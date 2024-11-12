BYD'nin yükselişi sürüyor: Yakında Ford'u geçecek!

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD hızla büyümeye devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre BYD, bu sene sonunda yıllık satış rakamlarında 120 senelik dev Ford'u geride bırakarak ilk 10 otomobil üreticisi arasına girecek.

2024'te 4 milyon satış rakamını geçecek

BYD, Ekim ayında 543.000 ve son çeyrekte 1,13 milyon araç satarak, 1,1 milyon adet satış gerçekleştiren Ford'u geçmeyi başardı. Satış ivmesini her geçen gün arttıran BYD'nin yıl sonu toplam satış rakamlarına Ford'u geçmesi bekleniyor. BYD sadece geleneksel otomobil üreticilerini zorlamıyor. Son çeyrek raporlarında şirket ilk defa gelirde Tesla'yı geride bırakmayı başardı. BYD'nin 2024'ün tamamında 4 milyon satış rakamını geçmesi bekleniyor.

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Çinli şirket, sadece elektrikli değil hibrit otomobilleriyle de başarılı satış rakamlarına ulaşıyor. Tabi bu başarıda, Çin'in elektrikli araçlara uyguladığı sübvansiyonlar da büyük rol oynuyor.

BYD'nin işleri Çin'de iyi giderken, gelecekte Avrupa ve ABD pazarında büyüme planları sekteye uğrayabilir. Avrupa Birliği, yakın zamanda Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine uyguladığı "haksız sübvansiyonlar" sebebiyle BYD'ye ek %17 vergi getirdi. ABD ise Çinli üreticilerin tamamına %100 gümrük vergisi koydu. Çinli şirket, Avrupa'ya yapacağı fabrika yatırımlarıyla vergilerden kaçmayı hedeflese de, Geçtiğimiz hafta Kanada'ya girme planlarını ertelediğini açıkladı.

Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Çinli ve hatta Avrupalı otomobil üreticileri için vergiler daha da artabilir. Bu durum, Detroit merkezili üç büyük otomobil üretici olan Ford, GM ve Chrysler (artık Stellantis grubunda yer alıyor) için avantaj sağlayabilir.

BYD henüz binek otomobiller için ABD veya Kanada pazarına girmemiş olsa da hızla büyümeye devam ediyor. Bu ayın başlarında, BYD'nin kıdemli başkan yardımcısı He Zhiqi, Ağustos-Ekim döneminde üretim kapasitesini neredeyse 200.000 birim artırdıklarını açıkladı.

Diğer taraftan Stellentis, Volkswagen ve Nissan gibi geleneksel otomobil üreticileri zorlanıyor. Fabrika kapama, üretim kapasitesini azaltma ve işçi çıkarma gibi eylemlerle maliyetleri azaltmaya ve elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmaya çalışıyorlar.

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