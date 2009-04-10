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Netbook'larda ekran boyutu büyüyor; Acer'dan 11.6" ekranlı yeni netbook

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook'larda ekran boyutu büyüyor; Acer'dan 11.6
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Üreticilerin satılmakta olan mevcut netbook'lardan farklı olarak daha büyük ekranlı modeller hazırlamak istedikleri biliniyor. Zira zaman zaman dünya devi isimlerin Intel ile Atom işlemcili ve büyük ekranlı netbook modellerinin hazırlanması yönünde görüşmeler yaptığı gündeme gelmekteydi. Nvidia'nın Ion platformunu temel alan dünyanın ilk nettop sistemini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Acer, Aspire One serisi netbook çözümlerine 11.6" ekranlı yeni bir model daha ekliyor.

Bir süredir speküle edilen ve çıktı çıkacak denen 11.6" ekranlı Aspire One modeli nihayet gün ışığına çıktı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve LED backlit ekrana sahip olan modele 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisi güç veriyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske sahip olan portatif bilgisayarın 6 hücreli pil ile 8 saat kullanılabildiği belirtiliyor. Grafik tarafında Intel'in entegre çözümlerinden birisi olan GMA 500'ün yer aldığı sistem de WiFi ve Bluetooth desteği de bulunuyor.

Opsiyonel olarak 3G desteğinin de sunulduğu 11.6" ekranlı Acer Aspire One, çoklu kart okuyucusu ile birlikte geliyor. Netbook almak istiyorum ama 10.1" ekran ihitiyaçlarımı karşılamaz diyen kullanıcıların hedef alındığı yeni modelin kullanıma sunulacağı tarih ve son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmış değil.


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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba bendede ayni netbook var ama bozuldu galiba ,bilgisayari açarken bi sayfa geliyo yazi felan var sonra kulagi agritan bi ses geliyo sürekli ayni ses ne yapmaliyim acil yardim istiyorum LUTFEN
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sertacaygun 10 yıl
Acer zaten ayrı Dünya'da yaşıyor. Ürünlerinde kullandığı bileşenler çok ilginç ve çok güzel oluyor genelde.
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