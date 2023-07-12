Haziran ayında Çin'de 450 bine yakın elektrikli otomobil satıldı: İşte en çok satılan modeller

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Çinli üreticilerin isimlerini küresel pazarda daha sık duymaya başladık. Peki bu şirketlerin kendi ülkelerindeki rekabeti ne durumda? Gelin açıklanan güncel verilere yakından bakalım.

Çin Binek Araç Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2023'ün haziran ayında Çin'de 1.89 milyon yeni araç satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki aya göre pazarda yüzde 8 büyüme, bir önceki yılın haziran ayı ile karşılaştığında ise yüzde 2 düşüş anlamına geliyor. Çin'deki toplam satışların 448 bin adedini tam elektrikli araçlar, 217 bin adedini ise şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor. Ülkede kısaca yeni enerjili araç (NEV) olarak bilinen bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 35.

Toplam satışlara baktığımızda BYD'nin yine ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. 220.600 adet satış gerçekleştiren markanın pazar payı yüzde 11,7 olarak karşımıza çıkıyor. Volkswagen ise 192.070 adet satış ve 10,14 pazar payı ile hemen geriden takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 8,3 paya sahip olan Toyota yer alıyor.

2023 Haziran Çin'de en çok satış yapan markalar Sıra Marka Adet Pay (%) 1. BYD 220.600 11,7 2. Volkswagen 192.070 10,14 3. Toyota 157.140 8,30 4. Honda 112.867 5,96 5. Changan 85.258 4,5 6. Tesla 74.212 3,92 7. Geely 72.958 3,85 8. Audi 64,037 3,38 9. BMW 59.038 3,12 10. Wuling 58.550 3,09

%100 elektrikli araç satışlarında BYD, ürün gamındaki çeşitliliğin de getirdiği avantaj ile yine ilk sırada yer alıyor. Tesla ise bu kez yüzde 16,57 pazar payı ile ikinci sıraya yükselmiş durumda. En çok elektrikli otomobil satan markalara baktığımızda sadece iki tanesinin Çin'e ait olmadığını görüyoruz: Tesla ve Volkswagen. Diğer tüm markalar Çinli üreticilere ait.

2023 Haziran Çin'de en çok EV satan markalar Sıra Marka Adet Pay (%) 1. BYD 110.219 24,6 2. Tesla 74.212 16,57 3. Aion 45.013 10,05 4. Wuling 27.194 6,07 5. Changan 13.744 3,07 6. Leap 13.209 2,95 7. Neta 10.987 2,45 8. Nio 10.707 2,39 9. Zeekr 10.620 2,37 10. Volkswagen 9.221 2,06

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Tesla Model Y, 51.471 adet satışla haziran ayında Çin'de en çok satılan model olmayı başarmış. İkinci sırada BYD'nin popüler modeli Qin Plus yer alıyor. Ülkede en çok satılan ilk 10 modelin yarısı BYD logolu otomobillerden oluşuyor.

2023 Haziran Çin'de en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet Pay (%) 1. Tesla Model Y 51.471 2,72 2. BYD Qin Plus 38.197 2,02 3. Nissan Sylphy 31.054 1,64 4. Volkswagen Lavida 27.287 1,44 5. BYD Dong Plus 27.041 1,43 6. Volkswagen Sagitar 26.618 1,41 7. BYD Dolphin 26.408 1,39 8. BYD Han 25.041 1,32 9. Toyota Camry 24.036 1,27 10. BYD Yuan Plus 23.546 1,24

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