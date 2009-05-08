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Nexus, 120mm'lik LED destekli yeni kasa fanlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus, 120mm'lik LED destekli yeni kasa fanlarını duyurdu
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Soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Nexus, Real Silent serisi altında hazırladığı yeni kasa fanlarını duyurdu. Firmanın 120mm çapındaki, Mavi ve Beyaz LED'li yeni fanları D12SL-12BL ve D12SL-12WL kod adlarını taşıyor. Şeffaf gövde tasarımına sahip olan, 123 gram ağırlığındaki yeni fanların 1000 devir/dakika hızında çalıştıkları ve 18dbA'lık gürültü yarattıkları belirtiliyor. Nexus'un 3 yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni fanlar yurt dışında 7.75 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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RevidaL 10 yıl
Fanlar güzelmiş ama beyaz ledli fanı ilk defa duydum. Hoş bir görüntüye sahip.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bildiğimiz led fan, diğerlerinden farkı varmı ki görsel olarak? Neyini bu kadar beğendiniz
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Hobo. 10 yıl
Beyaz ledli olan harika görünüyor.
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StreamRolleR 10 yıl
görüntü fanı... performans beklemeyin ama beyaz led harbi güzel
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red_wolf 10 yıl
akasa silent 12cm kullanıyorum led sız ama 1200 rpm de 17,5 ses sevıyesı var
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sertacaygun 10 yıl
Sağ resimdeki süper görünüşe sahip.
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Krak3n 10 yıl
Beyaz Led Fan valla çok şık gözüküyor.Türkiye'de 20-25TL'ye satılır bunlar.
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yc#1 10 yıl
Sessizlik konusunda kimse SilenX'ın eline su dökemez.
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MMXex 10 yıl
18dba 1000devire göre iyi sayılır. Hoş bir ürün
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kerem 10 yıl
Görünüme önem verenler için güzel fakat soğutma için 1000 rpm yavaş tabi hava akımını bilemeden kesin bişey demek güç

haber için teşekkürler fx
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LEON-X 10 yıl
Sanırım en sessiz fanlar
1.000rpm bence güzel düşünülmüş, bundan sonrası hızlarda zaten ses yapmaya başlıyorlar.

Haber için teşekkürler
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