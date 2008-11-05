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Nehalem için overclock hesaplama aracı hazırlandı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem için overclock hesaplama aracı hazırlandı
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Intel'in test ve hız aşırtma sonuçları yayınlanmaya başlanan, son kullanıcılar ile buluşması ise 17 Kasım'da gerçekleşecek olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemciler için overclock (hız aşırtma) aracı hazırlandı.

QPI veri yolu teknolojisine geçilerek FSB teknolojisiyle vedalaşılması ve entegre bellek kontrolcüsünün devreye girmesi ile birlikte kullanıcıların yeni nesil işlemcilere alışana kadar hız aşırtma konusunda sıkıntı yaşamamaları için Icrontic tarafından overclock hesaplama aracı hazırlandı.

Nehalem Overclock Calculator adı verilen uygulama, değiştirilen temel parametlerin hız aşırtma sonucunda ne kadar kazanç sağlayacağını yani hangi saat hızlarına çıkılabileceğini hesaplayarak kullanıcılara fikir veriyor.

Uygulamayı indirmek için tıklayınız!


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max975 11 yıl
vay beee oc yasalmı oluyor ne?
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DoubleDragon 11 yıl
Orjinalden alıntı: max975

vay beee oc yasalmı oluyor ne?


Yasa dışı mıydı ki?

Bir televizyon haberi: Yapılan dantel operasyonunda kullanıcıların Intel işlemciyi yüksek miktarda overclock ettikleri anlaşılarak savcılığa sevkedildi. Polisin olayla ilgili operasyonları sürecek. Intel'in olayla ilgili yaptığı açıklamada; kullanıcıların işlemcileri yasa dışı olarak overclock etmemeleri, yasal olarak daha yüksek MHz işlemci satın almaları konusunda uyardı. AMD ise olayla ilgili bir açıklama yapmadı fakat yeni çıkaracağı işlemcilerin yüksek overclock potansiyeli olduğu dedikodusu şimdiden yayıldı. ASUS ise overclock'a karşı olduklarını overclock yerine çift işlemci soketli anakartlardan alınmasını tavsiye etti. ASUS anakartların yüksek overclock olduğu sorusuna ise yorum yapmadı.
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