Intel'in yeni amiral gemisi olacak, diğer model ise 500$ seviyesine konumlandırılacak. Evet bahsettiğiz modeller Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition. Yeni modellerin krize bağlı daralmanın yaşandığı pazara yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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Artan rekabet diyoruz zira işlemci dünyasına yön veren ve yarıiletken endüstrisinin zirvesinde yer alan AMD - Intel arasındaki rekabet Phenom II işlemcilerinin lansmanıyla birlikte yeniden hız kazandı. AMD'nin isimlendirme konsunda Intel'e yakın bir strateji belirleyerek Core i7 920 ve 940 modellerine benze şekilde Phenom II X4 920 / 940 Black Edition modellerini lanse etmesi hemen akabinde de 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini lanse edeceği yönünde haberleri çıkan AMD'ye karşı bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan Intel, hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtilen Core i7 950 modelini kullanıma sunarak rakibini kendi silahı ile etkisiz hale getirmeye çalışacak gibi görünüyor.

İkinci çeyrekte tanıtılacak işlemcilerden ilki, Core i7 975 EE olacak. An itibariyle kullanımda olan Core i7 965 Extreme Edition modelinin yerini alması beklenen bu işlemcinin saat hızı 133MHz daha yüksek olacak yani işlemci 3.33GHz'de çalışacak. Saat hızına ek olarak 965 EE modelinden D0 revizyonlu çekirdek kullanıyor olmasıyla da ayrılan işlemcinin yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı belirtilirken Xtremesystems'ın kurucusu yaptığı son çalışmalardan birinde Core i7 975 Extreme Edition ile 3DMark 2005 dünya rekorunu egale etmeyi başarmıştı.Adetli alımlarda 999$'dan pazara giriş yapacağı belirtilen 975 EE ile birlikte 965 EE modelinin fiyatında değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Intel'in haberimize konu olan ikinci yeni modeli ise Core i7 950 olacak. Hatırlanacağı üzere, AMD'nin 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modeli üzerine çalıştığını belirtmiştik. Intel'in yeni modeli de hem isim hem de saat hızı açısından yine ikinci çeyrekte anons edilmesi beklenen Phenom II X4 950 modeline adeta bir gönderme gibi. Core i7 940 modelinin üzerine konumlandırılması ve 562$'lık fiyat seviyesinde onun yerini alması beklenen işlemci 3.06GHz'de çalışıyor yani saat hızı Core i7 940'dan 130MHz daha yüksek. EE serisinden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelen işlemci de D0 revizyonunda olacak ve bahsettiğimiz detaylar haricinde diğer detaylarıyla serinin karakteristik özelliklerini devam ettirecek.

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Core i7 950 modelinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Core i7 940 modelinde dikkat çekici bir indirim olması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Zira mevcyt fiyatı adetli alımlarda 562$ olan Core i7 940'ın aynı fiyata daha yüksek saat hızıyla gelen Core i7 950 modelinin satışına başlanmasıyla birlikte, geçtiğimiz günlerde hemen hemen aynı fiyat seviyesinden 350$'ın da altına çekilen Core 2 Quad 9650 modelinde olduğu gibi fiyatında ciddi bir indirime gidilebilir ama bu konuda hem Core i7 920 modelinin durumu hem de Intel'in tutumu oldukça önemli. Henüz Core i7 jenerasyonu ile ilgili resmi herhangi bir indirim haberi telafuffuz edilmediğini de biliyoruz. Öte yandan Intel, hız aşırtma konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni modeller, düşen maliyetler ve anakart & bellek dünyasında ekonomik çözümlerin çoğalmasıyla Core i7 platformunun çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağına inanan Intel, Mart ayı içerisinde mevcut Core i7 920 modelinin de yine D0 revizyonlu varyasyonunu da kullanıma sunacak. Fakat eski ve yeni revizyonlar eş zamanlı olarak piyasada satılacağı için kullanıcıların dikkat etmesi gerekecek.