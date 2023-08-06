Huawei CEO'su: Şirket akıllı telefon pazarına geri döndü

IDC'ye göre Huawei'nin yerel akıllı telefon pazarındaki payı ikinci çeyrekte yüzde 13'e ulaştı. Bu göstergeye göre şirket, Xiaomi ile eşitlendi ve en büyük cihaz üreticileri listesinde beşinci sırada yer aldı. Yayınlanan raporda Huawei ve Apple dışında Çin pazarında başka hiçbir üreticinin ikinci çeyrekte büyüme göstermediğini vurgulandı.
Huawei zoru başarıyor
Tüm zorluklara ve tedarik zincirindeki engellere rağmen, yeni Huawei P60 serisinin ve Mate X3 serisi katlanabilir telefonların mükemmel performansının iyi satışlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Zira Huawei akıllı telefonların üretimi oldukça zor ve şirket Mayıs 2019'dan bu yana ABD yaptırımları altında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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