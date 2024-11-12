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    Anlık Bildirim

    BYD'nin yükselişi sürüyor: Yakında Ford'u geçecek!

    Çinli otomobil devi BYD hızla büyümeye devam ediyor. Şirket, bu sene sonunda yıllık satış rakamlarında Ford'u geride bırakarak ilk 10 otomobil üreticisi arasına girecek.
    BYD'nin yükselişi sürüyor: Yakında satışlarda Ford'u geçecek! Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil devi BYD hızla büyümeye devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre BYD, bu sene sonunda yıllık satış rakamlarında 120 senelik dev Ford'u geride bırakarak ilk 10 otomobil üreticisi arasına girecek.

    2024'te 4 milyon satış rakamını geçecek

    BYD, Ekim ayında 543.000 ve son çeyrekte 1,13 milyon araç satarak, 1,1 milyon adet satış gerçekleştiren Ford'u geçmeyi başardı. Satış ivmesini her geçen gün arttıran BYD'nin yıl sonu toplam satış rakamlarına Ford'u geçmesi bekleniyor. BYD sadece geleneksel otomobil üreticilerini zorlamıyor. Son çeyrek raporlarında şirket ilk defa gelirde Tesla'yı geride bırakmayı başardı. BYD'nin 2024'ün tamamında 4 milyon satış rakamını geçmesi bekleniyor.

    Çinli şirket, sadece elektrikli değil hibrit otomobilleriyle de başarılı satış rakamlarına ulaşıyor. Tabi bu başarıda, Çin'in elektrikli araçlara uyguladığı sübvansiyonlar da büyük rol oynuyor.

    BYD'nin işleri Çin'de iyi giderken, gelecekte Avrupa ve ABD pazarında büyüme planları sekteye uğrayabilir. Avrupa Birliği, yakın zamanda Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine uyguladığı "haksız sübvansiyonlar" sebebiyle BYD'ye ek %17 vergi getirdi. ABD ise Çinli üreticilerin tamamına %100 gümrük vergisi koydu. Çinli şirket, Avrupa'ya yapacağı fabrika yatırımlarıyla vergilerden kaçmayı hedeflese de, Geçtiğimiz hafta Kanada'ya girme planlarını ertelediğini açıkladı.

    Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Çinli ve hatta Avrupalı otomobil üreticileri için vergiler daha da artabilir. Bu durum, Detroit merkezili üç büyük otomobil üretici olan Ford, GM ve Chrysler (artık Stellantis grubunda yer alıyor) için avantaj sağlayabilir.

    BYD henüz binek otomobiller için ABD veya Kanada pazarına girmemiş olsa da hızla büyümeye devam ediyor. Bu ayın başlarında, BYD'nin kıdemli başkan yardımcısı He Zhiqi, Ağustos-Ekim döneminde üretim kapasitesini neredeyse 200.000 birim artırdıklarını açıkladı.

    Diğer taraftan Stellentis, Volkswagen ve Nissan gibi geleneksel otomobil üreticileri zorlanıyor. Fabrika kapama, üretim kapasitesini azaltma ve işçi çıkarma gibi eylemlerle maliyetleri azaltmaya ve elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmaya çalışıyorlar.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/11/11/in-a-first-byd-to-soon-topple-ford-on-deliveries/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-11/byd-closing-in-on-ford-deliveries-after-besting-tesla-on-revenue?embedded-checkout=true
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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