Nehalem için overclock hesaplama aracı hazırlandı

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Intel'in test ve hız aşırtma sonuçları yayınlanmaya başlanan, son kullanıcılar ile buluşması ise 17 Kasım'da gerçekleşecek olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemciler için overclock (hız aşırtma) aracı hazırlandı.

QPI veri yolu teknolojisine geçilerek FSB teknolojisiyle vedalaşılması ve entegre bellek kontrolcüsünün devreye girmesi ile birlikte kullanıcıların yeni nesil işlemcilere alışana kadar hız aşırtma konusunda sıkıntı yaşamamaları için Icrontic tarafından overclock hesaplama aracı hazırlandı.

Nehalem Overclock Calculator adı verilen uygulama, değiştirilen temel parametlerin hız aşırtma sonucunda ne kadar kazanç sağlayacağını yani hangi saat hızlarına çıkılabileceğini hesaplayarak kullanıcılara fikir veriyor.

Uygulamayı indirmek için tıklayınız!