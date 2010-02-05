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Netbook satışları 2009 yılında %79 artış gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook satışları 2009 yılında %79 artış gösterdi
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Elektronik kitap okuyucularının yaygınlaşması ve iPad rügzarıyla birlikte tablet bilgisayarlara olan ilginin artması... İşte bu iki önemli nedenden ötürü kimi analistler, netbook'lara olan ilginin azalacağını öngörse de ortaya çıkan rakamlar, mini-bilgisayarların güçlü bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Zira Strategy Analytics firmasının hazırladığı son rapora göre, netbook satışları 2009 yılında %79 arttı.

Yaygın olarak hayatımıza girmeleri 2007 yılında Asus'un Eee PC serisini duyurmasıyla başlayan netbook'lar, aradan geçen iki yıllık süre zarfında ciddi bir pazar büyüklüğü elde etmiş durumdalar. Strategy Analytics'e göre netbook satışları geçtiğimiz yıl 30.2 milyon olarak gerçekleşirken, Acer, Asus, HP ve Dell'in pazarın öne çıkan oyuncuları oldukları açıklandı.

Windows 7 işletim sistemi ve ikinci jenerasyon Intel Atom platformu sayesinde bu yılı da güçlü geçireceği düşünülen netbook pazarının tablet bilgisayarlardan ne kadar etkileneceğini ise zaman gösterecek.


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IgorStravinsky 9 yıl
Allah bizi Intel'den ayırmasın


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ExECaLiBuR 9 yıl
1080p video oynatımını ve haliyle hdmi çıkışını standart baz alarak üretimi devam ettirsin. Başka bir temennimiz yoktur.


Birde sözde 99$ derken 199$ denildi. Ardından 499$ hatta 699$ bulan fiyatlarla satılmaya başlandı. Üstelik tek çekirdekli ve grafik kartı olmadığı halde. Bundan sonra çıkan ve çıkacak ürünler Atom2, ION2 gibi, acaba kaç dolardan satılacak? Herhalde 1500 lirayı aşacak bu gidişle.
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sotoxs 9 yıl
çift çekirdekli çıkınca daha da patlar. bekliyoruz 2010 da.
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talh4wk 9 yıl
ne kadar küçülürse o kadar talep oluyor demekki :)
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Mertcan. 9 yıl
Çok gelişti zaten dizüstü ve telefon pazarı son dönemlerde , bu gelişmenin de hiç azalacağını zannetmiyorum , resimdeki örnek netbook ve ubuntu çok hoş durmuş bu arada :)
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nightsoldier 9 yıl
Şimdi ulv işlemcili bilgisayarlar gündemde.Netbooklardan daha performanslılar ve pil performansları da en az onlar kadar iyi.Bence ulv işlemciler netbookların sonu olabilir.Özellikle fiyatları daha alınabilir düzeye erişirse.Zaten şu anda halihazırda yaklaşık 900 liralık fiyatıyla packerd bell'in dot modeli var.Asus,hp,acer,lenovo gibi devler bu kategoriye ilişkin ürünlerini birbir duyuruyorlar.
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TELESCOPE 9 yıl
evet, mini olmakla birlikte fonksiyon kaybı yok, aksine
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