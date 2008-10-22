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Netbook pazarı cazibe merkezi olmaya devam ediyor; Sıradaki isim Epson

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook pazarı cazibe merkezi olmaya devam ediyor; Sıradaki isim Epson
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Eee PC serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan ve netbook olarak tabir edilen ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarının oluşmasına öncülük eden Asus'un elde ettiği başarı sonrası sektör devi pek çok firma pazara giriş yaparken, bir o kadarı da girmeye de hazırlanıyor.

Devam eden küresel ekonomik krizin de etkileriyle ilginin arttığı netbook pazarı üreticiler için adeta çekim merkezi konumunda. Gelen yeni bilgilere göre geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz NEC'den sonra Epson da pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

Epson'un çözünürlüğü 1024x600 olan 10.2" ekranlı yeni netbook modeli, Intel'in 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisinden güç alacak. 1GB bellek ile donatılan sistemde depolama içinse 160GB'lık sabit disk kullanılacak.

Windows XP Home Edition SP3 ile geleceği belirtilen maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarın önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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01Mrt 11 yıl
ayıp yaa, biriside alternatif çıkarsın... hepinizin kalıbına... :D
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[C_a_N_e_R] 11 yıl
Bu ne ya bütün netbooklar aynı özelliklerde sırf tasarımına göre karar vereceğiz. Ayrıca epson bilgisayar yerine yazıcı üretmeye devam etsin bence
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Ufocu 11 yıl
Hiç birinin bir diğerinden farkı yok. Tüm teknik donanım aynysının tıpkısı.
Bunlar çinlileri bile geçtiler .
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