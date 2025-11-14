Giriş
    Yerli kripto para borsası COINO'ya kara para aklama suçundan kayyum atandı

    CoinO isimli kripto para platformuna kara para aklama suçundan operasyon düzenlendi. Şüpheli transferler nedeniyle şirkete el koyuldu ve kayyum atandı.          

    Kripto para borsası COINO'ya kara para gerekçesiyle kayyum atandı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve TMSF kara para ve terör gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlara devam ediyor. Elektronik para kuruluşlarına kayyum atanırken şimdi de COINO isimli yerli kripto para borsasına operasyon yapıldı. Kripto para borsasına TMSF el koydu.

    MASAK tarafından hazırlanan raporda CoinO’ya 4 ayda 12 kat artan para akışı dikkat çekti. 2024 Temmuz–Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak–Mayıs döneminde bu rakam 11,9 milyar TL'ye yükseldi. Çıkışlarda ise şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL’nin aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirtildi.

    Kayıtsız cüzdanlara 13,9 milyar TL’lik transfer yapıldı

    23 Temmuz 2025 tarihine kadar CoinO’ya toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurda yaklaşık 13,9 milyar lira) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi.

    645 suçluya para transferi gerçekleşti

    CoinO hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645’i hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı belirlendi. Şirketin hesabına para gönderenlerin de aynı suçlardan soruşturmalarının olduğu ifade edildi.

    Şirkete el konuldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun işlendiğine karar verdi. Bu suçu işlediği değerlendirilen 22 şüpheliden 17’si gözaltına alınırken 1’i yurt dışında 2’si ise cezaevinde bulunuyor. COINO A.Ş. dahil olmak üzere 16 şirkete, şüphelilere ait yaklaşık 637 milyon TL, 10 araç ve 7 taşınmaza el konuldu.

    Kayyum atandı

    CoinO’daki gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için TMSF tarafından kayyum atandı. Müşterilerin hesaplarındaki parayı ne zaman çekebileceği gibi konularda daha sonra açıklama yapılacak.

