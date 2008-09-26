Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında

Kasım ayında kullanıma sunulması beklenen Core i7 serisi Intel işlemciler için artık geri sayım başladı. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 jenerasyonunun ilk etapta LGA1366 formundaki Bloomfied serisine üye üç yeni modeli kullanıma sunulacak.

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Intel'in duyuracağı yeni modeller 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920, 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 ve Extreme kulübüne üye olan Core i7 Extreme Edition 965 olacak. LGA1366 formunda hazırlanan yeni işlemcilerden mühendislik örneği i7 940'ın test sonuçları görünmeye başladı.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli yapıda olan Core i7 940 belirttiğimiz üzere 2.93GHz'de çalışıyor. 8MB büyüklüğünde paylaşımlı seviye üç belleğe sahip olan işlemci SMT olarak tabir edilen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisiyle geliyor ve bu sayede 8 izlekten sorumlu olabiliyor.

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Üç kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan Core i7 940 serinin diğer üyeleri gibi resmi olarak DDR3 800MHz ve 1066MHz'deki bellekler ile çalışabiliyor. Fakat overclock yani hız aşırtma ile daha yüksek saat hızına sahip DDR3 bellekler de Nehalem ile birlikte kullanılabilecek.

FSB teknolojisinin yerini 2 kata varan oranda daha fazla bant genişliği sağladığı ifade edilen QPI veri yolu teknolojisine bıraktığı yeni nesil işlemciler X58 yonga setl ianakartlar ile birlikte kullanılacaklar. 580$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Core i7 940'ın test sonuçları da gelmeye başladı.

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