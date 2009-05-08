Nexus, 120mm'lik LED destekli yeni kasa fanlarını duyurdu

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Soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Nexus, Real Silent serisi altında hazırladığı yeni kasa fanlarını duyurdu. Firmanın 120mm çapındaki, Mavi ve Beyaz LED'li yeni fanları D12SL-12BL ve D12SL-12WL kod adlarını taşıyor. Şeffaf gövde tasarımına sahip olan, 123 gram ağırlığındaki yeni fanların 1000 devir/dakika hızında çalıştıkları ve 18dbA'lık gürültü yarattıkları belirtiliyor. Nexus'un 3 yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni fanlar yurt dışında 7.75 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.