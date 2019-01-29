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Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü?

Torba yasa ile üretim kotası düşürülen nişasta bazlı şeker nedir? Nişasta bazlı şeker kotası neden düşürüldü? Nişasta bazlı şekerin zararları nelerdir? Nişasta bazlı şeker hangi ürünlerde bulunur?
3 ay
26,3b
1
100
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü?
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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından nişasta bazlı şekerin daha fazla kullanım alanı bulacağı, şeker pancarından veya şeker kamışından elde edilen şekerin de yerine geçeceği konuşuluyordu. Akademik açıdan zararları kanıtlanan ve pek çok ülke tarafından üretimi yasaklanan nişasta bazlı şeker üretiminin ülkemizde de kısıtlanması için yeni bir adım atılıyor.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla bu kotanın bir kez daha düşürüleceğini duyurdu. Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" dedi. Konuyla ilgili değişikliğinin Şubat ayında yasallaşması bekleniyor. Türkiye, değişikliğin ardından şeker ihtiyacının en fazla yüzde 2.5'lik bölümünü nişasta bazlı şekerden karşılayabilecek. Bu sayede şeker ihtiyacımızın pancar şekerinden karşılanması amaçlanıyor.

Nişasta bazlı şeker nedir?

Nişasta bazlı şeker ya da kısa adıyla NBŞ (İngilizce: HFCS), mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir şeker türüdür. Üç farklı şeker molekülü vardır: Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Fruktoz, meyve şekeri olarak da adlandırılır ve doğada bolca bulunur. Nişasta bazlı şeker üretilirken nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz da fruktoza dönüştürür. Nişasta bazlı şekerde bol miktarda fruktoz bulunmaktadır. Örneğin sofra şekeri olarak adlandırdığımız beyaz şekerde yüzde 50 glikoz yüzde 50 fruktoz bulunurken nişasta bazlı şekerde yüzde 90 oranında fruktoz bulunabiliyor. Fruktoz, meyvelerden tüketilmediği sürece vücut için zararlıdır.

Fruktoz sadece karaciğer için gereklidir. Vücudun başka yerinde kullanılmaz. Karaciğer, ihtiyaç fazlası fruktoz ile karşılaştığında devreye pankreas giriyor. Pankreas, aşırı miktarda insülin hormonu üreterek karaciğeri kurtarmaya çalışıyor. İnsülin ise bir enerji depolama hormonudur. Şekeri depolamak üzere yağa dönüştürür. Yüksek miktarda insülin beynin tokluk sinyali almasını bloke edebilir. Bu sayede beyin, acıktığını zanneder ve yemek yese bile tokluk sinyalini almakta zorlanır. Şeker hastalığı ve şişmanlık başta olmak üzere kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalıkları yol açıyor.

Glikoz, kana karışarak vücudun tüm hücrelerinde kullanılırken fruktoz sadece karaciğerde kullanılmaktadır. Karaciğer için sadece 15 gram fruktoz yeterlidir. Bunun fazlası obeziteye, yağlanmaya ve devamında pankreas kanseri gibi hastalıklara yol açar. 

Nişasta bazlı şeker, nelerde bulunur?

NBŞ, diğer tatlandırıcı türlerine göre uygun maliyetlidir ve açlık hissi uyandırır. Ürünlerin raf ömrünü de uzatmaktadır. Bu nedenle maliyet odaklı üreticiler tarafından kullanılmak istenmektedir. NBŞ, doğrudan tüketilmemekte daha çok şekerli ürünlerde kullanılmaktadır.

Şekerli hemen hemen her şeyde NBŞ bulunabilir. Türkiye’de market raflarında gördüğümüz ürünlerin hemen hemen hepsinde bulunuyor. Ürün içeriğinde mısır şurubu, meyve fruktozu, kristalin fruktoz, glikoşurup gibi isimlerle yer alır. Türkiye’nin aksine AB üyesi ülkelerde ciddi kısıtlamalar olduğu için Avrupa’da NBŞ ile tatlandırılan ürün sayısı azdır. 

Meyvedeki fruktoz tehlikeli midir?

Fruktoz’u doğal olarak tükettiğimizde yani meyve yediğimizde fruktozun negatif etkilerini azaltmak için gerekli olan lifi de meyvelerden almış oluruz. Bu yüzden meyve yemek, ihtiyaç fazlası fruktoz tüketimi açısından endişe uyandırmaz.

Nişasta bazlı şekerin zararları nelerdir?

Nişasta bazlı şekerin yoğun olarak tüketilmesi sonucu karaciğer yağlanması, pankreas kanseri, fibrozis, siroz, insülin hastalıkları, eklem iltihabı, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve türevi hastalıkların meydana gelebileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştı. En yaygın görülen zararı obezite ve diyabete yol açmasıdır.

Yurt dışında nişasta bazlı şeker

Türkiye’de bugüne kadar nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10’du. Bakanlar Kurulu kararı ile bu oran zaman zaman yüzde 15’e yükseltiliyordu. NBŞ kotasının yüksek olması ve pancar şekeri üretiminin maliyetli olması nedeniyle ülkemizde pancar şekeri üretimi yapan fabrikalar maddi açıdan sıkıntı çekiyor.

Ülkemizde yıllık 265 bin ton NBŞ üretimi gerçekleştiriyor. AB üyesi 23 ülke ile kıyaslandığında en yüksek NBŞ üretimi Türkiye’de. AB ülkeleri toplamında NBŞ üretimi yaklaşık 1 milyon ton. Türkiye bunun neredeyse yüzde 25’lik kısmını tek başına üstleniyor. Fransa, hiç NBŞ üretmezken almanlar sadece 56 bin tonluk üretim yapıyor.

PANKOBİRLİK verilerine göre 2016-2017 NBŞ ve pancar şekeri üretimi

Ülke

NBŞ üretimi (ton)

Türkiye

265000

Macaristan

250566

Belçika

114580

Bulgaristan

89198

Slovakya

68095

Almanya

56638

İspanya

53810

Polonya

42861

İtalya

32493

Portekiz

12500

Çek Cumhuriyeti

0

Danimarka

0

Fransa

0

Litvanya

0

Hırvatistan

0

Hollanda

0

Avusturya

0

Romanya

0

Finlandiya

0

İsveç

0

Ukrayna

0

AB TOPLAM

985441
Kaynaklar:
https://academic.oup.com/ajcn/article/79/4/537/4690128
https://academic.oup.com/ajcn/article/51/6/963/4695307
https://academic.oup.com/ajcn/article/88/6/1716S/4617107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305710000614
http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(06)00392-3/fulltext
http://www.pankobirlik.com.tr/ 

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classf2re 1 yıl en beğenilen
Yazıyı hazırlayan arkadaşı tebrik ederim. DH'de son zamanlarda emek verilen yazılar bulmak zor.
Dikkat çekilmesi gereken nokta ise: "Türkiye’de market raflarında gördüğümüz ürünlerin hemen hemen hepsinde bulunuyor." önceden nasıl %10 oluyor anlamak güç. Kelime oyunlarıyla halk kandırılıyor mu? Amaaan boşver ohal bahane torba yasa şahane...
Yazıyı hazırlayan arkadaşı tebrik ederim. DH'de son zamanlarda emek verilen yazılar bulmak zor.Dikkat çekilmesi gereken nokta ise: "Türkiye’de market raflar...
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3 Yanıt Yanıtla +181
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megayunus 1 yıl
Haber, genel olarak güzel ve olması gerektiği gibi hazırlanmış; örnekler ve kaynakları ile birlikte. Standart olarak bütün haberlerin bu şekilde olması dileğiyle.
Teşekkürler.
Haber, genel olarak güzel ve olması gerektiği gibi hazırlanmış; örnekler ve kaynakları ile birlikte. Standart olarak bütün haberlerin bu şekilde olması dileğiyl...
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SudaEriyenAspirin 1 yıl ozancn
ozancn
Yarin, obur gun artik bir yemek tarifi de bekleriz bu siteden :)

ne alakası var?
sağlıkla ilgili ve çok çok önemli bir konu. herkesi ilgilendiren ciddi bir durum bu.
ozancnYarin, obur gun artik bir yemek tarifi de bekleriz bu siteden :)ne alakası var?sağlıkla ilgili ve çok çok önemli bir...
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agtr 3 hf.
Diyabet olmadan öğrenin bunları, bizim gibi olduktan sonra öğrenirseniz, geri dönüşü yok.
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hepsinerede 3 hf.
muhalefetimi koyuyum buraya 10 sene sonra aslında iyiymiş denmesin.
aşırı bir koalisyon oluştu bu şeker konusunda beni huylandıracak kadar.
80 lerde yasaklananları ekmeye uğraşıyoruz.
90 larda yemeyin dediklerini yemek için arar olduk.
ben evet hiç araştırmadan bodoslama muhalefetimi koyuyorum.
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karayulun 3 hf.
2006 yılında dönemin baişbakanı ve başkan bush ile yapılan görüşmede görüşülen konulardan birisiydi. bu görüşme sonrası nbş kotası %10 dan %15 çıkartılmıştı. yılını tam hatırlamıyorum 2013-2015 civarı bakanlar kurulu ile %15 'den %30 'a çıkartıldı. tv 'de yandaş olmayan ve halka duyuruldu diye rtükten ceza yiyen kanallarca haberi yapılmıştı. %2,5 'a düşürüldü hikayesine inanmak güç. tam aksine piyasadaki nbş 'li (glikoz-fruktoz) ürünlerin sayısı hızla arttı. örneklerden sadece birini vereyim: 2018 yaz aylarına kadar lipton ice tea 'de fruktoz şurubu yoktu, şimdi fruktoz şurubu (zehir) içeriyor. biraz içtikten sonra tadında tuhaflık sezmiştim, içeriğine bakınca o ağır tadın nedeni anlaşıldı demiştim.. peki neden? %2,5 tepkileri bastırmak amaçlıdır. devletin (halkın) kasasını kumbarası gibi kullanıp hakkı olan halka zırnık koklatmayıp onu uç kuruşa muhtaç edip şehirlerde gecekondularda, okullarda, varolan üretimyerlerini satıp işsizlikle sersefil bırakan bir yönetimden %2,5 hikayesini duymak olağandır. insanlar yolculuk yapacak bilet parasını bile karşılayamaz duruma gelmiş. %2,5 yaygarası yapılıyor. bir de sözde resmi kılıfla haber yapılıyor. nbş kotasının örtülü olarak %50 'nin üzerinde olduğundan eminim. birçok firmada nbş kullanımı artmaya neden halen devam ediyor? şeker fabrikalarına neden müdahale yapıldı? pancar üreticisi bu konuda düşünüyor? türkiye 'de %2,5 nbş kotası demek türkiye 'deki büyük cargill gibi şirketleri sınır dışı etmek demektir. piyasadaki mallar, hastahanelere düşen insanlar, kanser ve organ yetmezlikleri, gözlük kullananların sayısı..... bunların kaynağında yatan nedenler, bu nedenlerin sorumluları, nbş'li ve gdo'lu gıda kullanan şirketlere göz yuman hükumettir. içtiğimiz suya kattıkları klor bile insana görme kaybı yaşatıyor. köylerdeki sulara bile ilaç katıyorlar. kaynaktan doldurun. 15 yıl önce musluktan su içerdik, şimdi suyumuzu satın alıyoruz. musluk suyundaki klor görme kaybına neden oluyor bunu herkes bilsin. su kaynakları kimsenin malı değildir, sermaye sahiplerine peşkeş çekilemez. halk olarak buna karşı duyarlı olmak zorundayız.
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Mete Can Karahasan 2 ay
"Sabah kalktığınızda kan şekeriniz düşük oluyor" - CNN Türk.
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scorpion20 2 ay Mete Can Karahasan
direkt damardan mı alalım?
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mtnei 2 ay
Neredeyse çıkardım hayatımdan şekeri. Artık tamamen çıkaracağım.
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Mete Can Karahasan 2 ay
Artık ntv gibi uyduruk kanallarla herkes amerikalı gibi yağ tenekesi gibi olsa da, şekerden kırılsa da hâlâ ve de hâlâ aynı makamları kılavuz edinmekten vazgeçilmeyeceğini anladım. Tek bir yetkili makam yok, herkes birbirinin ağzına bakıyor. Ver metni, okusun ekrana. Belgeseli bile hâlâ ithal ediyorlar, pes denir artık bu kadarına. Ortada akıl süzgeci olan kimse yok, değişen sadece gündem. Eskiden yağ kötüleniyordu, şimdi böcünün şeker olması hasıl oldu. Akıl, izan hiç uğramayacak birilerinden emir gelmezse, şaka gibi.
Hala kalori saymakla cehaletini örtebileceğini sanan yaygın kanı çürütülmüş değil. Hiçbir yaptırımı da yok. Kamuoyunu ele geçiren korsan odağın, halkın sağlığını esir ettiği yanlış algı daha yeni sarsılmışken ivedilikle yeni sağlık bildirisi yayınlanabilir, yoksa 60'ların ekonomik programının sağlığınıza yapmış olduğu tesiri silmek fırsatı bir daha elinize geçmeyecek. Şekerin değil hareketsizliğin, yağların değil tahılların önemi anlatılabilir.
Sizin egosu yaralı meslek kurumlarınız kendini koruma güdüsüyle meslektaşlarını satarken, mağrur halinizi sakınmak için elçiyi suçlamayı seçiyorsunuz. Bir daha kimse halk sağlığından bahsetmeyecek, bahsetmez de. Elini taşın altına koyan konuyu başlatan Canan Karatay yerine geçebilecek kimse yok. Tabii, rahat eksenliliğimizden vazgeçmediğimiz için kimse elini taşın altına koymuyor yine kimsenin doğrusu yok, aman şimşekleri üzerimize çekmeyelim! Biz kendi önümüzden otlanalım. Herkesin boynu kıldan ince. Hitler Almanyası gibi emirlerin önünde boynu bükük aciz insanlar, acaba görevlerini yapıyorlar mı?
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Mete Can Karahasan 3 ay
Manyağın biri pancardan glikoz elde ediliyor diye sallıyor yine. İnsüline direnç kilodan oluyormuş. Kapatalım dükkanı bunlar medyatik medyatik sallasınlar.
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pcwolf28 3 ay
Şeker fabrikalarını özelleştiren zihniyetin yandaşları neyin paylaşımını yapıyor, ironiye bak...
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Technical.assistance 3 ay
Kotası neden düşürüldünün cevabı yok konuda ????
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Mete Can Karahasan 3 ay Technical.assistance
Zaten artık NBŞ ayağına tatlandırıcılara pazar aralandı, NBŞ'den ucuza tatlandırıcı şerbet verebiliniyor.
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Mete Can Karahasan 3 ay
Zararlı olanın NBŞ değil, fruktoz olduğunu - onun da karaciğer 'dolu' olduğu taktirde besin değeri taşımadığının tartışılması gerekiyor. Nişasta ile lif kavramlarının da birleştirilmesi gerekiyor: lif, selülozik bağlarla - ters glukoz bağları ile - nişasta ise, düz glukoz bağlarıyla zincir hale getirilmiş karbonhidratlardır. Organizmalar değil, mikroorganizmalar - bağırsağınızdaki bakteriler - tarafından sindirebilecek, sizin de sindirim ortağı olarak faydalanabileceğiniz bir besindir. Nişasta ise aynısının doğrudan sindirim sisteminizde işlenebilen hâlidir. Tek fark bu.
Fruktoz kullandıklarında da bir taşta 3 kuş vuruyor fabrikatörler;

  • Kıvam arttırıcı, sıvı özellikte kaldığı katılaşmadığı için hep aynı kıvamda kalıyor, başka ek kıvam arttırıcı maliyetinden kurtarıyor,
  • Tatlandırıcı, çünkü çin tuzu gibi özellikte olan başka yasal 'tatlandırıcıların' da piyasada olmasına rağmen sırf NBŞ kotasını düşürmek sadece hedef şaşırtmaya yarar,
  • Bağımlılık yapıcı, glukozdan farklı olarak 2 ATP enerji vermez, çalar - bu nedenle ani açlık durumlarında karaciğerinizden enerji eksilirken açlık uyarınız yedikçe daha da şiddetlenir, karaciğeriniz bozulur.

"Ekmek yiyin, şekerden alacağınız enerjinin 3 katını nişastadan almadığınız takdirde karaciğeri iltihap sürecine sokmuş oluyorsunuz; ağır iş ve spor faaliyetlerinde bulunmuyorsanız.*"
*"Birim sofra şekeri ağırlığı başına 4 katını nişastadan aldığınız takdirde fruktozdan kısa vadede zarar görmeyeceksiniz."
Nihayetinde sadece bozuk saat Canan Karatay'ın Robert Lustig'ten bahsedebildiği bir ortamda, başka kimsenin ona bilimsel atıfta söyleyecek sözü yok. Kimileri para sayarken, kadın hiç olmazsa hekimlik sorumluluğunu ortaya koydu. Doğrudur yanlıştır, klinisyen hekimin görevi bilimsel araştırma yapmak değil - o araştırma görevlilerinin işi - atıf yapmaktır. Kadın da iyi kötü sözlü atıfta bulunuyor. Dahasını beklemeyin, ekmekten çekinmeyin. Bu gözler glisemik endeksi düşük diye 'bebek beslenmesine fruktoz katılmalıdır' diyenleri de görmüşken, Canan Karatay'ı öpüyorum başımın üstüne koyuyorum.
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