BYD'nin yükselişi sürüyor: Yakında Ford'u geçecek!

2024'te 4 milyon satış rakamını geçecek
BYD, Ekim ayında 543.000 ve son çeyrekte 1,13 milyon araç satarak, 1,1 milyon adet satış gerçekleştiren Ford'u geçmeyi başardı. Satış ivmesini her geçen gün arttıran BYD'nin yıl sonu toplam satış rakamlarına Ford'u geçmesi bekleniyor. BYD sadece geleneksel otomobil üreticilerini zorlamıyor. Son çeyrek raporlarında şirket ilk defa gelirde Tesla'yı geride bırakmayı başardı. BYD'nin 2024'ün tamamında 4 milyon satış rakamını geçmesi bekleniyor.
Çinli şirket, sadece elektrikli değil hibrit otomobilleriyle de başarılı satış rakamlarına ulaşıyor. Tabi bu başarıda, Çin'in elektrikli araçlara uyguladığı sübvansiyonlar da büyük rol oynuyor.
BYD'nin işleri Çin'de iyi giderken, gelecekte Avrupa ve ABD pazarında büyüme planları sekteye uğrayabilir. Avrupa Birliği, yakın zamanda Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine uyguladığı "haksız sübvansiyonlar" sebebiyle BYD'ye ek %17 vergi getirdi. ABD ise Çinli üreticilerin tamamına %100 gümrük vergisi koydu. Çinli şirket, Avrupa'ya yapacağı fabrika yatırımlarıyla vergilerden kaçmayı hedeflese de, Geçtiğimiz hafta Kanada'ya girme planlarını ertelediğini açıkladı.
Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Çinli ve hatta Avrupalı otomobil üreticileri için vergiler daha da artabilir. Bu durum, Detroit merkezili üç büyük otomobil üretici olan Ford, GM ve Chrysler (artık Stellantis grubunda yer alıyor) için avantaj sağlayabilir.
BYD henüz binek otomobiller için ABD veya Kanada pazarına girmemiş olsa da hızla büyümeye devam ediyor. Bu ayın başlarında, BYD'nin kıdemli başkan yardımcısı He Zhiqi, Ağustos-Ekim döneminde üretim kapasitesini neredeyse 200.000 birim artırdıklarını açıkladı.
Diğer taraftan Stellentis, Volkswagen ve Nissan gibi geleneksel otomobil üreticileri zorlanıyor. Fabrika kapama, üretim kapasitesini azaltma ve işçi çıkarma gibi eylemlerle maliyetleri azaltmaya ve elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmaya çalışıyorlar.Kaynakça https://electrek.co/2024/11/11/in-a-first-byd-to-soon-topple-ford-on-deliveries/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-11/byd-closing-in-on-ford-deliveries-after-besting-tesla-on-revenue?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir