Netbook satışları 2009 yılında %79 artış gösterdi

Tam Boyutta Gör

Elektronik kitap okuyucularının yaygınlaşması ve iPad rügzarıyla birlikte tablet bilgisayarlara olan ilginin artması... İşte bu iki önemli nedenden ötürü kimi analistler, netbook'lara olan ilginin azalacağını öngörse de ortaya çıkan rakamlar, mini-bilgisayarların güçlü bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Zira Strategy Analytics firmasının hazırladığı son rapora göre, netbook satışları 2009 yılında %79 arttı.

Yaygın olarak hayatımıza girmeleri 2007 yılında Asus'un Eee PC serisini duyurmasıyla başlayan netbook'lar, aradan geçen iki yıllık süre zarfında ciddi bir pazar büyüklüğü elde etmiş durumdalar. Strategy Analytics'e göre netbook satışları geçtiğimiz yıl 30.2 milyon olarak gerçekleşirken, Acer, Asus, HP ve Dell'in pazarın öne çıkan oyuncuları oldukları açıklandı.

Windows 7 işletim sistemi ve ikinci jenerasyon Intel Atom platformu sayesinde bu yılı da güçlü geçireceği düşünülen netbook pazarının tablet bilgisayarlardan ne kadar etkileneceğini ise zaman gösterecek.