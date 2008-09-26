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Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
30,9b
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68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasım ayında kullanıma sunulması beklenen Core i7 serisi Intel işlemciler için artık geri sayım başladı. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 jenerasyonunun ilk etapta LGA1366 formundaki Bloomfied serisine üye üç yeni modeli kullanıma sunulacak.

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
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Intel'in duyuracağı yeni modeller 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920, 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 ve Extreme kulübüne üye olan Core i7 Extreme Edition 965 olacak. LGA1366 formunda hazırlanan yeni işlemcilerden mühendislik örneği i7 940'ın test sonuçları görünmeye başladı.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli yapıda olan Core i7 940 belirttiğimiz üzere 2.93GHz'de çalışıyor. 8MB büyüklüğünde paylaşımlı seviye üç belleğe sahip olan işlemci SMT olarak tabir edilen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisiyle geliyor ve bu sayede 8 izlekten sorumlu olabiliyor.

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
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Üç kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan Core i7 940 serinin diğer üyeleri gibi resmi olarak DDR3 800MHz ve 1066MHz'deki bellekler ile çalışabiliyor. Fakat overclock yani hız aşırtma ile daha yüksek saat hızına sahip DDR3 bellekler de Nehalem ile birlikte kullanılabilecek.

FSB teknolojisinin yerini 2 kata varan oranda daha fazla bant genişliği sağladığı ifade edilen QPI veri yolu teknolojisine bıraktığı yeni nesil işlemciler X58 yonga setl ianakartlar ile birlikte kullanılacaklar. 580$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Core i7 940'ın test sonuçları da gelmeye başladı.

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
Tam Boyutta Gör

Nehalem için test vakti; Core i7 940'ın performansı mercek altında
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VMTX 11 yıl
görününen o ki intel bu mimaride memory hızlarındaki zayıfını düzeltmiş.diğer açıdan öyle abartılacak bir performans artışı göremedim.ama bu ilk serilerde tam manasıyla performans değişimi belli olmuyor.diğer modellerinde performansı nasıl olur o önemli.
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MÜŞAVİR 11 yıl
Eline sağlık fx57.

Testler beklediğim gibi çıkmış. Şu anki 4 lülerden çok daha iyi olacağını sanmıyordum ki hemen hemende öyle olmuş.

Yunusun dediği gibi, Hamdım, Piştim, Yandım.

Nehalem daha Ham, pişecek, yanacak. Ondan sonra gerçek yüzünü göreceğiz.
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Fields of Athenry 11 yıl
Oyunlarda geri kalmasının sebebi oyunların mimariyi desteklememesi mi?
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CoolnQuiet 11 yıl
Oyuncular için kötü haber var anlaşılan. Onların nehaleme geçmesi pek mantıklı görünmüyor. E8500 le 4 GHz üstü yola devam etmek onlar için daha mantıklı ama benim gibi işlemci ağırlıklı uygulamalara önem verenler için biçilmiş kaftana benziyor nehalem.

Uygulamasına göre değişmekle birlikte %30 a varan bir sıçrayış söz konusu. 3dmark 06 cpu skorlarının çok yakın olmasına rağmen, 3dmark vantage cpu skorları arasında %50 gibi bir uçurumun olmasıda ilginç olmuş. Muhtemelen 3dmark 06, 4 cpu ya kadar destekliyordu. vantage'da ise bunu artırdılar ve 8 thread'den maximum fayda sağladılar diye yorumlanabilir gibi geliyor.
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Eline sağlık fx57.

Testler beklediğim gibi çıkmış. Şu anki 4 lülerden çok daha iyi olacağını sanmıyordum ki hemen hemende öyle olmuş.

Yunusun dediği gibi, Hamdım, Piştim, Yandım.

Nehalem daha Ham, pişecek, yanacak. Ondan sonra gerçek yüzünü göreceğiz.


Güzel bir yorum olmuş hocam , katılıyorum
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