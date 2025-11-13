Huawei XMAGE 2025'te Türk fotoğrafçı dünya ikincisi oldu

HUAWEI Mate 10 Pro ile Dünya İkincisi Oldu
Mehmet Emin Çoruş, HUAWEI Mate 10 Pro telefonu ile Tokat’ın Pazar ilçesinde çektiği fotoğrafla ödüle layık görüldü. Fotoğrafta yeni doğmuş bir manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan bir çiftçiyi ve gözlerini yavrusundan ayırmadan onları takip eden anne mandayı görüyoruz. Coruş'un fotoğrafı, insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağı ve sessiz iş birliğini yansıtması nedeniyle jüri tarafından en iyiler arasında gösterildi.
Mehmet Emin Çoruş daha önce XMAGE Ödülleri Türkiye ayağında 2021 ve 2022 yıllarında birincilik elde etmişti. Bu seneki yarışmada Çoruş’un dünya ikinciliğinin yanı sıra Türkiye’den Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu dünyada ilk 100’e girerek “XMAGE 100" seçkisinde yer almayı başardı.
Koray Özpalamutçu'nun İlk 100'e Giren Fotoğrafı
Hürdoğan Keskin'in İlk 100'e Giren Fotoğrafı
HUAWEI Xmage 2025 ödüllerinde “Yılın Fotoğrafçısı" seçilen üç büyük ödül sahibine, gelecekteki projelerini desteklemek amacıyla 10.000 ABD Doları tutarında ödül takdim edildi.
Dünya Birincisi Seçilen Fotoğraf
Huawei XMAGE 2025'te ilk 100'e giren tüm fotoğraflar için aşağıdaki galerimizi ziyaret edebilirsiniz.
