Tam Boyutta Gör Huawei Geliştirici Konferansı 2023'te konuşan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, 2023'ün ikinci çeyreğinde Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payının yüzde 76,1 gibi rekor bir oranda arttığını kaydetti.

Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL oldu 1 gün önce eklendi

IDC'ye göre Huawei'nin yerel akıllı telefon pazarındaki payı ikinci çeyrekte yüzde 13'e ulaştı. Bu göstergeye göre şirket, Xiaomi ile eşitlendi ve en büyük cihaz üreticileri listesinde beşinci sırada yer aldı. Yayınlanan raporda Huawei ve Apple dışında Çin pazarında başka hiçbir üreticinin ikinci çeyrekte büyüme göstermediğini vurgulandı.

Huawei zoru başarıyor

Tüm zorluklara ve tedarik zincirindeki engellere rağmen, yeni Huawei P60 serisinin ve Mate X3 serisi katlanabilir telefonların mükemmel performansının iyi satışlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Zira Huawei akıllı telefonların üretimi oldukça zor ve şirket Mayıs 2019'dan bu yana ABD yaptırımları altında.

Tam Boyutta Gör Temmuz ayının sonunda Counterpoint analistleri Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışlarını keskin bir şekilde artırmayı başardığını bildirmişti. Huawei'nin bu başarısı ise güçlü markasına, yüksek mağaza satışlarına ve bileşen sıkıntısına getirdiği çözüme bağlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei CEO'su: Şirket akıllı telefon pazarına geri döndü